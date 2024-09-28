Лидер пророссийской партии Вагенкнехт требует включить вопрос "мира" в Украине в коалиционные соглашения на востоке Германии
Сара Вагенкнехт, лидер пророссийской леворадикальной партии BSW, которая ведет переговоры о возможном вхождении в коалиции в трех землях на востоке Германии, требует включить в коалиционные соглашения пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержке размещения американских ракет.
Об этом она сказала в интервью RND, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Вагенкнехт, которая считается "подругой Путина" в Германии, заявила, что правительства федеральных земель должны представлять то, чего хочет подавляющее большинство людей на востоке страны.
"А это означает призыв к федеральному правительству наконец сосредоточиться на дипломатии вместо того, чтобы всегда сосредотачиваться на оружии. Стратегия завершения войны путем поставки оружия или принятия решений о предоставлении все большего количества оружия (Украине) провалилась", - заявила лидер BSW.
Правительства земель, добавила она, также должны занять четкую позицию по размещению американских ракет средней дальности, которые, по словам Вагенкнехт, две трети людей на востоке Германии отвергают.
"Это должно быть включено в преамбулу коалиционного соглашения. Затем это может привести к инициативе Бундесрата, но, прежде всего, правительство земли должно публично отстаивать эту позицию. Мы хотим, чтобы в Германии состоялась широкая дискуссия на эту тему", - заявила она.
Вагенкнехт добавила, что вопрос размещения ракет США является "экзистенциальным", поскольку ракеты якобы "значительно повышают ядерный риск для Германии".
В том случае, если соглашение по этим, а также по некоторым другим пунктам не будет достигнуто, Вагенкнехт не согласится на вхождение своей партии в земельные правительства.
"Если другие не хотят двигаться вперед, то наш избирательный мандат - это оппозиция", - сказала она.
Напомним, на земельных выборах в Бранденбурге BSW получила 13,5% голосов. Хотя социал-демократы и победили, распределение мандатов привело к тому, что для большинства в СДПГ в Бранденбурге надо сотрудничать с ультралевыми Вагенкнехт.
Партия BSW также получила высокие результаты на местных выборах в Саксонии и Тюрингии в начале сентября.
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норкаперс (задєлав потомство, і з***вся до Ірану), мама -- бобернімкеня зі Східної Німеччини.
тільки з 2016 цей рудий срач почявся...
жінка сказала не піду - ну і славно без соплівих голоснемо....
так ви за кого будете голосувати, ви заєрестрованi як респуліканець і жінка ваша...
твоє собачє діло?
потім дівчина сказала - don't you see Ukrainian flag?
- lets' go next door ...
P.S. Ця ірансько-німецька kurwa ще на початку 1990-х написала книженцію з восхваляннями вбивці сталіна. Неодноразово висловлювала захоплення Венесуелою і Чавесом особисто.
Коротше, на щільному підсосі у параші.
мабуть це кітайці зробили, а скоріше за все амеріканці...
ваша церкцва любов відмінила!
і швидше дорогі наші вчені...
взорвіть вже шо небуть ядерне і де би не було!
Тоді не вийшло.
Але ж "можем пафтаріть".
Кто сейчас об этом знает? Об этом только краешком слышали в 7-и десятые годы.
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99,9% кто пел эту песню не знал о каких спартаковцах идет речь
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