Трамп заявил, что может достичь справедливого мирного соглашения между Украиной и РФ: "Моя точка зрения не изменилась"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что имеет общую точку зрения с Президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в комментарии Fox News в пятницу по результатам встречи с Президентом Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что ж, я многое для себя подчеркнул, но думаю, что моя точка зрения не изменилась в том плане, что мы оба хотим видеть конец этого (войны РФ против Украины. - Ред.), и мы оба хотим увидеть справедливое соглашение",- заметил Трамп.

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При этом, он выразил уверенность, что "сделка будет справедливой, и это произойдет в нужное время".

Кандидат от республиканцев отметил, что сейчас он полностью погружен в избирательную кампанию, однако если выиграет выборы, соглашение между Украиной и Россией, по его словам, будет достигнуто очень быстро.

"Это (война. - Ред.) должно прекратиться, и президент (Зеленский. - Ред.) хочет, чтобы этому был положен конец. И я уверен, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось, поэтому в этом есть хорошее сочетание. Поэтому мы хотим заключить справедливое соглашение для всех", - подчеркнул Трамп.

В ответ на вопрос, что он имеет в виду под термином "справедливое" соглашение, экс-президент отметил, что об этом еще рано говорить. Он назвал это "сложной головоломкой", которая все же будет решена, и люди продолжат свою мирную жизнь.

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"Я имею собственные идеи, и я уверен, что у президента (Зеленского. - Ред.) точно так же есть свои идеи, но оно (соглашение. - Ред.) должно быть справедливым", - добавил он.

Трамп также не исключил еще одной встречи с Владимиром Зеленским в ближайшей перспективе.