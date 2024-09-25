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Новости Помощь Украине
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Планируем предоставить Украине всю принятую Конгрессом помощь до конца срока Байдена, - Пентагон

пентагон

Пентагон планирует использовать одобренное Конгрессом финансирование помощи Украине до конца каденции президента Джо Байдена.

Об этом сообщила в среду в Пентагоне заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я пока не имею официальных объявлений по этому поводу, но могу вам сказать, что мы стремимся обеспечить, чтобы Украина получила ресурсы, одобренные Конгрессом, до конца срока президентства Джо Байдена",- отметила представитель оборонного ведомства США.

По ее словам, это означает, что администрация США работает над тем, чтобы в Украину была отправлена вся помощь, утвержденная Конгрессом в мае в пакете на более $60 млрд. "И мы работаем с межведомственными структурами для этого", - добавила представитель Пентагона.

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В ответ на критику законодателей относительно медленного использования средств на поддержку Украины, Сингх напомнила, что в течение шести месяцев, пока Конгресс принимал новый пакет, Пентагон не имел средств, чтобы пополнить свои склады. "Поэтому, когда вы не можете пополнять и восстанавливать собственные запасы, вы не можете выделять пакеты помощи",- отметила представитель Минобороны США.

Сингх также пообещала, что как только появится возможность для официальных объявлений по этому вопросу, Министерство обороны США немедленно сделает это.

Напомним, в апреле Конгресс США утвердил дополнительное финансирование для Украины и партнеров на около $61 млрд. В дополнение к этим средствам, законодатели дали президенту разрешение прислать Украине оружие по программе PDA - стоимостью до $7,8 млрд. В тексте закона прописано, что это разрешение действует до конца 2024 бюджетного года, который заканчивается 30 сентября. Сейчас неиспользованными остаются $5,9 млрд.

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Автор: 

Пентагон (1461) США (26815)


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навіть не знаю, куди ми ту навалу складатимемо... чи вистачить можливостей залізниці то все перевезти?... хіба просто передадуть авіаносець (без літаків) з базуванням у Середземному морі...
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25.09.2024 22:55 Ответить
Якщо з 11 жовтня 2024 року розпочинається новий фінансовий рік, повинний діяти новий пакет допомоги.
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25.09.2024 23:04 Ответить

На Покровському напрямку, в районі Маринівки, хочу особливо відзначити 🐻68-му ****, бійці цієї бригади за останні 10 днів забаранили 600 підарів, і це, на хвилинку, підтверджені 200. Піхотинці там взагалі люті тіпи, досі тримають свої позиції в Маринівці, на рахунку деяких з них по більше ніж 10 підарів.

Офіцер ✙ | Підписатись
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25.09.2024 22:56 Ответить
Трильйон дерев

Мільйон дронів

Мільйон снарядів

6 мільярдів за 4 місяці
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25.09.2024 23:05 Ответить
Гігават "незламної потужності".

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25.09.2024 23:24 Ответить
Плануємо надати Україні всю ухвалену Конгресом допомогу до кінця каденції Байдена, - Пентагон Джерело:

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25.09.2024 23:20 Ответить
 
 