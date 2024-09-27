Если не обращать внимания на агрессию России против Украины, подобные войны будут по всему миру, - премьер Словении Голоб

Международное сообщество не должно закрывать глаза на агрессию России против Украины, иначе подобные войны будут по всему миру.

Об этом заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб в своем выступлении на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"То, что мы наблюдаем в Украине, - это агрессия более сильного и могущественного соседа против меньшего и более слабого. Это, безусловно, является вопиющим нарушением Устава ООН. Если позволим этой агрессии пройти, то мы откроем двери для многих подобных войн по всему миру", - сказал он.

Также читайте: Словения не будет игнорировать встречи ЕС под председательством Венгрии, - МИД

Глава правительства Словении отметил необходимость реформирования Совбеза ООН, работа которого фактически заблокирована, поскольку пять постоянных членов злоупотребляют правом вето и ставят национальные интересы на первое место.

"Нам срочно нужен Совет, который является настоящим представительством международного сообщества. Совет, который соответствует современному миру. Мы должны обеспечить справедливое распределение мест. Совет нуждается в более сильных голосах регионов, которые были недостаточно представлены, таких как Африканский континент. Реформа состава Совета должна сопровождаться реформой права вето", - заявил Голоб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и премьер Словении Голоб обсудили реализацию Формулы мира