Китай и Бразилия предостерегли против ядерных угроз в адрес Украины

Китай и Бразилия выступили с совместным заявлением, в котором предостерегли от угроз применения ядерного оружия против Украины.

Заявление обнародовали в штаб-квартире ООН во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем воздерживаться от применения или угроз применения оружия массового уничтожения, особенно ядерного, химического и биологического", - говорится в совместном заявлении, которое также подписали еще десять стран: Южная Африка, Турция, Индонезия. Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Казахстан, Кения, Замбия.

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Согласно заявлению, "гражданская инфраструктура, в частности мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты, не должны быть целями военных операций".

Страны-подписанты также призвали к поддержанию "всеобъемлющего и длительного урегулирования сторонами конфликта с помощью инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН".

В тексте Россия не упоминается, но предостережения прозвучали на фоне недавних заявлений российского диктатора Владимира Путина, который в очередной раз высказался относительно применения ядерного оружия против неядерных государств.

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Президент Владимир Зеленский в своих выступлениях на этой неделе на заседании Совета Безопасности и сессии Генассамблеи отметил, что Россия готовит атаки на атомные электростанции в Украине.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".