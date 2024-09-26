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Россия не победит в этой войне, Украина победит, - Байден

Джо Байден

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Байден напомнил, что вчера встречался с Владимиром Зеленским, который предварительно поделился с ним планом победы в войне. Этот план, отметил Байден, обсудят на встрече и сегодня.

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Президент США никак не оценил этот план, но сказал, что в этой связи видит два момента.

"Прямо сейчас мы должны усилить позиции Украины в этой битве. И именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи относительно безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов", - сказал он.

"Во-вторых, мы смотрим вперед, чтобы помочь Украине достичь успеха в долгосрочной перспективе", - добавил президент США.

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Он отметил, что следует поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО и продолжать реформы, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление демократии.

"Мы должны обеспечить Украине достаточный потенциал для защиты от будущей российской агрессии. Поэтому я горжусь теми шагами, которые мы сделали в нашем партнерстве на этих фронтах", - сказал Байден, упомянув о подписании договоров по безопасности с более чем 20 странами.

"Таким образом, обоими этими действиями мы даем понять, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем, и нам есть что обсудить. Эти два элемента имеют решающее значение для того, как закончится эта война. Позвольте мне быть откровенным, Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с вами", - сказал Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским.

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20493)


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Топ комментарии
+19
А вот трампону сейчас обидно стало.
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26.09.2024 22:38
+18
То есть украинским бюджетникам и пенсионерам
Америка снова поможет
Что бы мы все делали без этой финансовой помощи?
Страшно даже подумать
Про военную помощь вообще молчу
Если бы не США
Нас бы уже не было
А в Киеве бы уже висел российский триколор
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26.09.2024 22:37
+16
Він зауважив, що слід підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО та продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення демократії.

Всі дочитали до цього місця?
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26.09.2024 22:45
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Правила форума Совет форумчан
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26.09.2024 22:36 Ответить
Так кректненько після візиту Блинкена до ЗЕ та бесіди з Бутосовим й не тільки ... План зустрічі президентів на полях сесії ООН плавно перейшов до офіціальної у Білому Домі? Ну де тепер набратися злості Трампу - звідки діду взяти сил , щоби витримати цей штрих агітації за Гарріс?
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26.09.2024 23:30 Ответить
Харрис буде президентом 100500 відсотків! про це є в Сімпсонах, а Сімпсони жодного разу не помилялися
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27.09.2024 00:10 Ответить
Главное чтобы вы выдержали еще 4 года войны. А американцам агитация от Зеленского по барабану.
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27.09.2024 00:44 Ответить
А с Трампом мир за день - ага расчехлился -3,14дарашка великая, сама Гитлера парабола блд ...
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27.09.2024 02:07 Ответить
То есть украинским бюджетникам и пенсионерам
Америка снова поможет
Что бы мы все делали без этой финансовой помощи?
Страшно даже подумать
Про военную помощь вообще молчу
Если бы не США
Нас бы уже не было
А в Киеве бы уже висел российский триколор
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26.09.2024 22:37 Ответить
Якбм не США,триколор був би ще в 2004 і в 2014
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27.09.2024 00:00 Ответить
Если бы вы 2019 выбрали нормального президента то войны вообще бы не было.
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27.09.2024 00:45 Ответить
Не факт. Путин хотел завоевать Украину ещё когда пришёл к власти. А особенно поехал на этой теме мозгами после второго Майдана. Так что никакой даже самый идеальный президент Украины не смог бы избежать этой большой войны.
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27.09.2024 01:00 Ответить
Респект пани Людмиле за абсолютно точное и глубокое суждение:

очень грамотная аргументация.
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28.09.2024 02:49 Ответить
думаєш наступного нормального виберуть? ха-ха один шапки знімає другий штани
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27.09.2024 04:33 Ответить
Наступний скоріш за все буде Залужний. Як він тебе? Українському народу до вподоби
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27.09.2024 09:36 Ответить
Війна була з 14го .
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27.09.2024 08:45 Ответить
Война может быть была,но она явно была б другой.РФ с 1992г начала осуществлять свой план, поставить Украину в свою зависимость.И в большенстве(более 90%) население этого не замечало и даже неосознано помогало ей в этом.
Отсюда не происходило реформирование нашего общества и приход к власти безграмотных, неумеющих работать,до мозга костей с совковыми мышлением исполнителей.Но рф не получала поставленной задачи,а подписание харьковских соглашений- стали прямым путём к военным действиям с её стороны.ВЫБОРЫ 2019г. показал на срез нашего общества.Как итог - новое руководство страны(в основном Зеленский) открыло двери настеж для рф для полномасштабного вооруженного вторжения в 2022г.
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27.09.2024 10:09 Ответить
Да!!!!!
Но я не могу изменить мозги 73% голосовавших за Зеленского
Мои соседки и сегодня называют его великим лидером современности
Которому все мешают
Посмотрим - ШО ТАМ ВЫБЕРУТ АМЕРИКАНЦЫ!
Для меня Дональд и Володя - как близнецы
Легко могу представить пару Зеленский - Трамп
Играющими х....ем на рояле...
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27.09.2024 11:33 Ответить
Війни і близько б не було якби "рудий ублюдок" залишив ЗСУ хоч парочку боєголовок ТЯЗ
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27.09.2024 13:25 Ответить
Якщо б США не роззброїла свого часу Україну, то і війни б не було.

Так що, хай США виправляють свої помилки.
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27.09.2024 09:56 Ответить
Позвольте мне быть откровенным, Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с вами", - сказал Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским. Источник:

Деда Джо нужно оставить на второй срок хотя бы в качестве вице-президента США !
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27.09.2024 12:05 Ответить
Мне нравится ваша вера в Байдена
Политик с огромным опытом
Человек порядочный
Но мне кажется, он очень постарел
И эта ноша - быть у руля - уже не для него
Вовремя уйти,не цепляться за власть - это очень важно
Это мало кому дано
Байден показал ,что и в этом он - УНИКАЛЕН
Он интересы США поставил выше личных интересов
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27.09.2024 14:24 Ответить
Да, старик Байден достойно себя повёл в этой избирательной кампании.

Вы обратили внимание, что Джо Байден в последние месяцы своей каденции почти каждую неделю подписывает решения о выделении огромных траншей на миллиарды долларов для помощи Украине.

В обще сложности за 2,5 года Украина получила от США помощь в объеме около 100 миллиардов долларов.

Астрономическая цифра:

наглядный пример для сравнения:

Польша за все последние 35 лет получила от США помощь в размере 52 миллиарда долларов.
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28.09.2024 02:46 Ответить
А вот трампону сейчас обидно стало.
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26.09.2024 22:38 Ответить
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26.09.2024 22:40 Ответить

Ого! Виявляється, поціновувачі творчості Ван Гога є навіть у такому середовищі.
...А я гадав, що в цьому житті мене вже ніщо не здивує...
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26.09.2024 23:21 Ответить
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27.09.2024 09:01 Ответить
Старий пішов у рознос, ховайтесь болотяні вилупки!
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26.09.2024 22:38 Ответить
ну, трамподрочери секонди фірсти і проче біосміття, ваш вихід.. скільки ви тут нили про те, що Байден не хоче перемоги України? ось тепер він це сказав відверто. а тепер співставте з тим, що наговорив за ці дні ваш ідол Рудий Чубчик.
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26.09.2024 22:44 Ответить
Хе-хе... От як зараз Вєдана вискочить... та як почне зносити підлогу мозку форумчанам своїм каламутним потоком свідомості...
Мені вже лячно!
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26.09.2024 23:24 Ответить
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27.09.2024 07:11 Ответить
Ну всьо, можна виходити на вулицю підкидати шапки вгору і кричати "перемога!"
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26.09.2024 23:39 Ответить
та до перемоги ще далеко... і її взагалі не буде, коли до влади будуть приходити такі персонажі як Трамп, Вітя Орбан, Марі Ле Пен і їм подібні ізоляціоністи Чемберлени.
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27.09.2024 07:10 Ответить
ето кахда абєщал Байден Донбас і Луганськ ху йлу? какіє ваши даказатєльства?
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27.09.2024 07:07 Ответить
Трамп не оцінив, істинно найкращий продавець виторгував би значно більше допомоги
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27.09.2024 01:13 Ответить
Він зауважив, що слід підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО та продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення демократії.

Всі дочитали до цього місця?
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26.09.2024 22:45 Ответить
👍
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26.09.2024 23:21 Ответить
Вони не читають,бо наразі було тут,що США ні разу не говорили про Перемогу України. А виходить говорили і про Перемогу України і про корупцію і про демократію. Усе буде Україна
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26.09.2024 23:35 Ответить
У мене лиш одне питання - а ці реформи починалися? Поки що спостерігаємо зворотній процес. Ознак демократії стає все менше й менше (ok, можливо під час війни це необхідно), але як пояснити наприклад надану корупціонерам можливість банально відкупитися від "правосуддя"?
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27.09.2024 09:37 Ответить
Походу у Госдепа ті ж питання.
Майже по всіх своїх обіцянках та зобов'язаннях щодо боротьби з корупцією ЗЄ наїбав або збрехав.
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27.09.2024 10:03 Ответить
А Трампон недобитый сказал что Украины уже нету.
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26.09.2024 23:02 Ответить
Ніт ,то трамп з моргу вещав ...
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26.09.2024 23:22 Ответить
Пердоможе хіба що.
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26.09.2024 23:27 Ответить
хто заважав дати у22му все вдостатній кількості
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26.09.2024 23:32 Ответить
триндіти він мастак. М'яко стеле, да жорстко спати
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26.09.2024 23:39 Ответить
"Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Україна переможе"

Ура, молодець Зеленський, змусив Байдена сказати ЦЕ!
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26.09.2024 23:43 Ответить
ого упоротость зеослом-оманским, готуйся на травневі до шашликів)
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27.09.2024 09:34 Ответить
...якщо дадуть Україні перемогти, а не оце от усьо...
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27.09.2024 06:02 Ответить
Нарешті вимовили слово, котре 2 рази прописано в законі про допомогу Україні від 26 квітня 2024.

Дяка, що підписали 5.5млрд PDA 2024, та вони не згоріли.
Ще є питання, хто та коли буде підписувати 5.8млрд PDA 2022-2023 років.

З 26 квітня 2024, після прийняття допомоги по 25 вересня 2024 - надано 2.9млрд PDA, або 595млн в місяць
Чому не використали всі кошти, та надається малими пакетами, було пояснення "склади пусті"

Надавши 375млн, та маючи намір використати 5.5млрд до кінця каденції до 20 січня 2025 року, в середньому виходить 1468млн в місяць.
Що майже в 2.5 рази більше, в порівнянні з 595млн, та "пустими складами"

Щось змінилось в підході адміністрації до України, в останні тижні
з підхода 5 місяців "склади пусті", до "повні" з запасом в 2.5рази до кінця каденції
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27.09.2024 08:56 Ответить
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27.09.2024 09:03 Ответить
Читаєш коменти) і просто смішно.... Де вас таких персонажів понабиралось стільки? Невже слова практично списаного пенсіонера вас до ерекції довели?) Клоуни ви тупуваті, в США не монобільшість, тож списаний дідуган може говорити що хоче, йому і так байдуже... А ви полоумні тішитесь як наш яйценосний дигрод на цій фото....
П.С - смішно правда?) Скільки вже таких моментів для вашої "радості" було? Вас бачу нічого не вчить, як і втоачена надія що тупих навчив чогось 2019 рік!!!
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27.09.2024 09:11 Ответить
Ну і як вишенька на торті)))... "ДО ОСТАННЬОГО ЗА НУ ВИ ЗРОЗУМІЛИ.....!!!!!"
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27.09.2024 09:13 Ответить
Якщо США за справедливість у Світі, то чого варто США надати Фашистської росії ультиматум, наприклад:

в 48 годин фашистська росія повинна почати вивід своїх війсь та завезеного населення з території України.

якщо цього не станеться США надають Україні бронетехніку, Хаймарс, артилерію в тієї кількості, котру просить Україна, "томогавк", балістику і дають дозвіл Україні атакувати територію Фашистської росії, пілоти ПС США, разом з F-16, перекидаються в Україну та починають бойові дії.

расєюшка труслива по суті своєї.
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27.09.2024 10:04 Ответить
Коли це правда про Маркарову, то її необхідно зразу звільняти і на допит Контррозвідки:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNf_8M4YEw0
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27.09.2024 10:21 Ответить
 
 