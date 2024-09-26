ЕС и США приближаются к согласию по поводу $50 млрд для Украины с использованием российских активов, - Bloomberg

Соединенные Штаты сообщили Европейскому Союзу, что внесут $20 млрд в пакет помощи Украине, инициированный G7, если блок изменит свой режим санкций против России.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным журналистов, США планируют в любом случае участвовать в предоставлении кредита, но масштаб их участия будет зависеть от того, изменит ли ЕС свое законодательство о санкциях, чтобы иметь больше гарантий того, что российские активы и в дальнейшем будут оставаться замороженными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен объяснил американцам, почему нужно помогать Украине: Если позволить агрессорам действовать, то откроется ящик Пандоры

Штаты якобы готовы предоставить со своей стороны 20 млрд долларов из общей суммы, если такие изменения по санкционному режиму будут внесены.

Если же ЕС не удастся этого сделать, США все равно присоединятся, однако сумма взноса будет меньше, сообщили журналистам осведомленные собеседники.

Напомним, речь идет о финансовой помощи на 50 млрд долларов, участие в предоставлении которой должны принимать ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания. Гасить кредит планируют с использованием доходов от 280 млрд замороженных активов РФ, большинство из которых находятся в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $7,9 миллиарда, - Зеленский

Новые 50 млрд от G7 станут дополнением к уже существующему пакету макрофинансовой поддержки от ЕС на 50 млрд евро, которые будут выделяться постепенно в течение 2024-2027 годов и "привязаны" к плану реформ.

Изначально США и ЕС договорились внести по 20 млрд, но впоследствии Вашингтон начал просить Евросоюз о предохранителях, которые дадут большую прогнозируемость поступления доходов от российских активов, поскольку сейчас санкции ЕС требуют пересмотра и продления каждые полгода.