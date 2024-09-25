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Спикер Палаты представителей Джонсон призвал Зеленского уволить посла Маркарову: Республиканцы потеряли доверие

Джонсон вимагає звільнення Маркарової

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

Об этом говорится в письме Джонсона, опубликованном на его странице в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

В письме Джонсон упоминает, что на этой неделе Маркарова организовала мероприятие, во время которого президент Зеленский посетил завод в Скрентоне, где производят боеприпасы.

Спикер Палаты представителей отметил, что завод расположен в "шатком" штате Пенсильвания. Кроме этого, он отметил, что вместе с Зеленским завод посетил сторонник Камалы Харрис, губернатор Пенсильвании от Демократической партии Джош Шапиро, а также другие демократы.

По словам Джонсона, на мероприятие якобы "намеренно не пригласили ни одного республиканца".

"Визит очевидно был частью политической кампании с целью помочь демократам и явно является вмешательством в выборы. Этот недальновидный и намеренно политический шаг привел к тому, что республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой справедливо и эффективно служить дипломатом в этой стране. Ее нужно немедленно снять с должности", - говорится в письме американского политика.

Джонсон закликав звільнити Маркарову

Читайте также: США объявят о пакете помощи Украине на 8 млрд дол. во время визита Зеленского, - Reuters

23 сентября Зеленский в рамках визита в США посетил завод в Скрентоне, штат Пенсильвания. Вместе с ним прибыли и чиновники от Демократической партии, такие как губернатор Джош Шапиро, сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт.

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Автор: 

США (26815) увольнение (2679) Маркарова Оксана (279) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+22
I demand . . . Я вимагаю . . .

Я допускаю, що наш посол допустила якийсь дипломатичний промах недоречний. І все ж - з якої це радості спікер Палати Представників повинен роздавати вказівки Президенту іноземної держави ? Депутатами своїми командуй, а не чужими Президентами.
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25.09.2024 23:41
+18
А Зеленський у відповідь може закликати Трампа звільнити Джонсона.

Якісь дитячі ігри в політичній пісочниці. Їм там що, нема чим зайнятися?
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25.09.2024 23:28
+18
Надо же. Республиканцы подозревают что Зеленский поддерживает демократов. Странно что Зеленский не поддерживает обмудка Трампа который постоянно грозит оставить Украину и сдать ***** в случае если оно станет президентом
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25.09.2024 23:41
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Так вполне ожидаемые "успехи" от Зеленского и компании. Они просто забыли что в США не смотрели сереал Слуга народа.
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26.09.2024 06:18 Ответить
Кулеба с дерьмаком то екскортніц то мародерів , поназначали послами хй зна кого послами і в посольства це було спеціально зроблено та схвалено найпутужним.
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26.09.2024 07:07 Ответить
це ти до чого? це Маркарова "хй зна кого"? Підтримуєш слизьку очкасту крису і її недолугі вимоги? За Трампа хвилюєшся?
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26.09.2024 13:02 Ответить
Вокруг Зеленского куча плохих людей. Он сам в этом виноват. Сам принял их в службу. Значит плохой менеджер. Не знает с кем вести дела. Или у такх людей есть компромат на зеленского и шантажируют него. Прежде всего это Ермак. Предполагаю, что они по инициативе Ермака вместе обворовали помощь Украине запада. Зеленского надо убрать!
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26.09.2024 07:08 Ответить
це ти до чого? Тут про Маркарову. Вона людина Пороха. Була при ньому міністром фінансів? Не знав ?! Вона взагалі не дипломат, але має зв'язки в фінансових колах США, саме тому її призначили послом
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26.09.2024 13:04 Ответить
Дивно бачити стільки постів на підтримку зЕохвісу на, здавалося б, притомному ресурсі. Чи подолячі боти все заполонили? зЕленій сволоті в мордорі пишуть тонкий сценарій як посваритися з усім світом і на сам перед із США. Лохторату сценарій подобається...
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26.09.2024 07:42 Ответить
Це був свідомий навмисний хід щеленського, диверсія проти двопартійної підтримки України. Він не дурник, він ворог.
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26.09.2024 08:40 Ответить
Читаю коменти і стає сумно аж за край!
Справжня біда не в буратіні зеленому, а в тому що 73% просруть наше майбутне хоч на чолі з Зеленським, хоч зі трьохголовим змієм з головами Юльки, Пороха і Абристовича!
Бо держави немає, а є задрипаний саветський колгосп де крадуть всі, а правління все забирає собі, навіть те, що вдалося вкрасти мишам! Тільки пісні дуже гарні...
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26.09.2024 08:48 Ответить
не сси...повертайся..тебе не вистачає
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26.09.2024 16:58 Ответить
Буду неоригінальною: "Значит, хорошие сапоги! Надо брать!" (с)
Вибачаюсь за псячу - цитата!
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26.09.2024 09:40 Ответить
Срочно уволить - единственный шанс хоть как-то понизить скандал, в который Зеля сам влез по глупости!
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26.09.2024 10:36 Ответить
в чому саме скандал? в чому його сутність? до чого тут Маркарова? в чому її косяк?
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26.09.2024 13:05 Ответить
"на захід буцімто "навмисно не запросили жодного республіканця".
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26.09.2024 14:23 Ответить
блд..тільки невігласи не розуміють що не Зєля і не Маркарова придумали поїхати на той завод. Що програму перебування плунувала приймаюча сторона, адміністрація президента США...який є демократом з усіма наслідками якіи з цього слідують...Хто заважав республіканцям, запропонувати "свій" візит на "свій" завод в "своєму" штаті?! Та це не було зроблено тому що руда потвора вже чітко визначилась зі своїи баченням долі України і її народу, а республіканська партії просто приватизована цією потворою
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26.09.2024 13:09 Ответить
https://youtu.be/6aOSi7PwUWU?t=1738 ліцемірний євангеліст (с)
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26.09.2024 13:36 Ответить
до речі, всім хто танцює від радості що "зєлю макнули", рекомендую сьогоднішній ефір Портнікова, де він, до речі, пригадав що в 2016 Трамп так само "макнув" Пороха, який теж намагався залучити двопартійну підтримку України

https://www.youtube.com/watch?v=6aOSi7PwUWU
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26.09.2024 16:57 Ответить
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