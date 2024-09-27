Венгрия, вероятно, не сопротивлялась бы, если бы на нее напала РФ, - помощник Орбана
Старший помощник венгерского премьера Балаж Орбан назвал решение Украины защищаться от вторжения РФ "безответственным". По его словам, Венгрия в таком случае не взяла бы в руки оружие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Советник премьера Венгрии заявил, что Зеленскому посоветовали бы отказаться от вооруженного сопротивления в 2022 году, чтобы уменьшить количество жертв.
"Мы, скорее всего, не сделали бы то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Он вступил со своей страной в оборонительную войну, и мы видим, сколько людей погибло и сколько территории было потеряно", - сказал он.
В то же время лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал Балажа Орбана подать в отставку, поскольку его комментарии "попрали основу конституции и независимости Венгрии".
Напомним, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и диктатор РФ Владимир Путин должны встретиться для завершения войны, которую Россия начала против Украины.
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зєля свідомо привів війну в Україну
Які ж ви кінчені на всю голову...
що зробило це хріпате чмо - воно зруйнувало всі системи безпеки, заасфальтувала доріжку, зняла труси і стала раком голою сракою в напрямку свого сусіда
Ми пам'ятаємо Оманьскі домовленності, " вайну в халавє закончіл", відведення військ, штрафи за вогонь у відповідь на обстріли, знищення ракетних проргам, шаттли у Крим, розмінування Таврії, відмова фінансувати ЗСУ, бо " не вистачить на дороги", " шашлікі у травні" перед російсійським вторгненням.
І так, це такою поведінкою Зеленьський привів війну в Україну.
Це вже повне дніще, чи ще є куди падати цій нікчемній країні?
4 мільйона євреїв не опирались...
Коламбия ПикчерссНАТО не представляет. Смотрим по карте: Если, не дай бог, Венгрия, на юг еще лучше Сербия. И вот кацапы на Балканах.
На запад, агрессивная страна Австрия и воинственная Швейцария. И вот предложение Маркона в действии, не отходя от дома. В этом случае НАТО разрезается на 2 части.
Пуйло, альо! Є одна країна, в якій твої маніяки можуть прибарахлитися унітазами і погвалтували жінок.
1. відмовляється виконувати статут НАТО
2. відмовляється захищати суверенітет народу, який її обрав.
Вони є угро-фінами. Саме тому вони і "тягнуться" до спорідненого "народу" - засрашинців. Бо мають реально спільне походження. Просто частина угро-фінських племен (майбутні угорці) під тиском навал кочівників зі сходу приблизно 2000 років тому (+/- 1000 років - повільно мандрували) переселилися поступово на територію нинішньої Угорщини.
На території України (в причерноморських степах) "зачепитися" в 5-8 сторіччях не змогли - отримали від половців та засновників Київської Русі п*зди і попхалися західніше.
Бо "компонента в геномі" в ті часи з'являлась лише двома способами:
1. накрали місцевих жінок і примусили народжувати для себе нончтоп (нормальна практика для кочівників).
2. місцеві скіфи наваляли протовенграм так, що згвалтували абсолютно всіх жінок-протовенгерок і залишки протовенгрів, з вагітними жінками, чкурнули в Карпати.
ОЧЕВИДНО, що ти не драпатимеш в Карпати, якщо ти переміг місцевих. ОЧЕВИДНО, що їх били всі 2000 років на шляху від Уралу до Карпат. Саме тому в них "з'являлись компоненти в геномі".
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш. (С)
Обіцяла навіть секс із Бен Ладеном, якщо він припинить теракти. Піська в обмін на мир.
Тіволі (англ. Tivolie) - планета, завжди готова здатися. Ця цивілізація - одна із найстаріших у галактиці. За словами Доктора, боягузливість їх мешканців не зворушлива, а підступна і тому вони так довго існують. Їхній гімн звучить так: «Хай живе (вставте ім'я)»
Джерело:
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Що з нього взяти? Воно ж також Орбан.
браво, "гордые" мадяры..
Ор**банів в Угорщині.
- Ну, поймалі нас нємци, і прєдлагают на вибор: ілі поімєют в зад, ілі - расстрєл.
- А ти чєво?
- А я чєво... Расстрєлялі мєня. ))))))
21 сторіччя, і таке говорить країна єс, а не якесь буркіна-фасо....Боже мій.