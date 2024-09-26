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Новости
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Нацполиция имеет доступ почти к 60 тысячам камер видеонаблюдения. Их планируют объединить в одном центре в МВД

Відеоспостереження

Сейчас Нацполиция имеет доступ к почти 60 тысячам камер видеонаблюдения, которые размещены на территории Украины, а МВД постоянно проводит проверку работников, которые имеют доступ к системе видеомониторинга.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас можем говорить только о тех системах, которые работают в Нацполиции или в МВД. Проверку проводят ежедневно, и она является выборочной. Один раз в месяц есть соответствующие обзоры, информацию о которых предоставляют руководству региональных подразделений и личному составу - по поводу незаконного использования или использования не по назначению той или иной информации из систем видеонаблюдения", - отметил Тимченко.

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По его словам, все сотрудники, которые получают доступ к такой информации, подписывают обязательства о неразглашении и являются ответственными за возможное распространение этой информации не для служебной цели.

"Сотрудник со своего автоматизированного рабочего места, которое позволяет зайти и проверить, например, любой автомобиль, оставляет свой "след". И мы всегда имеем возможность посмотреть, кто именно и по каким причинам просматривал движение того или иного транспортного средства или того или иного лица", - пояснил он.

Замминистра напомнил, что на сегодня Нацполиция имеет доступ к почти 60 тысячам камер видеонаблюдения, которые размещены на территории Украины.

"Все эти камеры распределены в различных структурах и объединены в различные системы регионального и местного уровней. На самом высоком уровне камеры объединены интеграционной платформой Национальной полиции. В МВД планируют объединить все имеющиеся уровни в один, который будет размещен в министерстве. К указанной, верхнеуровневой, платформе смогут быть подключены остальные уже развернутые системы, работающие теперь на территории Украины", - проинформировал Тимченко.

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По его данным, этих систем, принадлежащих субъектам различных форм собственности, сейчас более 600.

Комментируя опасения экспертов относительно того, что любая чрезмерная концентрация информации с видеокамер является угрозой, он пояснил, что МВД, как и специалисты по информационной безопасности, придерживается мнения, что (в этом вопросе. - Ред.) должен быть единый администратор.

"Тогда и администрировать легче, и легче определить ответственного и внедрять единые стандарты по информационной безопасности. Если стандартов нет, и если ответственность распылена среди 600 администраторов имеющихся систем, то, конечно, тогда уязвимостей гораздо больше. Поэтому законопроектом о единой системе видеомониторинга и предусмотрено внедрение единой системы, которая должна быть объединена в Министерстве внутренних дел", - заявил заместитель министра.

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По его словам, МВД будет определять права администраторов, сроки хранения информации, объемы информации, а также обязательное логирование всех доступов.

Он также заверил, что МВД не будет использовать программное обеспечение из РФ или из стран, которые поддерживают Россию, при развитии системы видеомониторинга.

"Никто однозначно не использует программное обеспечение и оборудование, которое изготавливают в РФ или имеет связи с Россией. Так же мы не рекомендуем пользоваться ПО стран, которые поддерживают РФ. На сегодня есть достаточно продуктов от европейских, американских, украинских производителей, которыми можно пользоваться, чтобы развивать эти системы", - отметил он.

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Заместитель министра заявил, что есть и другая сторона этого вопроса, которая заключается в том, что Министерство внутренних дел не является регулятором в этой сфере и поэтому не может запрещать использовать определенный программный продукт.

По его словам, МВД уже обратилось в Кабинет Министров Украины за разъяснением относительно установления единого регулятора, который будет определять, какое именно программное обеспечение точно нельзя использовать или какое рекомендовано использовать (в этом вопросе. - Ред.).

Автор: 

МВД (9320) видеонаблюдение (176) камера (73)


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Топ комментарии
+3
І посадять кілька тисяч своїх заброньованих лобурів і з чималою зарплатнею, щоб за тими камерами стежили.
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26.09.2024 18:09
+1
китайський Хіквіжн....
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26.09.2024 18:07
+1
Як у тюрмі буде!
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26.09.2024 18:09
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китайський Хіквіжн....
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26.09.2024 18:07 Ответить
Як у тюрмі буде!
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26.09.2024 18:09 Ответить
цифровой концлагерь
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26.09.2024 18:14 Ответить
А потім до камер на телефонах під'єднаються.
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26.09.2024 18:44 Ответить
І посадять кілька тисяч своїх заброньованих лобурів і з чималою зарплатнею, щоб за тими камерами стежили.
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26.09.2024 18:09 Ответить
Ну не жінок же за монітори саджати!
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26.09.2024 18:11 Ответить
Так, це дуже шкідливо для попереку і погіршує поставу!
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26.09.2024 18:13 Ответить
Всьо правильно, ухилянти повинні бути на контролі))
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26.09.2024 18:12 Ответить
разве они не объедены?
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26.09.2024 18:19 Ответить
Сама трохи прийухіла..але, походу - вони хочуть об'єднати в мережу ВСІ камери. Типу - особисті придомові, у парках, церквах..тобто - пофігу, кому належать.
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26.09.2024 18:32 Ответить
Так вот зачем столько ментов забронировали. 180к пялятся в мониторы (ну три смены же по закону , не больше 8 часов), 10к руководят ими, ещё 10к обрабатывают инфу, ещё 20к координируют, и подскажите, забыл что-то
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26.09.2024 18:31 Ответить
Це все буде робити комп'ютерна система розпізнавання облич. А обслуга там не є великою.
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26.09.2024 18:52 Ответить
Крадії і торгівці наркотою напряглись
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26.09.2024 20:20 Ответить
100%
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26.09.2024 20:32 Ответить
Об*єднають, щоб кацапським хакерам не розпорошуватись по мелочах.
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26.09.2024 19:22 Ответить
дрібницях
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26.09.2024 20:08 Ответить
Це не по європейські. Приватність життя - це вам не жарти. Максимум в аеропортах.
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26.09.2024 20:57 Ответить
 
 