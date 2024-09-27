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Новости Война
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Венгрия, вероятно, не сопротивлялась бы, если бы на нее напала РФ, - помощник Орбана

Помічник Орбана заявив, що Угорщина не чинила б збройного опору в разі нападу РФ

Старший помощник венгерского премьера Балаж Орбан назвал решение Украины защищаться от вторжения РФ "безответственным". По его словам, Венгрия в таком случае не взяла бы в руки оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Советник премьера Венгрии заявил, что Зеленскому посоветовали бы отказаться от вооруженного сопротивления в 2022 году, чтобы уменьшить количество жертв.

"Мы, скорее всего, не сделали бы то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Он вступил со своей страной в оборонительную войну, и мы видим, сколько людей погибло и сколько территории было потеряно", - сказал он.

В то же время лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал Балажа Орбана подать в отставку, поскольку его комментарии "попрали основу конституции и независимости Венгрии".

Напомним, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и диктатор РФ Владимир Путин должны встретиться для завершения войны, которую Россия начала против Украины.

Читайте: Орбан начал играть за команду противника в вопросе войны РФ против Украины, - глава МИД Эстонии Цахкна

Автор: 

Венгрия (1960) Виктор Орбан (466)


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Топ комментарии
+26
tak idite ta podaite prošeņiva pra vstup do ********* vže....debyli.
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27.09.2024 13:04
+26
Відсутність опору фашизму не зменшить кількість жертв.
4 мільйона євреїв не опирались...
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27.09.2024 13:15
+20
Не могли раніше сказати це ВВХ, дебіли?
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27.09.2024 13:05
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tak idite ta podaite prošeņiva pra vstup do ********* vže....debyli.
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27.09.2024 13:04 Ответить
Так вони це вже зробили раніше - здались гітлеру і воювали разом з ним.
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27.09.2024 15:35 Ответить
a ščo ņemogut povtariti ?
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27.09.2024 15:43 Ответить
Не могли раніше сказати це ВВХ, дебіли?
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27.09.2024 13:05 Ответить
В них нема спільного кордону. Важко напасти на країну НАТО, яка з усіх боків оточена країнами НАТО.
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27.09.2024 13:07 Ответить
Ми ще не в НАТО. Тобто не з усіх сторін. Це якщо нас здадуть, то Угорщина матиме спільний кордон з кацапньою.
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27.09.2024 13:09 Ответить
Ну покищо через Україну до них кацапи ще не можуть добратися (і не доберуться). А якби добралися - вони б з ними одразу створили союз. Подивіться історію - Угорщина завжди стає на бок придурків і лузерів.
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27.09.2024 13:18 Ответить
Так. Союз вони і створять. Захоче цього Угорщина чи ні. Спротив вони не включать.
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27.09.2024 13:21 Ответить
Орбан видимо ето ***** и сказал. Только проблема что между Венгрией и рашкой стоит Украина. Вот ***** и грызет зубами Украину чтобы прорваться в Европу. Там после Венгри и Польша и Словакия ляжет под ***** ради мира.
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27.09.2024 13:43 Ответить
?обнутий😟.
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27.09.2024 13:07 Ответить
Так
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27.09.2024 13:19 Ответить
та ми памʼятаємо пихаті відео, де помічник єрмака розказував, як він ескалював будь-які перемовини з кацапами, ще на тих стадіях, коли можна було нормально спілкуватися!
зєля свідомо привів війну в Україну
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27.09.2024 13:07 Ответить
"Паздравляю тєбя, Шарік, ти балбєс"
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27.09.2024 13:08 Ответить
о, ************* повилазили. Виявляється, це хєрограй винен в тому, що засрашка напала на Україну. В 2014 році. Нє, ідіоте, хєрограй винен лише в тому, що з 2019 до 2022 року - розвалював армію під час вже наявної війни. Бо вже очевидно, що ***** почав би повномасштабне вторгнення незалежно ні від чого. Але країна його зустріла значно гірше, з-за хєрограя, ніж могла би.

Які ж ви кінчені на всю голову...
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27.09.2024 13:11 Ответить
якщо ти же живешь поруч з серійним вбивцею і гвалтівником-рецедевістом, нормальна людина побудує великий паркан, озброється, повісить камери спостереження і заведе велику собаку!
що зробило це хріпате чмо - воно зруйнувало всі системи безпеки, заасфальтувала доріжку, зняла труси і стала раком голою сракою в напрямку свого сусіда
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27.09.2024 13:15 Ответить
Ні, не пам'ятаємо.
Ми пам'ятаємо Оманьскі домовленності, " вайну в халавє закончіл", відведення військ, штрафи за вогонь у відповідь на обстріли, знищення ракетних проргам, шаттли у Крим, розмінування Таврії, відмова фінансувати ЗСУ, бо " не вистачить на дороги", " шашлікі у травні" перед російсійським вторгненням.
І так, це такою поведінкою Зеленьський привів війну в Україну.
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27.09.2024 13:12 Ответить
Скоріше, цей піторіс щось не зрозумів у прочитаній шифровці з Кремля та видав в ефір неузгоджену промову.
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27.09.2024 13:08 Ответить
Старшии помічник молодшого конюха -- нігуя собі посада
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27.09.2024 13:08 Ответить
І це член НАТО з 1999 року...
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27.09.2024 13:08 Ответить
Та який вони член, так, брудна пляма на мундирі НАТО...
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27.09.2024 13:11 Ответить
Пляма від члєна.
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27.09.2024 13:45 Ответить
ce ņe čļen - ce zaslany kazačok
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27.09.2024 13:11 Ответить
А що ти хочеш? Він просто слово в слово повторює те, про що йдеться на "внутрішніх" нарадах угорського уряду на чолі з Орбаном. І навіть не розуміє, що це якась хєрня повна. Бо це ж для нього "нормально" - "всі ж навколо так і думають". Бо "всі" - це всі шістки Орбана, які вже 2 десятиріччя на підсосі в *****.
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27.09.2024 13:14 Ответить
Там армія нікчемна, і моментально б чхурнула в Європу.
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27.09.2024 13:09 Ответить
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27.09.2024 14:15 Ответить
Мадяри, нафуя вам збройні сили?
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27.09.2024 13:10 Ответить
І це заявляє країна НАТО! Альо, натівці! У вас завівся ''троянський кінь''! Може пора їх вигнати з НАТО!
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27.09.2024 13:10 Ответить
Они бы ещё напали на Закарпатье, как сделали в марте 1939 г., если бы не НАТО вокруг них.
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27.09.2024 13:12 Ответить
Так они готовились к этому. Веннгерская армия была стяннута к украинской граннице уже 24.02.22. Они собирались войти нна Закарпатье как только падет Киев "для защиты веннгерского населения" и потому считают, что украинцы поступили "безответственно", нарушив их планы по оккупации Закарпатья.
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27.09.2024 13:38 Ответить
Там армия - одно название, меньше дивизии американской, со всеми писарями. Да еще некоторые стреляли последний раз в 1956 году если они еще живые.
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27.09.2024 16:34 Ответить
И? Этой меьше одой дивизии хватило бы, тк все войска с Закарпатья воевали на фронте.
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27.09.2024 16:51 Ответить
Такой расклад мог бы стать, если бы 128-я бригада не развернулась с фронта. Но если бы она успела, то погнала бы всех мАдяров за Будапешт.
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27.09.2024 17:10 Ответить
Я только про эту "армию"а не про "если бы".
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27.09.2024 17:20 Ответить
Так они воевать и не собирались - только ввести войска если Украина капитулирует.
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27.09.2024 22:04 Ответить
Снова, я не про "если".
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28.09.2024 08:01 Ответить
От нехай би угорці жили в первіснообщинному ладі... А що ? лапки в гору і нехай їх є***уть
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27.09.2024 13:12 Ответить
"...назвав рішення України захищатися від вторгнення РФ "безвідповідальним".

Це вже повне дніще, чи ще є куди падати цій нікчемній країні?
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27.09.2024 13:12 Ответить
Может быть и нам выделить пару взводов и оккупировать Венгрию. Лишняя территория нам не помешает.
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27.09.2024 13:13 Ответить
Слушна думка. Замість курської області
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27.09.2024 13:16 Ответить
Мальчік в трусіках.
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27.09.2024 13:14 Ответить
Відсутність опору фашизму не зменшить кількість жертв.
4 мільйона євреїв не опирались...
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27.09.2024 13:15 Ответить
які жертви діду, мадяри робили більше звірств на теротирії України ніж СС, вони з кацапами одна кров, адін народ.
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27.09.2024 14:20 Ответить
В НАТО хочь уявляють кого вони прийняли замість України?
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27.09.2024 13:15 Ответить
Не Коламбия Пикчерсс НАТО не представляет. Смотрим по карте: Если, не дай бог, Венгрия, на юг еще лучше Сербия. И вот кацапы на Балканах.
На запад, агрессивная страна Австрия и воинственная Швейцария. И вот предложение Маркона в действии, не отходя от дома. В этом случае НАТО разрезается на 2 части.
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27.09.2024 16:34 Ответить
Цк запрошення?
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27.09.2024 13:15 Ответить
Вони там поголовно дегенерати?..
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27.09.2024 13:17 Ответить
Схоже на те, журбааа...
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27.09.2024 14:18 Ответить
Но как Ярославу Гашеку в его бессмертной книге "Похождение бравого солдата Швейка", ещё сто лет назад удалось понять,чего стоит Венгрия в Судный день?
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27.09.2024 13:18 Ответить
Та ясно. Чмирота генетична.
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27.09.2024 13:18 Ответить
Тільки б ширше розтягували ягодиці та робили рухи на зустріч, це він забув сказати
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27.09.2024 13:18 Ответить
Для повій головне вибрати зручну позу
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27.09.2024 13:20 Ответить
Повійі пози не вибирають. Хто платить той дере як їму зручніше
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27.09.2024 16:36 Ответить
Новий рівень переконань для України? Ну звісно, так може казати той, хто буде нормально почувати себе під окупацією. Угорщині не звикати.
Пуйло, альо! Є одна країна, в якій твої маніяки можуть прибарахлитися унітазами і погвалтували жінок.
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27.09.2024 13:23 Ответить
Тобто влада Угорщини відкрито:
1. відмовляється виконувати статут НАТО
2. відмовляється захищати суверенітет народу, який її обрав.
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27.09.2024 13:24 Ответить
І ви цим хвастаєтесь?
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27.09.2024 13:26 Ответить
Анекдот місяця!!!
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27.09.2024 13:27 Ответить
Заява попередження для ЄС ...Угорщина відкриє двері русні ...для нападу на всі країни ЄС ...Ід* оти , угорці ,вас обманули ...ви не є народом які пішли від монголів ...ви ті словяни , які відреклися від київського коліна, та прийняли національну історичну маніпуляцію як правду , вертайтеся до свого коріння ...не робіть з себе безмозглу націю !!!
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27.09.2024 13:29 Ответить
З якого такого переляку вони є слов'янами?
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27.09.2024 13:31 Ответить
Венгри/угорці не є слов'янами.

Вони є угро-фінами. Саме тому вони і "тягнуться" до спорідненого "народу" - засрашинців. Бо мають реально спільне походження. Просто частина угро-фінських племен (майбутні угорці) під тиском навал кочівників зі сходу приблизно 2000 років тому (+/- 1000 років - повільно мандрували) переселилися поступово на територію нинішньої Угорщини.

На території України (в причерноморських степах) "зачепитися" в 5-8 сторіччях не змогли - отримали від половців та засновників Київської Русі п*зди і попхалися західніше.
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27.09.2024 13:40 Ответить
Орест , просто візьміть та прочитайте останні висновки по днка , міжнародного біологічного центру...на те шо венгри мають дешо від мокшів , це ще не каже шо вони фіни ...така генетична політика ,була вигадана давно ,і протягнута навмисно ,ще при Миколі ІІ . шоб мати платцдарм для впливу на Захід ...українці теж вірили, шо ми з руснею , братні народи ...
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27.09.2024 13:51 Ответить
Я спеціально заліз і прочитав. Якщо ви не зрозуміли, що там написане, то ось вам розшифровка фраз типу "скіфську компоненту протовенгри отримали тоді-то": протовенгри драпали від більш вправних кочівників сходу і оселилися в причерноморськіх степах. Тут їхніх чоловіків практично повністю перебили місцеві скіфи, що примусило протовенгрів драпати західніше.

Бо "компонента в геномі" в ті часи з'являлась лише двома способами:
1. накрали місцевих жінок і примусили народжувати для себе нончтоп (нормальна практика для кочівників).
2. місцеві скіфи наваляли протовенграм так, що згвалтували абсолютно всіх жінок-протовенгерок і залишки протовенгрів, з вагітними жінками, чкурнули в Карпати.

ОЧЕВИДНО, що ти не драпатимеш в Карпати, якщо ти переміг місцевих. ОЧЕВИДНО, що їх били всі 2000 років на шляху від Уралу до Карпат. Саме тому в них "з'являлись компоненти в геномі".
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27.09.2024 14:58 Ответить
Треба міняти ментально цю троянську коняку , від венгрів ,на нашу користь ...так як це зробили монголи з тюрками , після відбудови кремля ...
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27.09.2024 15:06 Ответить
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27.09.2024 14:58 Ответить
Угорські підрозділи в складі військ вермахта нормально почувалися і були одними з найжорстокіших і наймразотніших. Тому, в принципі, воно й не дивно
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27.09.2024 13:29 Ответить
Так угорці були самі криваві по відношеню до українців ,моя мама мені це розказувала ...але це заблудша вівця ,цією нацією маніпулюють столлітт'ями ...їм треба знання, хто вони ,повірте є на заході ті , хто не хоче визнавати угорців як гілку від Київської Русі ...не вігідно це їм ...
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27.09.2024 13:55 Ответить
Тому ви і не українці.
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27.09.2024 13:35 Ответить
На те вони й називаються - уйобщина.
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27.09.2024 13:35 Ответить
Мадьяры опять ждут росийских танков в Будапеште у себя под окнами?
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27.09.2024 13:37 Ответить
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:

- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.

- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш. (С)
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27.09.2024 13:38 Ответить
І правильно! Кому шо подобається. Головне сраку доладньо змастити угорським шпигом ... і чекати контакта з кацапами
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27.09.2024 13:47 Ответить
Мадярська шльондра Чічоліна з Жиріком сосалася.
Обіцяла навіть секс із Бен Ладеном, якщо він припинить теракти. Піська в обмін на мир.

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27.09.2024 14:04 Ответить
так і було б, ****** раби
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27.09.2024 13:56 Ответить
Той, хто дивився британський науково-фантастичний телесеріал "Доктор Хто" (англ. Doctor Who), зрозуміє... Схоже що угорці, до переселення в Європу, жили саме на цій планеті:
Тіволі (англ. Tivolie) - планета, завжди готова здатися. Ця цивілізація - одна із найстаріших у галактиці. За словами Доктора, боягузливість їх мешканців не зворушлива, а підступна і тому вони так довго існують. Їхній гімн звучить так: «Хай живе (вставте ім'я)»
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27.09.2024 14:01 Ответить
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27.09.2024 14:06 Ответить
"Старший помічник угорського прем'єра Балаж Орбан назвав рішення України захищатися від вторгнення РФ "безвідповідальним"."

Джерело:

*
Що з нього взяти? Воно ж також Орбан.
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27.09.2024 14:16 Ответить
Шо с мехерскай колобок.
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27.09.2024 15:50 Ответить
Незрозуміло для чого існує це НАТО, якщо його члени у випадку нападу на них навіть не збираються опиратися?
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27.09.2024 14:20 Ответить
Може вони там дійсно всі диряві, від сраки і аж до рота?
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27.09.2024 14:23 Ответить
Оце нащадки Угорських королів?! Ітіть твою наліво, що ж це коіться, ****...
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27.09.2024 14:22 Ответить
Нашо тоді участь у НАТО?
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27.09.2024 14:47 Ответить
+ нащо їм тоді взагалі армія ? Багато грошей можна зекономити, якщо відмовитися від її утримання, бо воювати ж все одно не збираються.
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27.09.2024 15:30 Ответить
Мабуть у них генетична срачка після 1956 року.
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27.09.2024 14:48 Ответить
походу у влады Венгрии есть своё небольшое дополнение к классической аксиоме - кучеры(таксисты), артисты и проститутки, а теперь и венгры, будут служить ЛЮБОЙ власти..
браво, "гордые" мадяры..
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27.09.2024 14:51 Ответить
Що би сталось(чи ще станеться) у випадку окупації України московитами? Лідерів і самих активних розстріляють (якщо когось із лідерів не розстріляли, значить він працює на москалів). Люба активна позиція буде пригноблюватись і каратись - концлагерями, тюрьмами і т.д. Москалі ще раз(Зелений Клин) спробують провести заселення Сибіру українцями - декілька міліонів українців депортують, Крим буде повністю защищений від кримських татар, на їх місце буде завезена москальська бідота. ЗМІ, соцмережі і ******* технології дуже ускладнять проведення такої речі як Голодомор в прямому вигляді, тому це відбуватись трохи інакше - сторення умов, щоб усі адекватні і хто не сприймає московську ідеологію покинули Україну. Усю незежну журналістику(вона в нас ще є, незважаючи на усі спроби Зеленського) буде ліквідовано. Українська мова буде признана мовобю нацистів і заборонена, хто говорить українською той потенційний терорист. І зайдемо ми на новий виток історії, повторюючи 20 ст. І по факту ми отримаємо набагато більше постраждалих чим зараз. І знову ж, якщо вибираючи між війною і ганьбою ти вибираєш ганьбу, то в результаті ти отримуєш і ганьбу і війну.
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27.09.2024 14:52 Ответить
Те що ви ураломонголи це ясно, і те що ви маріонетки теж ясно!!! Після війни, будете просити пробачення у України і українців на колінах!!! Грьобані туземці!!!
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27.09.2024 15:11 Ответить
Угорщина не брала б до рук зброю - вона брала б до рота прутня.
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27.09.2024 15:15 Ответить
Потужно
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27.09.2024 15:29 Ответить
Так вперед, *****. Будапешт за три дня
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27.09.2024 15:44 Ответить
Нехай вибачають, але здається, що забагато Ор**банів в Угорщині.
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27.09.2024 15:45 Ответить
И паехали бы мехеры на сваю мастосрань - мехесрань мудянь.
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27.09.2024 15:48 Ответить
З такою промосковською владою справді який опір ? вони лише з Україною здатні палиці в колеса вставляти.
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27.09.2024 16:05 Ответить
І оце є членом НАТО?
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27.09.2024 17:16 Ответить
Сцикуни продажні...
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27.09.2024 17:21 Ответить
"Угорщина, ймовірно, не чинила б опору" - нагадало совковий анекдот: кацапчонок прикопався до дедовоєвала - раскажи, как партізаніл.
- Ну, поймалі нас нємци, і прєдлагают на вибор: ілі поімєют в зад, ілі - расстрєл.
- А ти чєво?
- А я чєво... Расстрєлялі мєня. ))))))
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27.09.2024 22:21 Ответить
хтось має дати кацам коридор у венгрію. Їх реально запросили напасти і пообіцяли що все буде ок.

21 сторіччя, і таке говорить країна єс, а не якесь буркіна-фасо....Боже мій.
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27.09.2024 23:39 Ответить
 
 