РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10870 посетителей онлайн
Новости
6 250 102

Зеленский завершит визит в США без разрешения на удары американским оружием в глубь РФ, - The Times

Зеленський залишить США без дозволу на удари вглиб РФ

Президент Украины Владимир Зеленский вернется в Киев из Вашингтона, не получив разрешения на использование западных ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

"Президент Украины обратился к президенту Байдену с просьбой о снятии ограничений, но покинул Белый дом разочарованным", - пишет издание.

Отмечается, что Зеленский во время встречи в Белом доме просил Байдена и вице-президента США Камалу Харрис снять ограничения на ракеты Storm Shadow и ATACMS, но изменений в позиции США не произошло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США визит Зеленского восприняли холодно и "без энтузиазма", мероприятия с его участием имели низкую посещаемость, - NYT

До сих пор западные страны позволяли Киеву использовать эти ракеты только для поражения российских сил в приграничных районах. Зеленский также должен был представить свой План победы в войне, которая длится уже два с половиной года.

"Однако никаких изменений в позиции Вашингтона по использованию ракет дальнего радиуса действия объявлено не было, и это произошло менее чем через сутки после того, как российский диктатор Владимир Путин предупредил, что крупномасштабная воздушная атака на Россию со стороны поддерживаемой Западом Украины может вызвать ядерный ответ", - добавляет The Times.

Напомним, американские разведывательные спецслужбы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой на действия США и их партнеров, если они согласятся предоставить Украине разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ.

Издание WP писало, что в Соединенных Штатах не услышали убедительного аргумента от Украины относительно разрешения на удары по РФ западным оружием.

Также читайте: У западных союзников почти не осталось оружия после вооружения Украины, - The Times

Удары по РФ западным оружием

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания не примет решение относительно дальнобойности Украины по целям на территории РФ с помощью ракет Storm Shadow без согласования с Соединенными Штатами, поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты попадали в цель.

В Госдепе заявили, что США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.

Издание CNN считает, что удары дальнобойным оружием помешали бы РФ перебрасывать войска на фронт.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну".

Также читайте: В ближайшие месяцы США выделят $5,55 млрд на оружие для Украины, - Блинкен

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) оружие (10222) США (26835)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
27.09.2024 13:47
+14
Та ні, виглядає іще трохи інакше Сусід дає тобі гроші на матеріли, а ти їх розпихуєш по своїх кишенях, а потім вимагаєш дати тобі матеріали, або знову гроші. А пʼять років ти бив баклуші та жер шашлики за державний кошт замість того, щоб давно виробити собі матеріалів з лишком!
Отака уйня, малята!
показать весь комментарий
27.09.2024 14:12
+13
Офіційно,ніхто не скаже--бийте...Да виборів в США то точно,не дозволять,бояться за свої дупи і щоб не було "ескалації"
Але дрони ж долітають на 2000 км..І ніхто не забороняє, переклеїти шильдік на Маде ін Юкрейн.Чи використовувати електронну начинку
показать весь комментарий
27.09.2024 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ПОНАДКУСЫВАТЬ ТАМ
ПОНАДКУСЫВАТЬ СЯМ- так хто "відкусив.(ПОНАДКУСЫВАТЬ ТАМ(в Будапешті, )а сьогодні ПОНАДКУСЫВАТЬ СЯМ(частину території України і сотні тисяч життів українського народу СОЖРАТЬ)???
показать весь комментарий
27.09.2024 15:47 Ответить
Зеленский завершит визит в США без разрешения Источник:

НО ЗЕ.... ПОЛУЧИЛ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЕЩАНИЕ -----------

​"Россия не победит", - Байден провел встречу с Зеленским, пообещав "укрепить" Украину

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news
показать весь комментарий
27.09.2024 17:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 