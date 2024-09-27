Разработана новая система управления данными для эффективности работы с информацией, - Минобороны

В Министерстве обороны унифицируют мобилизационные задачи, реализацию проектов фортификации и около 20 других сфер обращения информации.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в ведомстве разработали Концепцию управления данными, которая также устанавливает требования к форматам хранения информации и ответственных за эти процессы менеджеров.

Заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер отметил, что Минобороны создает и ежедневно оперирует большим количеством информации, что требует нового подхода к работе с ней. И указанная Концепция дала старт созданию интегрированной, защищенной и эффективной системы управления данными.

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"Убежден, что новая система управления данными позволит эффективнее работать с большими объемами информации. И такой автоматизированный процесс будет способствовать достижению стратегических целей Минобороны и повысит уровень обороноспособности страны", - добавил он.

Цель новой системы управления данными

Минобороны ставит цель:

согласовать и интегрировать различные источники данных;

обеспечить их достоверность и высокое качество;

внедрить современные аналитические инструменты для анализа и прогнозирования.

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В Минобороны добавили, что документ подготовлен по итогам многомесячного тестирования новой системы управления данными. Концепция также предусматривает переход от мануальной обработки данных к системам поддержки принятия решений, включая использование элементов искусственного интеллекта.