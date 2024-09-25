Премьер Дании Фредериксен относительно обмена украинских территорий на мир: Вы действительно верите, что Россия просто скажет: "Хорошо, спасибо"?
Западные союзники должны воздержаться от разговоров о возможном отказе Украины от оккупированных Россией территорий в обмен на мир, поскольку Россия на этом не остановится.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Фредериксен убеждена, что Западу необходимо четко понимать намерения России.
"Вы действительно верите, что Россия просто скажет: "Хорошо, спасибо" и больше ничего не сделает? Я не верю. Мы должны подтолкнуть Россию однажды к мирным переговорам, но это должно быть продиктовано желанием России, чтобы действительно наступил мир", - сказала она.
Кроме того, премьер отметила, что стремится услышать больше о Плане победы украинского президента Владимира Зеленского и добавила, что "никто из нас в Европе не просил войны".
Также Фредериксен поддержала призывы разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для поражения целей в глубине России.
"Я не думаю, что Украина сможет выиграть эту войну, если мы не дадим ей что-то более мощное, что означает снятие ограничений и предоставление ей ракет дальнего радиуса действия. Конечно, это должно быть согласно международному праву, все должно быть так, но это сдвиг, который необходим", - добавила она.
Напомним, накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что российский диктатор Владимир Путин пересек "красную линию", когда совершил вторжение в Украину. Она призвала закончить обсуждение о "красных линиях", перестать колебаться относительно помощи Киеву в борьбе с врагом и позволить использование предоставленного оружия для ударов по территории России.
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Хто з демократій у нас може претендувати на звання світового лідера?
Інші - дрібнуваті для світових лідерів. А от КНР і росія - якраз за розмірами та кількості ресурсів підходять.
Респект!
а, трамп сказав, що нікого не боїться і все порішає.
трампа, навіть, кулі не беруть.
Так що і жінки трапляються гівнисті.
ви у українців спитали про обмін території на мир?
2014 крим частина добасу, 2022 весь донбас, частина запоріжжя і херсонщини.
що далі?
2030 одеса миколаїв, харків?
знову втомилися від війни? україна бутерброд?
лапті перемогли, потужний демократичний світ?