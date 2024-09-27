Венгрия, вероятно, не сопротивлялась бы, если бы на нее напала РФ, - помощник Орбана

Старший помощник венгерского премьера Балаж Орбан назвал решение Украины защищаться от вторжения РФ "безответственным". По его словам, Венгрия в таком случае не взяла бы в руки оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Советник премьера Венгрии заявил, что Зеленскому посоветовали бы отказаться от вооруженного сопротивления в 2022 году, чтобы уменьшить количество жертв.

"Мы, скорее всего, не сделали бы то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Он вступил со своей страной в оборонительную войну, и мы видим, сколько людей погибло и сколько территории было потеряно", - сказал он.

В то же время лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал Балажа Орбана подать в отставку, поскольку его комментарии "попрали основу конституции и независимости Венгрии".

Напомним, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и диктатор РФ Владимир Путин должны встретиться для завершения войны, которую Россия начала против Украины.

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