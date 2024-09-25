Сикорский призвал разрешить ВСУ бить вглубь РФ: Жертва агрессии имеет право обороняться, в частности, нанося удары по территории агрессора

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в очередной раз заявил, что Украина должна получить разрешение бить вглубь России.

Об этом он сказал в комментарии CNN, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Сикорский считает, что США должны снять запрет для Украины бить западным оружием вглубь территории РФ. Он отметил, что жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами по территории агрессора.

В своем заявлении дипломат вспомнил российскую ракетную атаку, во время которой во Львове погибла почти вся семья Базилевичей.

"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью - отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей... Ракета, которая убила львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией РФ и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить этот бомбардировщик, ударив по этому аэродрому. Жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе - ударами по территории агрессора", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

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Глава МИД Польши отметил, что ко всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако Россия систематически игнорирует их.

Сикорский добавил, что РФ системно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов.

Кроме этого, министр сказал, что с августа ВСУ уже находятся в Курской области РФ - очевидно с намеком, что это должно развеять опасения западных союзников относительно реакции Кремля на пересечение "красных линий".

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