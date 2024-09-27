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Новости
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Трамп заявил, что может достичь справедливого мирного соглашения между Украиной и РФ: "Моя точка зрения не изменилась"

Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что имеет общую точку зрения с Президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в комментарии Fox News в пятницу по результатам встречи с Президентом Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что ж, я многое для себя подчеркнул, но думаю, что моя точка зрения не изменилась в том плане, что мы оба хотим видеть конец этого (войны РФ против Украины. - Ред.), и мы оба хотим увидеть справедливое соглашение",- заметил Трамп.

Также читайте: Украины больше нет, она почти вся разрушена. Ее народ мертв, - Трамп

При этом, он выразил уверенность, что "сделка будет справедливой, и это произойдет в нужное время".

Кандидат от республиканцев отметил, что сейчас он полностью погружен в избирательную кампанию, однако если выиграет выборы, соглашение между Украиной и Россией, по его словам, будет достигнуто очень быстро.

"Это (война. - Ред.) должно прекратиться, и президент (Зеленский. - Ред.) хочет, чтобы этому был положен конец. И я уверен, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось, поэтому в этом есть хорошее сочетание. Поэтому мы хотим заключить справедливое соглашение для всех", - подчеркнул Трамп.

В ответ на вопрос, что он имеет в виду под термином "справедливое" соглашение, экс-президент отметил, что об этом еще рано говорить. Он назвал это "сложной головоломкой", которая все же будет решена, и люди продолжат свою мирную жизнь.

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"Я имею собственные идеи, и я уверен, что у президента (Зеленского. - Ред.) точно так же есть свои идеи, но оно (соглашение. - Ред.) должно быть справедливым", - добавил он.

Трамп также не исключил еще одной встречи с Владимиром Зеленским в ближайшей перспективе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Трамп Дональд (5368)


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Топ комментарии
+23
Отдать маньяку и убийце пол Украины ето справедливость? Етот аферист даже не знает что такое закон. С ним о чем то договариваться все равно что с ******. А потом оно скажет что хотите то и делайте я ничего не зная.
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27.09.2024 20:53
+22
Моя точка зору не змінилася, - сказав трампакс, - Я ВПЕВНЕНИЙ, ЩО Я Є ВОЛОДАРЕМ ВСЕСВІТУ і не еволюціонував від приматів, це абізяни праізошлі ат меня!
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27.09.2024 20:52
+15
>> І я впевнений, що президент Путін хоче, щоби це припинилося...

Повтор: деменція ще ближче.
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27.09.2024 20:55
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Дуже слушна думка у назві!
https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=LKTr_UD4kDcdAoxt Нельзя вестись на блеф гопников. Второго шанса для Украины не будет, - Игаль Левин
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29.09.2024 09:45 Ответить
Про асиметричні підходи: https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=dZ5ZunHuqMLdt9JX&t=999 в Ізраілі призивали (і призивають) жінок служити (на небойові позиції), щоб більше чоловіків змогли стати на передній край. Тому що менше людей!
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29.09.2024 10:20 Ответить
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29.09.2024 12:25 Ответить
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29.09.2024 12:30 Ответить


Готов поцеловать ручку путенга
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29.09.2024 12:32 Ответить
«Я считаю, что если я выиграю, мы получим очень справедливый конец.

Действительно очень быструю сделку. Это надо прекратить.

И президент [Зеленский] хочет, чтобы это прекратилось. И я уверен в том, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошая комбинация.

Так что мы хотим получить справедливую сделку для всех», - сказал Трамп, стоя рядом с президентом Украины после переговоров.

https://www.bbc.com/russian/articles/cj9jvj04zvpo
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29.09.2024 12:38 Ответить
Тобто перемоги не буде

Буде "прекращение"

Сделка

Комбинация

Зюзенька здобув! Буде "сделка" гопників...

Все , що залишилиться від України буде ними поділено на їхню користь.

У Трампа вже аж слинки потекли от "предвкушения".
Бігом гайда до України...
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29.09.2024 12:45 Ответить
У цього пройдисвіта с чучхейським царем теж були приятельські стосунки. А тепер Кім ІІІ вчить рижого, що є і що не є величезною помилкою.
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29.09.2024 13:06 Ответить
1. "Справедливою угоди для усіх" не існує за визначенням ...
2. Не може бути справедливого для того, хто є військовим злочинцем , крім його терміна на довічне ув"язнення .
Тому ... жодне по-справжньому справедливе рішення не може бути з урахуванням думки військового злочинця ***** .

3. Якщо таку "угоду" хтось з Трампом й ****** підпише - це буде його пілітичним (якщо не кримінальним вироком) . Жодний наступник ЗЕ не буде вважати таку угоду за потрібне виконувати ... хоча б тому, що ЗЕ є лигітимним поки триває війна , а на підписання будь яких тереторіальних поступок ЗЕ ніхто й ніколи не уповноважував . Тим біль після травня 2024 року ... Трамп трохи забув, що ЗЕ залишився тільки умовним правителям України через стан війни й має обмежанні права на будь які угоди , тим більш капітулянськи ...
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29.09.2024 15:45 Ответить
УХО ТЕБЕ ОТ СЕЛЁДКИ !!!
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29.09.2024 20:09 Ответить
Концепція О.Бендера "Хочете по чесному, буде по чесному: половину мені,
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29.09.2024 21:14 Ответить
Як скажеш тьолка путіна
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29.09.2024 21:16 Ответить
Пістун
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30.09.2024 02:15 Ответить
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