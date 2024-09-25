Сикорский призвал разрешить ВСУ бить вглубь РФ: Жертва агрессии имеет право обороняться, в частности, нанося удары по территории агрессора
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в очередной раз заявил, что Украина должна получить разрешение бить вглубь России.
Об этом он сказал в комментарии CNN, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Сикорский считает, что США должны снять запрет для Украины бить западным оружием вглубь территории РФ. Он отметил, что жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами по территории агрессора.
В своем заявлении дипломат вспомнил российскую ракетную атаку, во время которой во Львове погибла почти вся семья Базилевичей.
"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью - отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей... Ракета, которая убила львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией РФ и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить этот бомбардировщик, ударив по этому аэродрому. Жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе - ударами по территории агрессора", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Польши отметил, что ко всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако Россия систематически игнорирует их.
Сикорский добавил, что РФ системно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов.
Кроме этого, министр сказал, что с августа ВСУ уже находятся в Курской области РФ - очевидно с намеком, что это должно развеять опасения западных союзников относительно реакции Кремля на пересечение "красных линий".
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То є питання у когось ще?
Правий Швець. Бувший премʼєр Британії дав ракети Storm Shadow вовці й сказав немає заборони .Мародерня орала - ДАЙТЕ ДОЗВІЛ!!!Дайте дозвіл! доки США не заборонили Британії його вголос давати... Й новий премʼєр спочатку дозволив а потім заборонив.
Й ось тепер вже політики, дипломати , генерали кажуть - ДОЗВОЛУ ВГОЛОС НЕ БУДЕ і що Мародерня ? шукажє привід щоб кричати ДОЗВОЛЬТЕ!!!
раз така гулянка, то чекаю, петра павла, і матюки в сторону кацапів.