Оккупанты за прошедшие сутки атаковали 24 населенных пункта Херсонщины. Утром ударили по Херсону и Ингульцу, пострадали два ребенка (обновлено). ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Одрадокаменка, Тягинка, Веселое, Казацкое, Томина Балка, Костырка, Велетенское, Новодмитровка, Новоалександровка, Широкая Балка, Софиевка, Змиевка, Новорайск, Берислав, Антоновка, Нововоронцовка, Белозерка, Приднепровское, Садовое, Новотягинка, Архангельское, Бургунка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику, машину "скорой" и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Прокудин отметил, что в результате российских атак один человек погиб, еще 19 - получили ранения.

В Широкой Балке на российской мине подорвался местный житель. 71-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток". В результате детонации он получил взрывную травму, ранение голени, а также ампутацию стопы. Пострадавшего госпитализировали.

Утренние обстрелы Херсонщины

С самого утра 27 сентября российские войска атаковали Херсон. В Днепровском районе города пострадал 47-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Также около пяти утра российская армия атаковала из авиации Ингулец. В результате удара КАБами в собственном доме пострадал 4-летний ребенок. У мальчика - взрывная травма, контузия и ссадины щеки. Бригада "скорой" на месте оказала пострадавшему необходимую медпомощь.

4-летнему мальчику, получившему взрывную травму и контузию, бригада "скорой" на месте оказала медпомощь.

15-летнего парня и двух женщин, 51 и 68 лет, доставили в больницу. Предварительно у них взрывные травмы. Медики проводят обследование и помогают пострадавшим.

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