Атаки российских беспилотников на Украину и нарушение румынского воздушного пространства являются откровенным пренебрежением международного права, - МИД Румынии
Министерство иностранных дел Румынии решительно осудило атаки российских беспилотников на украинских гражданских лиц и инфраструктуру, а также неоднократные нарушения румынского воздушного пространства.
Об этом говорится в заметке МИД Румынии в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Мы решительно осуждаем продолжающиеся атаки российских беспилотников на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также неоднократные нарушения воздушного пространства Румынии. Эти агрессивные действия являются откровенным пренебрежением к международному праву. Подобные провокации нужно немедленно прекратить", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 27 сентября Россия в очередной раз атаковала ударными дронами территории Украины, в частности ударила по портовой инфраструктуре в районе Килии на Дунае, что рядом с границей с Румынией. Минобороны Румынии ведет поиски беспилотника, который, вероятно, залетел на ее территорию.
Российские дроны на территории стран-членов НАТО
Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.
Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почали б збивати все, що наближається до єврокордонів, кацапи б мовчки проковтнули, а так поки що нажаль ковтає НАТО.
- Тебе назвали ідіотом. Надіюсь, ти відреагував?
- Так. Я їм дулю показав. У кишені.
Рашка клала на будь яке Право! Ще й у ООН піся в очі всьому чєловєкчєству...
Реакція - бурхливі обговорення та стопітсот-потужне занепокоєння
Почему союзники вступили в войну в 1944 году?
Думаю - причина в том
Что Красная армия в Европе творила такие преступления против человечности
Что даже преступления нацистов померкли перед ними
И союзники испугались этого ВСЕЛЕНСКОГО зла
И на самом деле ,вступая в войну- союзники воевали одновременно с Гитлером и Сталиным
Мне кажется, в подсознании европейцев до сих пор есть этот ужас перед русскими
Очень советую прочитать документальных книгу
" ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ"
Ничего страшнее я не читала
А СССР - нет
Результат -Венгрия
Чехословакия
Афганистан
Чечня
Грузия
Сирия
Перевороты и мятежи во многих в странах
Сегодня - Украина
Пора это остановить
https://www.youtube.com/watch?v=_XpSs3yoRSg&ab_channel=MarkSolonin