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Украина готова делиться опытом использования американского оружия для его улучшения, - Минобороны

Заступник міністра оборони України Олександр Балануца

Украина готова делиться опытом использования американского оружия для улучшения его характеристик с американскими компаниями.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

К увеличению количества совместных проектов военной промышленности призвал заместитель министра обороны Украины Александр Балануца в обращении к американским оборонным компаниям, членам Национальной ассоциации оборонных индустрий (NDIA).

"Украина уже получила огромный опыт использования западного оружия на поле боя. Мы готовы делиться им для улучшения характеристик вооружения. NDIA имеет перспективу стать информационным мостом между Минобороны и американскими компаниями", - предложил американским оружейникам заместитель министра.

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Развязанная Россией война открыла "слабые места" стран НАТО. По меньшей мере, по словам представителя Украины, речь идет о недостаточном темпе производства вооружения и боеприпасов.

"Но мы видим, как эти вызовы решаются. Готовы со своей стороны к взаимодействию для наращивания темпов, объемов и качества производства того, что доказало эффективность на поле боя", - добавил Александр Балануца.

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Он поблагодарил американских оружейников за поддержку и вклад Ассоциации в устойчивость обороны Украины. При этом призвал не останавливаться в расширении форматов взаимодействия и шире сотрудничать с украинскими производителями.

Автор: 

Минобороны (9363) оружие (10223) США (26844)


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А то, у оборонних компаній США прибутки збільшаться, а допомога Україні - ні.
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28.09.2024 01:02 Ответить
Умерич буде вчити американців, які постачяють зброю Україні,
як її кращє використовивати - я нічого не пропустив?
в ціх клованів межі наглості і ************ нема...
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28.09.2024 01:20 Ответить
цікаво б було почути думку справжніх кримських татар за умєрова....
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28.09.2024 01:22 Ответить
Я, згадую. Касетники. Друзья, єто горила...
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28.09.2024 01:31 Ответить
Куярит. Но захит є
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28.09.2024 01:34 Ответить
стали полигоном. для испытания
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28.09.2024 12:51 Ответить
 
 