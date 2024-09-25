ЕС рассматривает поставки Ираном ракет России как прямую угрозу для европейской безопасности, - Боррель во время встречи с главой иранского МИД Арагчи

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель провел в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, во время которой подчеркнул, что ЕС рассматривает поставки такого оружия, как баллистические ракеты, как прямую угрозу для европейской безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних действий.

"Высокий представитель Боррель отметил, что ЕС решительно осуждает недавнюю передачу России баллистических ракет иранского производства. Он подчеркнул министру Арагчи, что ЕС рассматривает поставки такого оружия как прямую угрозу европейской безопасности, и это является значительной эскалацией после предоставления иранских БПЛА и боеприпасов, которые Россия использовала в своих незаконных нападениях на гражданские цели в Украине", - говорится в сообщении.

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Относительно ситуации на Ближнем Востоке Боррель отметил, что риск полной военной эскалации с разрушительными последствиями для всего региона требует немедленного решения, и призвал Иран использовать свое влияние, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Верховный представитель также подчеркнул важность прав человека и основных свобод. ЕС будет продолжать призывать власти Ирана уважать и защищать права всех своих граждан, а также прекратить практику произвольного задержания, в частности граждан ЕС.

Кроме того, Боррель отметил важность восстановления ядерной дипломатии.

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Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран якобы никогда не одобрял агрессию России против Украины и не передавал баллистические ракеты РФ с начала его президентства.