СБУ проводит обыски у псевдоактивиста Стахива: выдавал фиктивные удостоверения журналиста

Правоохранители проводят обыски у известного псевдоактивиста Остапа Стахива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции.

"Нацполиция совместно с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения журналиста. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины. Подробнее после завершения следственных действий", - говорится в сообщении.

По данным УП, речь идет о псевдоактивисте Остапе Стахиве.

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