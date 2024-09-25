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Сикорский призвал разрешить ВСУ бить вглубь РФ: Жертва агрессии имеет право обороняться, в частности, нанося удары по территории агрессора

Сікорський закликає знати обмеження для ЗСУ на далекобійність

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в очередной раз заявил, что Украина должна получить разрешение бить вглубь России.

Об этом он сказал в комментарии CNN, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Сикорский считает, что США должны снять запрет для Украины бить западным оружием вглубь территории РФ. Он отметил, что жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами по территории агрессора.

В своем заявлении дипломат вспомнил российскую ракетную атаку, во время которой во Львове погибла почти вся семья Базилевичей.

"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью - отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей... Ракета, которая убила львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией РФ и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить этот бомбардировщик, ударив по этому аэродрому. Жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе - ударами по территории агрессора", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб призвал снять ограничения на дальнобойные удары Украины по РФ: Путин должен проиграть

Глава МИД Польши отметил, что ко всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако Россия систематически игнорирует их.

Сикорский добавил, что РФ системно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов.

Кроме этого, министр сказал, что с августа ВСУ уже находятся в Курской области РФ - очевидно с намеком, что это должно развеять опасения западных союзников относительно реакции Кремля на пересечение "красных линий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лемми о разрешении Украине бить Storm Shadow по РФ: Продолжаются деликатные переговоры с Белым домом

Автор: 

оружие (10220) разрешение (149) россия (95645) Сикорский Радослав (417)


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Топ комментарии
+8
щось у польському лісі здохло і того ж велике, бо недавно цей пан кричав на кацапській манер "валинская резня" ...
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25.09.2024 16:36
+8
В цьому випадку можна сказати так-"Пан ,Сікорський ,має здоровий глузд і мудру думку"
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25.09.2024 16:41
+7
Неначе дурні понамальовували собі якихось ліній, а у пітін нападає і ніякими лініями не париться
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25.09.2024 16:35
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Неначе дурні понамальовували собі якихось ліній, а у пітін нападає і ніякими лініями не париться
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25.09.2024 16:35 Ответить
Пшеки, та збийте над власною територією бодай один Шахед, і ваш героїзм назавжди буде вписано золотою фарбою в анали Нато.
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25.09.2024 16:59 Ответить
щось у польському лісі здохло і того ж велике, бо недавно цей пан кричав на кацапській манер "валинская резня" ...
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25.09.2024 16:36 Ответить
Пан Сікорський на засіданні Радбезу ООН добряче наваляв небензі, підтримуючи Україну

https://www.youtube.com/watch?v=z-25fr23LsA
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25.09.2024 16:43 Ответить
бардзо дзенкуєм пану ... ❤️
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25.09.2024 16:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xhgGW7j0zNc
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25.09.2024 16:56 Ответить
В цьому випадку можна сказати так-"Пан ,Сікорський ,має здоровий глузд і мудру думку"
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25.09.2024 16:41 Ответить
Хтось вставив пану Сікорському пендаля.
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25.09.2024 16:44 Ответить
задача: якби 5 "калібрів" (не дай Боже) впали в Ризі, Таліні або Хельсинкі коли б НАТО розпочало війну з рашкою?
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25.09.2024 16:46 Ответить
Ніколи. Випадково ж..
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25.09.2024 16:53 Ответить
Якщо вже кожний , хто тільки мав право та повноваження заявити від пратнерів - ДАЛЕКО БИТИ МОЖНА без ОГОЛОШЕННЯ ДОЗВОЛУ, а ці зеублді будуть кричати -ОГОЛОСІТЬ! ОГОЛОСІТЬ!!!
То є питання у когось ще?
Правий Швець. Бувший премʼєр Британії дав ракети Storm Shadow вовці й сказав немає заборони .Мародерня орала - ДАЙТЕ ДОЗВІЛ!!!Дайте дозвіл! доки США не заборонили Британії його вголос давати... Й новий премʼєр спочатку дозволив а потім заборонив.
Й ось тепер вже політики, дипломати , генерали кажуть - ДОЗВОЛУ ВГОЛОС НЕ БУДЕ і що Мародерня ? шукажє привід щоб кричати ДОЗВОЛЬТЕ!!!
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25.09.2024 16:54 Ответить
Яскравий приклад про трампістів. "Трамп-президент дав джавеліни сміливо й потужно !!! " Й мовчать що вимушено дав за рішенням сенату , але одночасно приставив інспекцію законсервувати їх в Україні без використання . А МАРОДЕРНЯ ще й загноїла їх в такому стані зберігання , що й до Путіна не ходи дізнаватися, в чиїх це було інтересах.
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25.09.2024 16:58 Ответить
ну, що ж.
раз така гулянка, то чекаю, петра павла, і матюки в сторону кацапів.
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25.09.2024 17:18 Ответить
Дозвіл ударів вглиб території росії значно збільшує ефективність застосування західної зброї і фактично її економить. Бо коли ракета влучає по військам, розгорнутим в бойовий порядок, які розосередилися, зарилися в землю, то вона вбиває максимум десяток недочоловік, а влучивши в якусь казарму в далекому тилу вона ж може знищити їх кілька сотень. Те ж саме з технікою: на лінії фронту вона розосереджена і за один раз більше одної (в кращому випадку -- двох) бойових машин не знищиш; в тилу ж техніка розміщена в парках, десятки машин практично впритул одна до одної (бо так вони займають менше території, яку ще й простіше охороняти) - і для всього парка буде достатньо одного-двох влучань. Якщо Байден, Шольц, Мелані цього не розуміють, то невже в їхньому оточенні немає військових професіоналів, здатних це їм пояснити?
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25.09.2024 17:36 Ответить
Та все вони розуміють, а ось чи хочуть??
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25.09.2024 18:19 Ответить
Напевно потрібен новий "Перл-Харбор" (кажуть, мудрий та рішучий Рузвельт сам його й спровокував для американської публіки), щоб само понеслося і вже ніхто не міг зупинити "процес".
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25.09.2024 17:40 Ответить
Таке враження, що вони всі щось нюхають, а періодично їх відпускає
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25.09.2024 18:17 Ответить
 
 