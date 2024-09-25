Премьер Дании Фредериксен относительно обмена украинских территорий на мир: Вы действительно верите, что Россия просто скажет: "Хорошо, спасибо"?

Западные союзники должны воздержаться от разговоров о возможном отказе Украины от оккупированных Россией территорий в обмен на мир, поскольку Россия на этом не остановится.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Фредериксен убеждена, что Западу необходимо четко понимать намерения России.

"Вы действительно верите, что Россия просто скажет: "Хорошо, спасибо" и больше ничего не сделает? Я не верю. Мы должны подтолкнуть Россию однажды к мирным переговорам, но это должно быть продиктовано желанием России, чтобы действительно наступил мир", - сказала она.

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Кроме того, премьер отметила, что стремится услышать больше о Плане победы украинского президента Владимира Зеленского и добавила, что "никто из нас в Европе не просил войны".

Также Фредериксен поддержала призывы разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для поражения целей в глубине России.

"Я не думаю, что Украина сможет выиграть эту войну, если мы не дадим ей что-то более мощное, что означает снятие ограничений и предоставление ей ракет дальнего радиуса действия. Конечно, это должно быть согласно международному праву, все должно быть так, но это сдвиг, который необходим", - добавила она.

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Напомним, накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что российский диктатор Владимир Путин пересек "красную линию", когда совершил вторжение в Украину. Она призвала закончить обсуждение о "красных линиях", перестать колебаться относительно помощи Киеву в борьбе с врагом и позволить использование предоставленного оружия для ударов по территории России.