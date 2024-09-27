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Атаки российских беспилотников на Украину и нарушение румынского воздушного пространства являются откровенным пренебрежением международного права, - МИД Румынии

Румунія про російські шахеди

Министерство иностранных дел Румынии решительно осудило атаки российских беспилотников на украинских гражданских лиц и инфраструктуру, а также неоднократные нарушения румынского воздушного пространства.

Об этом говорится в заметке МИД Румынии в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мы решительно осуждаем продолжающиеся атаки российских беспилотников на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также неоднократные нарушения воздушного пространства Румынии. Эти агрессивные действия являются откровенным пренебрежением к международному праву. Подобные провокации нужно немедленно прекратить", - говорится в сообщении.

Также читайте: Румыния ищет российский дрон, который мог залететь в страну во время атаки на Одесщину

Напомним, в ночь на 27 сентября Россия в очередной раз атаковала ударными дронами территории Украины, в частности ударила по портовой инфраструктуре в районе Килии на Дунае, что рядом с границей с Румынией. Минобороны Румынии ведет поиски беспилотника, который, вероятно, залетел на ее территорию.

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Автор: 

беспилотник (3639) Румыния (1093) дроны (3974)


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Топ комментарии
+7
Отож! А міжнаридне суспільство мовчки соплі жує, поки встановдені ним правила порушує одна недокраїна.
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27.09.2024 17:01
+5
кацапи звірі з пекла загальновідомо
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27.09.2024 17:16
+4
Це і так всі знають!
Рашка клала на будь яке Право! Ще й у ООН піся в очі всьому чєловєкчєству...
Реакція - бурхливі обговорення та стопітсот-потужне занепокоєння
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27.09.2024 17:03
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Правила форума Совет форумчан
Отож! А міжнаридне суспільство мовчки соплі жує, поки встановдені ним правила порушує одна недокраїна.
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27.09.2024 17:01 Ответить
Пуйло змінило ядерну доктрину, а картопляний підпуйловник погрожує ядерною зброєю, якщо НАТО порушить білоруський (нікому не потрібний) кордон.
Почали б збивати все, що наближається до єврокордонів, кацапи б мовчки проковтнули, а так поки що нажаль ковтає НАТО.
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27.09.2024 17:57 Ответить
Вони (румини)потужно відповіли, кажуть що глибоко стурбовані! 😁
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27.09.2024 17:58 Ответить
Дружина чоловікові:
- Тебе назвали ідіотом. Надіюсь, ти відреагував?
- Так. Я їм дулю показав. У кишені.
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27.09.2024 18:05 Ответить
Це і так всі знають!
Рашка клала на будь яке Право! Ще й у ООН піся в очі всьому чєловєкчєству...
Реакція - бурхливі обговорення та стопітсот-потужне занепокоєння
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27.09.2024 17:03 Ответить
Як що і далі будите висловлювати тільки занепокоєння та рішуче засудження замість збивання цілей ніякого припинення цих дій не буде. Ваша слабкість тільки робе його більш нахабним, можете і далі свої соплі підбирати незабаром він к вам і ракети запустить.
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27.09.2024 17:05 Ответить
Бидон, надо шота решать.
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27.09.2024 17:07 Ответить
А вы никогда не задумывались
Почему союзники вступили в войну в 1944 году?
Думаю - причина в том
Что Красная армия в Европе творила такие преступления против человечности
Что даже преступления нацистов померкли перед ними
И союзники испугались этого ВСЕЛЕНСКОГО зла
И на самом деле ,вступая в войну- союзники воевали одновременно с Гитлером и Сталиным
Мне кажется, в подсознании европейцев до сих пор есть этот ужас перед русскими
Очень советую прочитать документальных книгу
" ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ"
Ничего страшнее я не читала
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27.09.2024 17:09 Ответить
кацапи звірі з пекла загальновідомо
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27.09.2024 17:16 Ответить
При захвате Пруссии было УБИТО, именно убито, 200 тысяч мирных жителей. Колонны беженцев расстреливали из пулеметов, давили гусеницами танков, кидали гранаты...это так мстили развлекаясь.
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27.09.2024 18:00 Ответить
Вот только немцев за преступления наказали
А СССР - нет
Результат -Венгрия
Чехословакия
Афганистан
Чечня
Грузия
Сирия
Перевороты и мятежи во многих в странах
Сегодня - Украина
Пора это остановить
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27.09.2024 18:46 Ответить
Переможці WW2 - демократичні країни у Коаліції з кривавим комуністичним режимом диктатора сталіна, поділили повоєнний світ, відбувся Нюрнберзький процес, але, у підсумку "Соловки перемогли Голокост" (с).
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27.09.2024 20:42 Ответить
Про деякі задокументовані факти звірячих вбивств, скоєних сталінськими "асвабадітєлямі Європи":
https://www.youtube.com/watch?v=_XpSs3yoRSg&ab_channel=MarkSolonin
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27.09.2024 19:02 Ответить
Дякуємо румунам. Вони натерпились від Чаушеску .
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27.09.2024 17:10 Ответить
3 світову потрібно вже плчинати , досить скиглити , гуртом знищимо московію да і все , бо задовбала вся ця зловонна хрінь
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27.09.2024 17:10 Ответить
НАТО ще не готова. Мілітарна промисловість тільки тільки просинається Купа країн типу Індії, Мексики, Бразилії (котрі у 80-х були ні про що) не тільки не примкнуть до сил добра, та й ще палки у колеса будуть ставити. Китай сильно виріс за 50 років. Усе вирішиться у ту хвилину, коли світ опиниться на межі ядерної війни. Не раніше.
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27.09.2024 19:38 Ответить
Всі пам'ятають як він сказав що йде на один термін ,але якби не старались єрмаки навряд йому допоможе виграти вибори.
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27.09.2024 17:38 Ответить
Звикайте. Незабаром і ракети будуть летіти,а ви все яйця чухать будете
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27.09.2024 17:54 Ответить
Так збивайте, терпіли, не галасуйте даремно!
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27.09.2024 19:25 Ответить
 
 