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Новости Война
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Война РФ против Украины трансформировала Европу, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Российская агрессия против Украины трансформировала Европу и заставила ее заботиться о своей силе и способности защищать себя, поскольку война России против Украины осознается европейцами как реальная угроза для их собственной безопасности.

Об этом сегодня в Нью-Йорке, во время речи в ходе встречи под эгидой Совета по иностранным делам в кулуарах Генассамблеи ООН, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Вы начинаете думать в измерении силы, когда чувствуете дыхание войны и угрозы. Именно поэтому война в Украине трансформировала Европу. Она заставила нас (осознать) важность силы, впервые после Второй мировой войны. Опасность, угроза, страх, - все это материализовалось безоговорочным путем... Жестокость российского вторжения помогла нам достичь единого понимания угрозы, потому что некоторое время российская угроза не имела одинакового значения в Риге и в Лиссабоне, - география в этом смысле имеет большое значение", - отметил Жозеп Боррель.

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Он отметил, что навсегда запомнит тот день, когда рано утром получил телефонный звонок, и сообщение - "они бомбят Киев". Именно так началось полномасштабное вторжение.

"Но Киев, - он не очень далеко от польской границы. Да, Россия вторглась в европейскую страну. Эта война изменила многие вещи. Она поставила нас перед фактом использования силы в Европе, и перед необходимостью приспосабливаться к этому вызову. Мы были очень далеки от идеи силы, полагались на "мягкую силу" (торговли и взаимозависимости - ред.). Сейчас мы в процессе создания жестокой силы. Это займет определенное время. Мы не будем суперсилой, как вы (американцы), но нам надо быть силой, иметь возможность мобилизовать способности. Мы хотим иметь силу, чтобы сдерживать наших врагов, прямо или косвенно", - отметил высокий представитель ЕС.

Он подчеркнул: европейцы осознали, что имеют общие интересы, достойные того, чтобы их защищать, и что делать это можно гораздо более успешно коллективными усилиями, чем в каждой стране отдельно. В этом контексте единство ЕС стало усилителем силы для каждой из стран-членов.

По словам Борреля, НАТО и в дальнейшем будет оставаться основой европейской безопасности, но при этом США могут иметь, и, собственно, имеют свои интересы, которые отличаются от европейских. Именно поэтому сейчас для ЕС актуальным является вопрос усиления стратегической автономии, что означает усиление европейской составляющей НАТО с одновременным развитием возможностей европейских стран в обороне и в оборонном производстве.

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"Мы не можем в дальнейшем спрашивать себя каждые четыре года, будет ли Америка в дальнейшем иметь желание поддерживать нашу оборону или нет. Сейчас есть консенсус с обеих сторон Атлантики, что Европа должна делать больше для собственной обороны. Мы, в среднем, тратим около 2 процентов от ВВП на оборону, но это имеет большие различия. Некоторые государства тратят на это 4 процента, некоторые пока на небольшом показателе в 1,5 процента. Поэтому много еще предстоит сделать, и лучше делать это вместе", - сказал Жозеп Боррель.

Автор: 

Европа (1868) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
ні, хлопці євросоюзні, ви нічого не усвідомили.
от коли кацапня почне рівняти, боже збав, Варшаву, Вільнюс і Таллін з землею, Молдова проїздом..
може тоді до вас дійде...
але тоді буде піздно.
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28.09.2024 00:02
+3
После второй мировой Европа превратилась в галантерейщика, который считает что чмо и кардинал это сила. Боррель дело говорит, но боюсь это обычная европейская пустая болтовня.
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28.09.2024 00:35
+2
Є світові "патриції" - американці, світові алкодегенерати - кацапи і решта пересічних лохів яких так чи інакше використовують ці дві категорії "обраних". 360 мільйонів "патриціїв" споживають 70-80% того що виробляє планета. 140 мільйонів (насправді 92 мільйони) носяться з ядерними дрючками і лякають лохів. Іншими словами 500 мільйонів "непересічних" люто трахають усю планету як хочуть (економічно та військово). Ну і як довго це буде продовжуватись, а 7,5 мільярда пересічних лохів будуть це свинство терпіти? США десятиліттями отримувало максимальне економічне сприяння для своїх глобальних корпорацій в обмін на гарантії безпеки. Виявилось що "гарантії" це Будапештський меморандум який не вартий паперу на якому написаний. Нічого не нагадує? Америці потрібний "скаженний *********" як страшилка для "пересічних" які будуть віддавати есурси в обмін на "захист". Тобто на іллюзію захисту. Дякуючи ***** світ побачив і зрозумів, особливо в Європі, що американці їх просто використовують і нікого реально не будуть захищати. Вони облінились настільки що перенесли всі виробництва в Китай і створили ще одного монстра. Американці також на десятиліття озброїли агресивних мусульманських терористів талібану. І що ж ми маємо в сухому останку - США кровно зацікавлені в збереженні режиму ***** і надалі, хоча можуть його зупинити за лічені дні. Європейці тепер мають реалізовувати політику самодостатності під лозунгом "геть від Вашингтону", а ми, як у преферансі "між вістуючими", граємо в віковічну гру під назвою "геть від маскви".
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28.09.2024 00:15
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Правила форума Совет форумчан
ні, хлопці євросоюзні, ви нічого не усвідомили.
от коли кацапня почне рівняти, боже збав, Варшаву, Вільнюс і Таллін з землею, Молдова проїздом..
може тоді до вас дійде...
але тоді буде піздно.
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28.09.2024 00:02 Ответить
Є світові "патриції" - американці, світові алкодегенерати - кацапи і решта пересічних лохів яких так чи інакше використовують ці дві категорії "обраних". 360 мільйонів "патриціїв" споживають 70-80% того що виробляє планета. 140 мільйонів (насправді 92 мільйони) носяться з ядерними дрючками і лякають лохів. Іншими словами 500 мільйонів "непересічних" люто трахають усю планету як хочуть (економічно та військово). Ну і як довго це буде продовжуватись, а 7,5 мільярда пересічних лохів будуть це свинство терпіти? США десятиліттями отримувало максимальне економічне сприяння для своїх глобальних корпорацій в обмін на гарантії безпеки. Виявилось що "гарантії" це Будапештський меморандум який не вартий паперу на якому написаний. Нічого не нагадує? Америці потрібний "скаженний *********" як страшилка для "пересічних" які будуть віддавати есурси в обмін на "захист". Тобто на іллюзію захисту. Дякуючи ***** світ побачив і зрозумів, особливо в Європі, що американці їх просто використовують і нікого реально не будуть захищати. Вони облінились настільки що перенесли всі виробництва в Китай і створили ще одного монстра. Американці також на десятиліття озброїли агресивних мусульманських терористів талібану. І що ж ми маємо в сухому останку - США кровно зацікавлені в збереженні режиму ***** і надалі, хоча можуть його зупинити за лічені дні. Європейці тепер мають реалізовувати політику самодостатності під лозунгом "геть від Вашингтону", а ми, як у преферансі "між вістуючими", граємо в віковічну гру під назвою "геть від маскви".
показать весь комментарий
28.09.2024 00:15 Ответить
После второй мировой Европа превратилась в галантерейщика, который считает что чмо и кардинал это сила. Боррель дело говорит, но боюсь это обычная европейская пустая болтовня.
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28.09.2024 00:35 Ответить
Хороший огляд у вас. Тільки в цій моделі вже явно сформувався новий незалежний союз, до якого входить п'ять мільярдів людей. Три четверті населення цієї планети входять до БРІКСу. Все змінюється як картинка у калейдоскопі.
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28.09.2024 07:47 Ответить
Зараз такі союзи ("кисневі подушки") будуть плодитися в усіх сферах. Єдине що могло б змінити ситуацію на краще це радикальне реформування ООН, але ті бюрократи звикли лише проїдати внески. Мені пропонували роботу в ООНівських гуманітарних місіях. 15 років роботи там дають пенсію і вибір країни проживання. Відмовився бо вже в 2000 було зрозуміло що ООН забюрократизована фіктивна організація грантоїдів.
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28.09.2024 08:06 Ответить
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28.09.2024 00:27 Ответить
Ви починаєте думати у вимірі сили, коли відчуваєте подих війни та загрози. Саме тому війна в Україні трансформувала Європу. Вона примусила нас (усвідомити) важливість сили, вперше після Другої світової війни. Небезпека, загроза, страх, - все це Джерело:

Тонкий натяк, що розумний навчається на чужих помилках?
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28.09.2024 00:36 Ответить
Натяк, що розумних там не так вже й багато.
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28.09.2024 00:40 Ответить
ТАК ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО !!! УМИРАЮЩЕГО ЕС )))
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28.09.2024 00:48 Ответить
Вмираючого ЄС? . та ЄС тричі переживе Росію та союзи нею створені.
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28.09.2024 10:06 Ответить
Нормально им Трамп пинка дал под зад что начали шевелится. Так бы до начала войны с рашкой потерянные были бы
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28.09.2024 06:45 Ответить
 
 