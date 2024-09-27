Война РФ против Украины трансформировала Европу, - Боррель

Российская агрессия против Украины трансформировала Европу и заставила ее заботиться о своей силе и способности защищать себя, поскольку война России против Украины осознается европейцами как реальная угроза для их собственной безопасности.

Об этом сегодня в Нью-Йорке, во время речи в ходе встречи под эгидой Совета по иностранным делам в кулуарах Генассамблеи ООН, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Вы начинаете думать в измерении силы, когда чувствуете дыхание войны и угрозы. Именно поэтому война в Украине трансформировала Европу. Она заставила нас (осознать) важность силы, впервые после Второй мировой войны. Опасность, угроза, страх, - все это материализовалось безоговорочным путем... Жестокость российского вторжения помогла нам достичь единого понимания угрозы, потому что некоторое время российская угроза не имела одинакового значения в Риге и в Лиссабоне, - география в этом смысле имеет большое значение", - отметил Жозеп Боррель.

Также читайте: ЕС не хочет капитуляции Украины и превращения ее во вторую Беларусь, - Боррель

Он отметил, что навсегда запомнит тот день, когда рано утром получил телефонный звонок, и сообщение - "они бомбят Киев". Именно так началось полномасштабное вторжение.

"Но Киев, - он не очень далеко от польской границы. Да, Россия вторглась в европейскую страну. Эта война изменила многие вещи. Она поставила нас перед фактом использования силы в Европе, и перед необходимостью приспосабливаться к этому вызову. Мы были очень далеки от идеи силы, полагались на "мягкую силу" (торговли и взаимозависимости - ред.). Сейчас мы в процессе создания жестокой силы. Это займет определенное время. Мы не будем суперсилой, как вы (американцы), но нам надо быть силой, иметь возможность мобилизовать способности. Мы хотим иметь силу, чтобы сдерживать наших врагов, прямо или косвенно", - отметил высокий представитель ЕС.

Он подчеркнул: европейцы осознали, что имеют общие интересы, достойные того, чтобы их защищать, и что делать это можно гораздо более успешно коллективными усилиями, чем в каждой стране отдельно. В этом контексте единство ЕС стало усилителем силы для каждой из стран-членов.

По словам Борреля, НАТО и в дальнейшем будет оставаться основой европейской безопасности, но при этом США могут иметь, и, собственно, имеют свои интересы, которые отличаются от европейских. Именно поэтому сейчас для ЕС актуальным является вопрос усиления стратегической автономии, что означает усиление европейской составляющей НАТО с одновременным развитием возможностей европейских стран в обороне и в оборонном производстве.

Читайте также: ЕС будет поддерживать Украину вне зависимости от действий США, - Боррель

"Мы не можем в дальнейшем спрашивать себя каждые четыре года, будет ли Америка в дальнейшем иметь желание поддерживать нашу оборону или нет. Сейчас есть консенсус с обеих сторон Атлантики, что Европа должна делать больше для собственной обороны. Мы, в среднем, тратим около 2 процентов от ВВП на оборону, но это имеет большие различия. Некоторые государства тратят на это 4 процента, некоторые пока на небольшом показателе в 1,5 процента. Поэтому много еще предстоит сделать, и лучше делать это вместе", - сказал Жозеп Боррель.