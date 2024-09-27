Трамп заявил, что может достичь справедливого мирного соглашения между Украиной и РФ: "Моя точка зрения не изменилась"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что имеет общую точку зрения с Президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.
Об этом он сказал в комментарии Fox News в пятницу по результатам встречи с Президентом Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Что ж, я многое для себя подчеркнул, но думаю, что моя точка зрения не изменилась в том плане, что мы оба хотим видеть конец этого (войны РФ против Украины. - Ред.), и мы оба хотим увидеть справедливое соглашение",- заметил Трамп.
При этом, он выразил уверенность, что "сделка будет справедливой, и это произойдет в нужное время".
Кандидат от республиканцев отметил, что сейчас он полностью погружен в избирательную кампанию, однако если выиграет выборы, соглашение между Украиной и Россией, по его словам, будет достигнуто очень быстро.
"Это (война. - Ред.) должно прекратиться, и президент (Зеленский. - Ред.) хочет, чтобы этому был положен конец. И я уверен, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось, поэтому в этом есть хорошее сочетание. Поэтому мы хотим заключить справедливое соглашение для всех", - подчеркнул Трамп.
В ответ на вопрос, что он имеет в виду под термином "справедливое" соглашение, экс-президент отметил, что об этом еще рано говорить. Он назвал это "сложной головоломкой", которая все же будет решена, и люди продолжат свою мирную жизнь.
"Я имею собственные идеи, и я уверен, что у президента (Зеленского. - Ред.) точно так же есть свои идеи, но оно (соглашение. - Ред.) должно быть справедливым", - добавил он.
Трамп также не исключил еще одной встречи с Владимиром Зеленским в ближайшей перспективе.
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https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=LKTr_UD4kDcdAoxt Нельзя вестись на блеф гопников. Второго шанса для Украины не будет, - Игаль Левин
Готов поцеловать ручку путенга
Действительно очень быструю сделку. Это надо прекратить.
И президент [Зеленский] хочет, чтобы это прекратилось. И я уверен в том, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошая комбинация.
Так что мы хотим получить справедливую сделку для всех», - сказал Трамп, стоя рядом с президентом Украины после переговоров.
https://www.bbc.com/russian/articles/cj9jvj04zvpo
Буде "прекращение"
Сделка
Комбинация
Зюзенька здобув! Буде "сделка" гопників...
Все , що залишилиться від України буде ними поділено на їхню користь.
У Трампа вже аж слинки потекли от "предвкушения".
Бігом гайда до України...
2. Не може бути справедливого для того, хто є військовим злочинцем , крім його терміна на довічне ув"язнення .
Тому ... жодне по-справжньому справедливе рішення не може бути з урахуванням думки військового злочинця ***** .
3. Якщо таку "угоду" хтось з Трампом й ****** підпише - це буде його пілітичним (якщо не кримінальним вироком) . Жодний наступник ЗЕ не буде вважати таку угоду за потрібне виконувати ... хоча б тому, що ЗЕ є лигітимним поки триває війна , а на підписання будь яких тереторіальних поступок ЗЕ ніхто й ніколи не уповноважував . Тим біль після травня 2024 року ... Трамп трохи забув, що ЗЕ залишився тільки умовним правителям України через стан війни й має обмежанні права на будь які угоди , тим більш капітулянськи ...