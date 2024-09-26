На Сумщине на границе с Курской областью россияне уменьшили количество обстрелов, - Госпогранслужба

В Сумской области на участках, где продолжается операция ВСУ в Курской области, фиксируется уменьшение активности российских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Так, он отметил, что на участках, где ВСУ проводят военную операцию в российской Курской области, пограничники фиксируют уменьшение количества обстрелов Сумщины, на остальных территориях обстрелы продолжаются.

"В тех пределах, где ВСУ ведут операцию в Курской области, можем говорить об уменьшении активности обстрелов. Но Сумская область имеет протяженность со страной-террористкой более 500 км, и на других участках враг продолжает активно наносить удары", - рассказал Демченко.

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Кроме того, спикер ГПСУ отметил, что Украина не имеет целью захватить чужие территории, а Курская операция лишь дает возможность наращивать оборонительные возможности.

"Украина не стремится захватить чьи-то территории, а это - буфер, чтобы Россия не осуществляла обстрелы территории Украины. На других отрезках границы в пределах Сумщины мы также ведем огонь по тем законным целям и по тем средствам, которые враг пытается применять для ударов по нашей территории. Но мы не фиксируем накопления сил для ответных действий ВСУ", - добавил Демченко.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наступление на Курщине провели, чтобы показать партнерам, на что мы способны.

Также, по данным СМИ, Курщина является одним из элементов Плана победы Украины.