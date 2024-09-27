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Президент Финляндии Стубб считает, что Украина станет членом Евросоюза раньше, чем вступит в НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина сначала должна стать членом ЕС и только после этого сможет присоединиться к НАТО.

Об этом Стубб сказал на Хельсинкском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Стубба спросили, реалистично ли ожидать, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО до конца года.

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"До конца года, я думаю, это нереалистично", - ответил финский президент. Он добавил, что считает приглашение Украины в НАТО реалистичным в долгосрочной перспективе.

Затем он поделился своим мнением о том, в каком порядке Украина будет присоединяться к западным альянсам.

"Я думаю, что своеобразной последовательностью будет: первое - членство в ЕС, второе - членство в НАТО", - добавил он.

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По оценкам Стубба, сначала с Украиной будут согласованы договоренности по безопасности, которые на сегодня заключены с более чем 20 странами, затем Украине следовало бы договориться о двусторонних гарантиях безопасности с такими странами, как США, Великобритания или Франция, после чего Украина может стать членом ЕС и только потом - членом НАТО.

Позицией Финляндии, подчеркнул он, является поддержка членства Украины в НАТО. "Но время должно быть правильным. Мы все знаем, что страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО", - заявил финский президент.

"Не привязывайте все к получению приглашения сейчас. Это случится. Это последовательный процесс. Россия хочет любой ценой избежать приближения НАТО к ее границам. Она получила Финляндию, она получит Украину и все те страны, которые хотят присоединиться к Альянсу", - добавил он.

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Стубб отверг предположение, что Россия сможет таким образом войной удерживать Украину от членства в НАТО, поскольку, по его словам, война рано или поздно все равно закончится.

Автор: 

членство в НАТО (1515) членство в ЕС (1027) Стубб Александр (85)


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Топ комментарии
+6
а можна плять наоборот? - ну дуже потрібно!
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27.09.2024 22:48
+3
А це як щоденний прогноз погоди...
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28.09.2024 00:00
+2
Хоч тушкою, хоч чучелом. Ви вже якось швидше розтелюйтесь.
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27.09.2024 22:40
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Правила форума Совет форумчан
Хоч тушкою, хоч чучелом. Ви вже якось швидше розтелюйтесь.
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27.09.2024 22:40 Ответить
Як я вже заморився од ваших "піздьожей". Це для кого ця інформація??
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27.09.2024 22:45 Ответить
А це як щоденний прогноз погоди...
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28.09.2024 00:00 Ответить
а можна плять наоборот? - ну дуже потрібно!
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27.09.2024 22:48 Ответить
У нас це давно вже кажуть, що ми в ЄС будемо набагато раніше ніж у НАТО. Запитання в іншому, скільки ще часу потрібно, щоб ми стали повноцінним членом ЄС? Ну як фантазія, скільки часу потрібно від того, як ми вже стали членами ЄС до нашого вступу до вашого НАТО? Чи не доведеться нам вписувати в Конституцію якийсь інший блок, якщо НАТО впаде, на той час коли ми туди приїдемо?
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27.09.2024 22:50 Ответить
Есть большие сомнения на счет НАТО, надо ли оно нам вообще. Пока всякие "*******" там присутствуют...
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27.09.2024 23:22 Ответить
кацапіруєте, дядя...
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27.09.2024 23:40 Ответить
Куда-нибудь уже бы вступить. Получить признание за тяжкую работу по сдерживанию орочьих орд. Пока что нас ни в один престижный блок не взяли. Такое чувство, что Украина никому кроме кацапстана не нужна. Да и тем в качестве рабов для их имперских амбиций.
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28.09.2024 00:20 Ответить
нам тра' найоборот
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28.09.2024 01:03 Ответить
цинічна політика заходу, що не хоче брати ризиків, даючи нам зброю, може призвезти до капітуляції України, а це означатиме шо всі ресурси України будуть використані для подальшої агресії москви проти еуропи. Як вам такі ризики, панове еуропейці?
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28.09.2024 01:08 Ответить
це водіння за ніс.... слабенько взяти Україні в єс і в нато під час війни...Важко відгадати дії ЄС, коли вони озброяться..Можливо махнуть рукою на Україну..
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28.09.2024 04:27 Ответить
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28.09.2024 06:57 Ответить
Це значить що ніколи.
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28.09.2024 08:27 Ответить
А давай заспорим граждан Стуббб на ведро водки ,, Финляндия,,, что в ЕС через 10 лет примете а в ваше НАТО нам и нахер! Если победим в этой войне, а если проиграем, так тем более. Но вот конфетка---- если проиграем, то в ЕС приниматься прийдем с кацапами, и не вы нас будете принимать ---- а мы и в таёжный союз. А там морозы по май включительно!
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28.09.2024 08:37 Ответить
 
 