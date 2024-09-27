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Новости Война
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Если не обращать внимания на агрессию России против Украины, подобные войны будут по всему миру, - премьер Словении Голоб

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб

Международное сообщество не должно закрывать глаза на агрессию России против Украины, иначе подобные войны будут по всему миру.

Об этом заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб в своем выступлении на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"То, что мы наблюдаем в Украине, - это агрессия более сильного и могущественного соседа против меньшего и более слабого. Это, безусловно, является вопиющим нарушением Устава ООН. Если позволим этой агрессии пройти, то мы откроем двери для многих подобных войн по всему миру", - сказал он.

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Глава правительства Словении отметил необходимость реформирования Совбеза ООН, работа которого фактически заблокирована, поскольку пять постоянных членов злоупотребляют правом вето и ставят национальные интересы на первое место.

"Нам срочно нужен Совет, который является настоящим представительством международного сообщества. Совет, который соответствует современному миру. Мы должны обеспечить справедливое распределение мест. Совет нуждается в более сильных голосах регионов, которые были недостаточно представлены, таких как Африканский континент. Реформа состава Совета должна сопровождаться реформой права вето", - заявил Голоб.

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Автор: 

Словения (151)


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Не зважати, чи не закривати очі? определитесь, сцикуни.
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27.09.2024 21:39 Ответить
капітан очевидність мля….
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27.09.2024 21:51 Ответить
Поки що у нас війна, вам нічого не загрожує. Окрім дрібних провокацій, на які ви мало звертаєте увагу. За прогнозами президента Сербії, щонайменше ще 10 років. Вам також нічого не загрожує ці 10 років. За прогнозами президента Чехії, заморожування та неконтрольовані території. Тут вам також нічого не загрожує. А декому у нас буде наукою, коли не спитавши у вас, 10 років тому морочити голову своєму народові, що ви всі все нам повинні і вирішуватимете за нас наші проблеми.
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27.09.2024 22:00 Ответить
Десь сьогодні прочитав. Сша сцикуни. Бояться надання дозволу, тому що куйло почне робити провокацій в євроопі.
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27.09.2024 22:07 Ответить
А ви хотіли, щоб він мріяв про війну у себе в країні?
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27.09.2024 22:20 Ответить
 
 