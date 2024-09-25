Спикер Палаты представителей Джонсон призвал Зеленского уволить посла Маркарову: Республиканцы потеряли доверие

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

Об этом говорится в письме Джонсона, опубликованном на его странице в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

В письме Джонсон упоминает, что на этой неделе Маркарова организовала мероприятие, во время которого президент Зеленский посетил завод в Скрентоне, где производят боеприпасы.

Спикер Палаты представителей отметил, что завод расположен в "шатком" штате Пенсильвания. Кроме этого, он отметил, что вместе с Зеленским завод посетил сторонник Камалы Харрис, губернатор Пенсильвании от Демократической партии Джош Шапиро, а также другие демократы.

По словам Джонсона, на мероприятие якобы "намеренно не пригласили ни одного республиканца".

"Визит очевидно был частью политической кампании с целью помочь демократам и явно является вмешательством в выборы. Этот недальновидный и намеренно политический шаг привел к тому, что республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой справедливо и эффективно служить дипломатом в этой стране. Ее нужно немедленно снять с должности", - говорится в письме американского политика.

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23 сентября Зеленский в рамках визита в США посетил завод в Скрентоне, штат Пенсильвания. Вместе с ним прибыли и чиновники от Демократической партии, такие как губернатор Джош Шапиро, сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт.

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