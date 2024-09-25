Спикер Палаты представителей Джонсон призвал Зеленского уволить посла Маркарову: Республиканцы потеряли доверие
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.
Об этом говорится в письме Джонсона, опубликованном на его странице в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
В письме Джонсон упоминает, что на этой неделе Маркарова организовала мероприятие, во время которого президент Зеленский посетил завод в Скрентоне, где производят боеприпасы.
Спикер Палаты представителей отметил, что завод расположен в "шатком" штате Пенсильвания. Кроме этого, он отметил, что вместе с Зеленским завод посетил сторонник Камалы Харрис, губернатор Пенсильвании от Демократической партии Джош Шапиро, а также другие демократы.
По словам Джонсона, на мероприятие якобы "намеренно не пригласили ни одного республиканца".
"Визит очевидно был частью политической кампании с целью помочь демократам и явно является вмешательством в выборы. Этот недальновидный и намеренно политический шаг привел к тому, что республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой справедливо и эффективно служить дипломатом в этой стране. Ее нужно немедленно снять с должности", - говорится в письме американского политика.
23 сентября Зеленский в рамках визита в США посетил завод в Скрентоне, штат Пенсильвания. Вместе с ним прибыли и чиновники от Демократической партии, такие как губернатор Джош Шапиро, сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Справжня біда не в буратіні зеленому, а в тому що 73% просруть наше майбутне хоч на чолі з Зеленським, хоч зі трьохголовим змієм з головами Юльки, Пороха і Абристовича!
Бо держави немає, а є задрипаний саветський колгосп де крадуть всі, а правління все забирає собі, навіть те, що вдалося вкрасти мишам! Тільки пісні дуже гарні...
Вибачаюсь за псячу - цитата!
https://www.youtube.com/watch?v=6aOSi7PwUWU