Россия не победит в этой войне, Украина победит, - Байден

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Байден напомнил, что вчера встречался с Владимиром Зеленским, который предварительно поделился с ним планом победы в войне. Этот план, отметил Байден, обсудят на встрече и сегодня.

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Президент США никак не оценил этот план, но сказал, что в этой связи видит два момента.

"Прямо сейчас мы должны усилить позиции Украины в этой битве. И именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи относительно безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов", - сказал он.

"Во-вторых, мы смотрим вперед, чтобы помочь Украине достичь успеха в долгосрочной перспективе", - добавил президент США.

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Он отметил, что следует поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО и продолжать реформы, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление демократии.

"Мы должны обеспечить Украине достаточный потенциал для защиты от будущей российской агрессии. Поэтому я горжусь теми шагами, которые мы сделали в нашем партнерстве на этих фронтах", - сказал Байден, упомянув о подписании договоров по безопасности с более чем 20 странами.

"Таким образом, обоими этими действиями мы даем понять, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем, и нам есть что обсудить. Эти два элемента имеют решающее значение для того, как закончится эта война. Позвольте мне быть откровенным, Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с вами", - сказал Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским.