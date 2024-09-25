СБУ проводит обыски у псевдоактивиста Стахива: выдавал фиктивные удостоверения журналиста
Правоохранители проводят обыски у известного псевдоактивиста Остапа Стахива.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции.
"Нацполиция совместно с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения журналиста. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины. Подробнее после завершения следственных действий", - говорится в сообщении.
По данным УП, речь идет о псевдоактивисте Остапе Стахиве.
Топ комментарии
+10 Олена Тихонова #468839
показать весь комментарий25.09.2024 14:12
+9 18c49ed2
показать весь комментарий25.09.2024 14:24
+7 Віталій Глушко
показать весь комментарий25.09.2024 14:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Тогда он должен обозначаться не как "активист"
3. Напомните мне, пожалуйста, статьи УК Украины, предусматривающие наказание за "призывы к дружбе с рашей" и "прекращению сопротивления". А я вам, после этого, сразу назову подследственность (т.е. кто этим должен заниматься).
Не виключено що він невдовзі буде на свою лохівську аудиторію розповідати про те - яки Єрмак та Зеленський молодці.
Хоча теми, які вони підняли, цікаві, добре якби їх дослідили якісь авторитетні юристи та активісти
В дисбат його й на фронт, на гарячу ділянку - хай колотить там!
А назвати траву зеленою можна без рішення суду?
Передавай привіт стрємоусову.