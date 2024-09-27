Международная Федерация Красного Креста не исключила из своего состава российский Красный Крест, несмотря на их вероятные преступные действия.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что как Омбудсмен Украины, неоднократно общался с руководством и представителями Федерации КК относительно "поведения" российского общества. Приводил примеры, аргументы и факты об их вероятных преступлениях и требовал проведения прозрачного расследования действий российского Красного Креста и его исключения из Федерации.

Как отметил Лубинец, в апреле МККК создала Наблюдательную группу Правления, которая должна была исследовать деятельность российского Красного Креста. Через две недели после создания этого Совета, он встречался с президентом МККК Кейт Форбс, которой передал все официальные документы и материалы, подтверждающие возможные преступления российского Красного Креста.

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Украинский омбудсмен добавил, что несмотря на все предоставленные материалы Федерация опубликовала отчет о деятельности РЧХ, в котором не учтено ни одного документа.

Отчет МФЧХ о деятельности российского КК

В этом отчете Федерация:

Фактически признала оккупацию ВОТ Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В тексте подтверждается, что российский Красный Крест посещал временно оккупированные территории Украины. Но РКК должен работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РКК, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями.

Отсутствует информация, что российский Красный Крест похитил имущество Украинского Красного Креста во временно оккупированном Крыму. Хотя по этому факту даже открыто уголовное производство.

Не осудила участие РКК в депортации и принудительном перемещении украинских детей и их милитаризации. В тексте ни слова о сотрудничестве РКК с оккупационным лагерем "Артек", на директора которого наложили санкции за причастность к депортации украинских детей.

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Лубинец отметил, что несмотря на то, что все эти данные имела президент МФКК, они не учтены. В отчете также говорится, что российский Красный Крест остается в МФКК, а руководитель - в правлении Федерации.

Украина обратится к донорам Федерации

"Сейчас начинаю кампанию информирования всех доноров, которые финансируют Федерацию. Международные партнеры должны обратить внимание, что они делают взносы на организацию, которая покрывает российские преступления. Считаю, что все финансирование МФКК должно быть направлено на финансирование национального общества Красного Креста Украины и реализацию дополнительных программ защиты украинцев.



По моему мнению, МФКК превратилась в адвоката кровавого российского Красного Креста. Тот, кто прикрывает преступника, - сам превращается в преступника!" - подытожил Лубинец.

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