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Китай и Бразилия предостерегли против ядерных угроз в адрес Украины

Ядерна зброя

Китай и Бразилия выступили с совместным заявлением, в котором предостерегли от угроз применения ядерного оружия против Украины.

Заявление обнародовали в штаб-квартире ООН во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем воздерживаться от применения или угроз применения оружия массового уничтожения, особенно ядерного, химического и биологического", - говорится в совместном заявлении, которое также подписали еще десять стран: Южная Африка, Турция, Индонезия. Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Казахстан, Кения, Замбия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис", - Ван И

Согласно заявлению, "гражданская инфраструктура, в частности мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты, не должны быть целями военных операций".

Страны-подписанты также призвали к поддержанию "всеобъемлющего и длительного урегулирования сторонами конфликта с помощью инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН".

В тексте Россия не упоминается, но предостережения прозвучали на фоне недавних заявлений российского диктатора Владимира Путина, который в очередной раз высказался относительно применения ядерного оружия против неядерных государств.

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Президент Владимир Зеленский в своих выступлениях на этой неделе на заседании Совета Безопасности и сессии Генассамблеи отметил, что Россия готовит атаки на атомные электростанции в Украине.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Автор: 

Бразилия (305) Китай (2991) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+20
Як на мене померти від тяжкої праці в Гулагу не краща перспектива за "ядерний попіл". Мій дід відпахав 19 років втаборах тільки за те що він українець, перед смертю бува "актирований" і помер на поселенні без права повернення в Україну. За відмову виконувати "інтернаціональний борг" в Афганістані мене послали в стройбат де я два роки будував кацапам місто. На двох з дідом у нас 21 рік рабства...
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28.09.2024 02:10
+6
Лише 22 роки за всю відому з початку 19 століття історію родини. Воювали, панували, викладали. Відомих кріпаків та священників в роду не було. Рід по трьох відомих мені лініях винищили в 20 столітті.
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28.09.2024 02:59
+5
Респект вам за відмову воювати в Афгані! 👍
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28.09.2024 03:38
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Правила форума Совет форумчан
ми план перемоги побачимо в кінці кінців чи ну його на ***?
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28.09.2024 01:52 Ответить
Віг сєкрєтний, а у нас допуска немає
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28.09.2024 08:09 Ответить
Озвуч альтернативу перемозі України...
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28.09.2024 10:27 Ответить
Отак деточко в 1990 гаду пра савок трындели, а ано апосрано в 3 дгя рухнуло. ПС. Я думал ано в 3 месяца капыта атбросит, а ано в 3 дня гас выпустило. 🤣🤣🤣
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28.09.2024 10:57 Ответить
400+ років панування кацапії, а особливо ще 100 років (на Західній Україні - 80) панування т.зв. "пролєтарських" бидлошахраїв призвели до того, що у людей цілеспрямовано винищили поняття громадяського обов'язку. Як може справжній громадянин дійти до того, щоб на виборах президента СВОЄЇ ДЕРЖАВИ голосувати за прокацапського клоуна і його злочинне угрупування по принципу "хоть пасмейомся"?
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28.09.2024 10:31 Ответить
Китай і Бразилія - ламбада на повертанні з привкусом драконів....
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28.09.2024 01:54 Ответить
Останнє китайське попередження - алегорична ідіома радянського походження, що означає безплідні погрози «на словах», при цьому свідомо відомо, що ніяких дій найближчим часом не буде.
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28.09.2024 04:45 Ответить
Як на мене померти від тяжкої праці в Гулагу не краща перспектива за "ядерний попіл". Мій дід відпахав 19 років втаборах тільки за те що він українець, перед смертю бува "актирований" і помер на поселенні без права повернення в Україну. За відмову виконувати "інтернаціональний борг" в Афганістані мене послали в стройбат де я два роки будував кацапам місто. На двох з дідом у нас 21 рік рабства...
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28.09.2024 02:10 Ответить
помилка тільки в цифірі - 500 +- років рабства...
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28.09.2024 02:24 Ответить
Лише 22 роки за всю відому з початку 19 століття історію родини. Воювали, панували, викладали. Відомих кріпаків та священників в роду не було. Рід по трьох відомих мені лініях винищили в 20 столітті.
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28.09.2024 02:59 Ответить
вас і мене кацапня і зелення буде нищіти тілько по одному признаку - ви і я українці...
от саме за те зелені і кацапня нас і буде нищіти...
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28.09.2024 03:07 Ответить
до речі, чи то були кацапняві чи просто інтернаціальні більшовики - віддавай золото!
діда спочятку і намагався домовитися,
а потім дівчятам дав наказ - паліть сук!
- 5 дочок і пальнули - одна загибла...
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28.09.2024 03:24 Ответить
сукі зникли, і хто це були?
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28.09.2024 03:25 Ответить
Респект вам за відмову воювати в Афгані! 👍
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28.09.2024 03:38 Ответить
Бачу там не тільки Китай та Бразилія, там і Казахстан є - також ядерно роззброївся як й ми та віддав зброю просто в руки свого потенційного ворога...
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28.09.2024 02:22 Ответить
сподіваюсь українськи вчені роблять над ядером...
ЗСУ дає шанс...
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28.09.2024 02:26 Ответить
Не при цій владі. Одразу здадуть все з потрохами.
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28.09.2024 08:11 Ответить
хоть щось на кацапляндії та і ядером *********...
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28.09.2024 02:28 Ответить
Сарану знищити ядерною зброєю важко. Зграя буде їсти свої трупи і виживе. Тут треба щось потужніше. Дуст.
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28.09.2024 03:37 Ответить
ну чому важко як сармати і самі по собі не взлітають?
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28.09.2024 03:59 Ответить
цеж ваш, бриксонутий вилупок, Гаага вже зачекалася
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28.09.2024 05:31 Ответить
Ну, це зрозуміло, що Китай зацікавлений в імпорті української аграрки і їм не вигідно перетворення однієї з житниць в ядерне згарище. Так що якщо рашка й хотіла б, то від сі першою б догану отримала.
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28.09.2024 12:51 Ответить
Слизька заява і що застереження для рашки це домисли автора статті. Думаю китайози зайорзали через можливість ЗСУ відповісти рашистам в разі чого (не приведи Господи) і вгатити по кацапських атомках, які не мають захисту

06.‎09.‎2024 Група зовнішнього моніторингу tZE inform

Візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Rafael Mariano Grossi на Курську АЕС закінчився глибоким прозрінням МАГАТЕ, що Курська АЕС НЕ МАЄ ЗАХИСНОГО КУПОЛУ над реакторами.
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28.09.2024 22:57 Ответить
 
 