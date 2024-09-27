Зеленский завершит визит в США без разрешения на удары американским оружием в глубь РФ, - The Times

Президент Украины Владимир Зеленский вернется в Киев из Вашингтона, не получив разрешения на использование западных ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

"Президент Украины обратился к президенту Байдену с просьбой о снятии ограничений, но покинул Белый дом разочарованным", - пишет издание.

Отмечается, что Зеленский во время встречи в Белом доме просил Байдена и вице-президента США Камалу Харрис снять ограничения на ракеты Storm Shadow и ATACMS, но изменений в позиции США не произошло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США визит Зеленского восприняли холодно и "без энтузиазма", мероприятия с его участием имели низкую посещаемость, - NYT

До сих пор западные страны позволяли Киеву использовать эти ракеты только для поражения российских сил в приграничных районах. Зеленский также должен был представить свой План победы в войне, которая длится уже два с половиной года.

"Однако никаких изменений в позиции Вашингтона по использованию ракет дальнего радиуса действия объявлено не было, и это произошло менее чем через сутки после того, как российский диктатор Владимир Путин предупредил, что крупномасштабная воздушная атака на Россию со стороны поддерживаемой Западом Украины может вызвать ядерный ответ", - добавляет The Times.

Напомним, американские разведывательные спецслужбы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой на действия США и их партнеров, если они согласятся предоставить Украине разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ.

Издание WP писало, что в Соединенных Штатах не услышали убедительного аргумента от Украины относительно разрешения на удары по РФ западным оружием.

Также читайте: У западных союзников почти не осталось оружия после вооружения Украины, - The Times

Удары по РФ западным оружием

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания не примет решение относительно дальнобойности Украины по целям на территории РФ с помощью ракет Storm Shadow без согласования с Соединенными Штатами, поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты попадали в цель.

В Госдепе заявили, что США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.

Издание CNN считает, что удары дальнобойным оружием помешали бы РФ перебрасывать войска на фронт.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну".

Также читайте: В ближайшие месяцы США выделят $5,55 млрд на оружие для Украины, - Блинкен