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Премьер Дании Фредериксен относительно обмена украинских территорий на мир: Вы действительно верите, что Россия просто скажет: "Хорошо, спасибо"?

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Западные союзники должны воздержаться от разговоров о возможном отказе Украины от оккупированных Россией территорий в обмен на мир, поскольку Россия на этом не остановится.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Фредериксен убеждена, что Западу необходимо четко понимать намерения России.

"Вы действительно верите, что Россия просто скажет: "Хорошо, спасибо" и больше ничего не сделает? Я не верю. Мы должны подтолкнуть Россию однажды к мирным переговорам, но это должно быть продиктовано желанием России, чтобы действительно наступил мир", - сказала она.

Также читайте: Россия вряд ли могла бы продолжать войну против Украины без помощи Китая, - премьер Дании Фредериксен

Кроме того, премьер отметила, что стремится услышать больше о Плане победы украинского президента Владимира Зеленского и добавила, что "никто из нас в Европе не просил войны".

Также Фредериксен поддержала призывы разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для поражения целей в глубине России.

"Я не думаю, что Украина сможет выиграть эту войну, если мы не дадим ей что-то более мощное, что означает снятие ограничений и предоставление ей ракет дальнего радиуса действия. Конечно, это должно быть согласно международному праву, все должно быть так, но это сдвиг, который необходим", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вряд ли могла бы продолжать войну против Украины без помощи Китая, - премьер Дании Фредериксен

Напомним, накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что российский диктатор Владимир Путин пересек "красную линию", когда совершил вторжение в Украину. Она призвала закончить обсуждение о "красных линиях", перестать колебаться относительно помощи Киеву в борьбе с врагом и позволить использование предоставленного оружия для ударов по территории России.

Автор: 

Дания (588) россия (95645) Фредериксен Метте (82)


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Топ комментарии
+17
Як не прикро,але США вже не світовий лідер! Здулись Штати та всрались!
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25.09.2024 16:06
+15
Найбільш залізна жінка у ********* світі. Слава Мегге!
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25.09.2024 16:02
+9
вікинги не розчаровують....хоча вона найбільш далеки від цього...але порода
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25.09.2024 16:08
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Найбільш залізна жінка у ********* світі. Слава Мегге!
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25.09.2024 16:02 Ответить
Як не прикро,але США вже не світовий лідер! Здулись Штати та всрались!
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25.09.2024 16:06 Ответить
Під кого лягати пропонуєте?
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25.09.2024 16:13 Ответить
Це логіка кацапа під когось лягати.у нас,партнерство, союз,спілка,співробітництво.
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25.09.2024 16:20 Ответить
партнерство, союз,спілка,співробітництво - це до демократій.
Хто з демократій у нас може претендувати на звання світового лідера?
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25.09.2024 16:24 Ответить
США,Великобританія,Франція,Німеччина та інші цивилізовані країни.
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25.09.2024 18:31 Ответить
Буба вже викреслив США, і більшість з ним погодилась.
Інші - дрібнуваті для світових лідерів. А от КНР і росія - якраз за розмірами та кількості ресурсів підходять.
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26.09.2024 09:00 Ответить
КНР та сосія-вісь зла нам з ними не по дорозі.ми ж не прастітутки лули з бразилії
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26.09.2024 09:10 Ответить
А інші держави не тягнуть на роль світових лідерів. Можливості не ті. У КНР і росії хоча б є потужні армії, які реально можуть самі вести війни, не узгоджуючи з купою "союзників".
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26.09.2024 09:28 Ответить
Розумна, смілива жінка.

Респект!
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25.09.2024 16:08 Ответить
вікинги не розчаровують....хоча вона найбільш далеки від цього...але порода
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25.09.2024 16:08 Ответить
в цієї панянки із під спідниці , по відношенні до рашистського вбивці , виглядає те, чого не має в чоловіків імпотентів із США.НАТО І ЄС
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25.09.2024 16:08 Ответить
Анналена Бербок, Урсула фон дер Ляйєн, Джорджа Мелоні, , Інгріда Шимоніте, Кая Каллас... Може, справді, довірити управління світом жінкам, і вони будуть відстоювати інтереси України у світі?
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25.09.2024 16:13 Ответить
але, рішення приймає, чоловік, пристаркуватий красень, байден.
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25.09.2024 16:20 Ответить
Рішення приймає саллівн друг патрушева який залякав діда ескаляцією.
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25.09.2024 16:22 Ответить
от бачите.
а, трамп сказав, що нікого не боїться і все порішає.
трампа, навіть, кулі не беруть.
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25.09.2024 16:24 Ответить
Впевнений що йому кашпіровський допомагає
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25.09.2024 17:30 Ответить
Не панацея. В Бангладеші нещодавно скинули уряд, який очолювала прем'єрка, прибічниця політики "жорсткої руки" і дружби з росією.
Так що і жінки трапляються гівнисті.
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25.09.2024 16:28 Ответить
а до чого тут кацапія?
ви у українців спитали про обмін території на мир?
2014 крим частина добасу, 2022 весь донбас, частина запоріжжя і херсонщини.
що далі?
2030 одеса миколаїв, харків?
знову втомилися від війни? україна бутерброд?
лапті перемогли, потужний демократичний світ?
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25.09.2024 16:17 Ответить
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25.09.2024 19:32 Ответить
Настав час повертати всі окуповані москалями території ...
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25.09.2024 19:36 Ответить
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25.09.2024 19:41 Ответить
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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25.09.2024 19:42 Ответить
росія буде лізти,поки не отримає конкретно по зубах, бо як казало *****, кордони росії ніде не закінчуються і тепер кацапи в це повірили завдяки імпотентному нато
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25.09.2024 16:18 Ответить
Путлер казав: " роzzія заканчивається там, где заканчивається руzzий язик". Тому кожен, хто досі розмовляє в Україні мовою ворога, є ... (((
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25.09.2024 16:26 Ответить
Фаріон загинула, та справа її - живе.
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25.09.2024 16:40 Ответить
Мир в Україні - це відсутність рашистії, такої як вона є!
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25.09.2024 16:22 Ответить
а хіба вона була колись іншою?
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25.09.2024 17:36 Ответить
Так Расея и скажет "хорошо, спасибо". Потом объявит, что они победили НАТУ. И будут праздновать и бухать лет 10 ещё. Это Украина, естественно, не хочет отдавать свои территории, и метра. Короче, европейцы вообще ничего не соображают в этой войне. Я млн. раз уже в этом убедился. Что обычные граждане, что на самом высоком уровне.
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25.09.2024 18:02 Ответить
 
 