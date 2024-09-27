Президент Финляндии Стубб считает, что Украина станет членом Евросоюза раньше, чем вступит в НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина сначала должна стать членом ЕС и только после этого сможет присоединиться к НАТО.

Об этом Стубб сказал на Хельсинкском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Стубба спросили, реалистично ли ожидать, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО до конца года.

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"До конца года, я думаю, это нереалистично", - ответил финский президент. Он добавил, что считает приглашение Украины в НАТО реалистичным в долгосрочной перспективе.

Затем он поделился своим мнением о том, в каком порядке Украина будет присоединяться к западным альянсам.

"Я думаю, что своеобразной последовательностью будет: первое - членство в ЕС, второе - членство в НАТО", - добавил он.

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По оценкам Стубба, сначала с Украиной будут согласованы договоренности по безопасности, которые на сегодня заключены с более чем 20 странами, затем Украине следовало бы договориться о двусторонних гарантиях безопасности с такими странами, как США, Великобритания или Франция, после чего Украина может стать членом ЕС и только потом - членом НАТО.

Позицией Финляндии, подчеркнул он, является поддержка членства Украины в НАТО. "Но время должно быть правильным. Мы все знаем, что страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО", - заявил финский президент.

"Не привязывайте все к получению приглашения сейчас. Это случится. Это последовательный процесс. Россия хочет любой ценой избежать приближения НАТО к ее границам. Она получила Финляндию, она получит Украину и все те страны, которые хотят присоединиться к Альянсу", - добавил он.

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Стубб отверг предположение, что Россия сможет таким образом войной удерживать Украину от членства в НАТО, поскольку, по его словам, война рано или поздно все равно закончится.