Разработана новая система управления данными для эффективности работы с информацией, - Минобороны
В Министерстве обороны унифицируют мобилизационные задачи, реализацию проектов фортификации и около 20 других сфер обращения информации.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в ведомстве разработали Концепцию управления данными, которая также устанавливает требования к форматам хранения информации и ответственных за эти процессы менеджеров.
Заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер отметил, что Минобороны создает и ежедневно оперирует большим количеством информации, что требует нового подхода к работе с ней. И указанная Концепция дала старт созданию интегрированной, защищенной и эффективной системы управления данными.
"Убежден, что новая система управления данными позволит эффективнее работать с большими объемами информации. И такой автоматизированный процесс будет способствовать достижению стратегических целей Минобороны и повысит уровень обороноспособности страны", - добавил он.
Цель новой системы управления данными
Минобороны ставит цель:
- согласовать и интегрировать различные источники данных;
- обеспечить их достоверность и высокое качество;
- внедрить современные аналитические инструменты для анализа и прогнозирования.
В Минобороны добавили, что документ подготовлен по итогам многомесячного тестирования новой системы управления данными. Концепция также предусматривает переход от мануальной обработки данных к системам поддержки принятия решений, включая использование элементов искусственного интеллекта.
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