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Лидер пророссийской партии Вагенкнехт требует включить вопрос "мира" в Украине в коалиционные соглашения на востоке Германии

Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт, лидер пророссийской леворадикальной партии BSW, которая ведет переговоры о возможном вхождении в коалиции в трех землях на востоке Германии, требует включить в коалиционные соглашения пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержке размещения американских ракет.

Об этом она сказала в интервью RND, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Вагенкнехт, которая считается "подругой Путина" в Германии, заявила, что правительства федеральных земель должны представлять то, чего хочет подавляющее большинство людей на востоке страны.

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"А это означает призыв к федеральному правительству наконец сосредоточиться на дипломатии вместо того, чтобы всегда сосредотачиваться на оружии. Стратегия завершения войны путем поставки оружия или принятия решений о предоставлении все большего количества оружия (Украине) провалилась", - заявила лидер BSW.

Правительства земель, добавила она, также должны занять четкую позицию по размещению американских ракет средней дальности, которые, по словам Вагенкнехт, две трети людей на востоке Германии отвергают.

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"Это должно быть включено в преамбулу коалиционного соглашения. Затем это может привести к инициативе Бундесрата, но, прежде всего, правительство земли должно публично отстаивать эту позицию. Мы хотим, чтобы в Германии состоялась широкая дискуссия на эту тему", - заявила она.

Вагенкнехт добавила, что вопрос размещения ракет США является "экзистенциальным", поскольку ракеты якобы "значительно повышают ядерный риск для Германии".

В том случае, если соглашение по этим, а также по некоторым другим пунктам не будет достигнуто, Вагенкнехт не согласится на вхождение своей партии в земельные правительства.

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"Если другие не хотят двигаться вперед, то наш избирательный мандат - это оппозиция", - сказала она.

Напомним, на земельных выборах в Бранденбурге BSW получила 13,5% голосов. Хотя социал-демократы и победили, распределение мандатов привело к тому, что для большинства в СДПГ в Бранденбурге надо сотрудничать с ультралевыми Вагенкнехт.

Партия BSW также получила высокие результаты на местных выборах в Саксонии и Тюрингии в начале сентября.

Автор: 

выборы (24736) Германия (6982)


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Топ комментарии
+22
Не раз бував на сході країни, у всіх землях (крім Берліну). Наче землі як землі, люди як люди. А копнеш глибше -- ....

P.S. Ця ірансько-німецька kurwa ще на початку 1990-х написала книженцію з восхваляннями вбивці сталіна. Неодноразово висловлювала захоплення Венесуелою і Чавесом особисто.

Коротше, на щільному підсосі у параші.
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28.09.2024 02:15
+20
Щось у неї занадто кацапська пика. Схоже її бабцю добряче дрюкнули "асвабадітєлі"...
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28.09.2024 02:03
+15
Вспоминається відео-- згвалтований Берлін а може і вся східна Германія, це діти Червоної армії
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28.09.2024 03:34
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Щось у неї занадто кацапська пика. Схоже її бабцю добряче дрюкнули "асвабадітєлі"...
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28.09.2024 02:03 Ответить
папа -- норка перс (задєлав потомство, і з***вся до Ірану), мама -- бобер німкеня зі Східної Німеччини.
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28.09.2024 02:10 Ответить
полукровка перс 😕
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28.09.2024 07:33 Ответить
Мама гедеерівська джидайка.
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28.09.2024 09:16 Ответить
Саме там, на східній Німеччині, де "асваюадітєлі" зґвалтували найбільше жінок та дітей, де найбільший відсоток народжених від цих зґвалтувань, саме там найбільше прихильників *****!
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28.09.2024 08:07 Ответить
З часів петра1 німці масово переселялись в імперію і вся економіка, наприклад, Прусії та Австрії, залежала від дешевої сировини яку постачали родичі з імперії де цар робив їх дворянами і землевласниками. Царська родина була з німців. Навіть жовтневий переворот організовано агентом німецького генерального штабу одеським аферистом Парвусом, а другу світову починали німці разом з кацапами...
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28.09.2024 08:20 Ответить
Та отож ...жінки усіх руських імператорів були німкенями, тому у коляна другого мабуть було меньше одного проценту кацапської крові ...
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28.09.2024 08:35 Ответить
а вже багато років не маю права голосувати за зелених клованів , а от проти рудих можу і зроблю.
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28.09.2024 10:49 Ответить
сіли отак з мамкою і підрахували а за когож ми голосували всі ті довгі роки? - все Буші та Маккейни...
тільки з 2016 цей рудий срач почявся...
жінка сказала не піду - ну і славно без соплівих голоснемо....
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28.09.2024 11:04 Ответить
пришли якось нахрапістий такий пацан і дівчіна
так ви за кого будете голосувати, ви заєрестрованi як респуліканець і жінка ваша...
твоє собачє діло?
потім дівчина сказала - don't you see Ukrainian flag?
- lets' go next door ...
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28.09.2024 11:28 Ответить
А бабця ту маму в Східній Німеччині народила від кого?
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28.09.2024 02:13 Ответить
Вспоминається відео-- згвалтований Берлін а може і вся східна Германія, це діти Червоної армії
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28.09.2024 03:34 Ответить
Та отож ...породу не сховаєш...
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28.09.2024 08:11 Ответить
Пішла ловити карася.
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28.09.2024 02:13 Ответить
Не раз бував на сході країни, у всіх землях (крім Берліну). Наче землі як землі, люди як люди. А копнеш глибше -- ....

P.S. Ця ірансько-німецька kurwa ще на початку 1990-х написала книженцію з восхваляннями вбивці сталіна. Неодноразово висловлювала захоплення Венесуелою і Чавесом особисто.

Коротше, на щільному підсосі у параші.
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28.09.2024 02:15 Ответить
Дипломатія добра річ з порядними людьми. Зі скаженими рускіми яка може бути дипломатія
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28.09.2024 02:31 Ответить
З такими сусідами потрібно мати Дуже!!! сильну армію!!!!! Тоді і дипломатія буде працювати.
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28.09.2024 03:37 Ответить
Нагадайте Сарі, що зробили кацапи з німецькими комуністами.
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28.09.2024 03:49 Ответить
Вагінкнехт-прішвартованая фізда,или фізда на припоні..Ось..
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28.09.2024 03:50 Ответить
кацапнячi ракети не то шо б не взлітають, а так на пів метра.....
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28.09.2024 04:10 Ответить
зробіть і взорвіть тей ядер - можна над десь на під лосіной осровською...
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28.09.2024 04:25 Ответить
лосіниє островці - ******* рибалці?
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28.09.2024 04:29 Ответить
наша дурка зелена голобородьська пройшла в дамки!
мабуть це кітайці зробили, а скоріше за все амеріканці...
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28.09.2024 04:52 Ответить
пацани, в мене тута є дві підземні ядерні ракети, от тікі спробуйте пограбувати мій ларйок!
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28.09.2024 05:04 Ответить
трахайте всіх - потрібні зольдати!
ваша церкцва любов відмінила!
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28.09.2024 05:42 Ответить
Якась потягана шльондра. Собутильніца маньки захеровой?
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28.09.2024 05:59 Ответить
Гармати ЗСУ заучать дипломатично, наразі це сама реальна дипломатія
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28.09.2024 06:28 Ответить
кожний день і кожна смерть українця це секунда зробити український ядер....
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28.09.2024 06:48 Ответить
розчіплюйте тей потний ядер - інакше наші діти будуть співати на кацапській!
і швидше дорогі наші вчені...
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28.09.2024 06:54 Ответить
Була така пісенька - москоу москоу закидаєм бомбами, буде вам алімпіада язахахаха!
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28.09.2024 07:04 Ответить
пісенька пісенькою - бомби бомбами...
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28.09.2024 07:05 Ответить
Так...був такий слоган - "Будет хлеб - будет и песня
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28.09.2024 07:33 Ответить
У даному разі - бомба
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28.09.2024 09:01 Ответить
Україна в клубі ядерних стран негайно !
взорвіть вже шо небуть ядерне і де би не було!
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28.09.2024 07:02 Ответить
Сара. Что то на обет зготовила? Или с балкона попиликать?
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28.09.2024 07:03 Ответить
Срака. Тоесть сара. Включи разум на дубаях.
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28.09.2024 07:06 Ответить
крім бубселя ніхто в Україні здаватися не збирається...
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28.09.2024 07:15 Ответить
Ця недорозвинена істота, яка не може давати навіть відповіді на запитання журналістів, працює на розкол Німеччини і на путіна. Зараз вона розвозить гроші конченого прем"єр-міністрам земель, платячи за коаліцію, яка, щонайменше, перестане допомагати Україні, найбільше- розірве Німеччину. Тому кацапи живуть, як брудні пси, тому що всі гроші йдуть на скуповування таких сар.
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28.09.2024 07:17 Ответить
Так а чому спец служби Німеччини не ліквідують цю загрозу ?
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28.09.2024 08:53 Ответить
Демократія. Кожен може висловлювати свою неправильну думку. А от спіймати її на грошах, якими вона щедро оплачує послуги для путіна - це було б непогано.
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28.09.2024 08:56 Ответить
Чекайте яка демократія? Загроза нац безпеці тут демократія ні до чого взагалі то
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28.09.2024 09:05 Ответить
треба її доказати, цю загрозу. Наприклад, всі знають про корупцію в Україні, але чи завжди можна спіймати того ж ректора чи депутата на корупції?Демократія полягає в тому, що вона говорить , з ким хоче, навіть з ублюдком, створює коаліції, які хоче, висловлює свою думку проти України і за росію.Це не заборонено. Ви не дитина, що вам потрібно це пояснювати? Сподіваюсь, німці слідкують за нею добряче, щоб спіймати її за руку в один прекрасний день. Але на це потрібен час.
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28.09.2024 10:05 Ответить
Жарти-жартами, але схоже, що повторюється ситуація 100річної давнини: створення тюрінгсько-саксонської республіки. А далі "через голову панської Польщі російські комуністи простягнуть руку допомоги своїм німецьким братам". Якщо ще десь раптово й Союз Спартака2.0 формується...
Тоді не вийшло.
Але ж "можем пафтаріть".
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28.09.2024 07:27 Ответить
+++
Кто сейчас об этом знает? Об этом только краешком слышали в 7-и десятые годы.
"Вперёд продвигались отряды спартаковцев смелых бойцов"
99,9% кто пел эту песню не знал о каких спартаковцах идет речь
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28.09.2024 10:15 Ответить
Сара Газенваген.
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28.09.2024 07:56 Ответить
точніше-вагінакнехт. вагіна на швартовці.
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28.09.2024 10:01 Ответить
Сара, ти не в Одесе? Там тебя научат.
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28.09.2024 08:33 Ответить
Дурна Сара не знає, що кацапи своїх вірних двірняжок після використання убивають.
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28.09.2024 09:06 Ответить
а вона просто банальна хамка. Як може бути питання щодо іншої суверенної країни включене у внутрішньодержавні плани? малограмотна тупа хамка. точно має коріння серед свинорилих расіян
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28.09.2024 09:33 Ответить
Не все так однозначно. Сарочка успешно отбирает голоса AFD. Посмотрим на чей стороне она будет в следующем октябре после выборов в Бундестаг, 25 сентября 2025 года.
Шольц за год избавился от газовой иглы раши. В июле и августе производство электроэнергии составило 65 процентов из альтернативных источников. Сайт ember. Индекс 40 предприятий Германии вчера достиг исторического максимума. 19500. Инфляция при остановилась, афганцев начали выгонять, проблема исламизации. Пост меркелевский синдром. Украинцы массово пошли на работу после курсов
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28.09.2024 10:20 Ответить
Сара ,шматок кремлівської дури !!!
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28.09.2024 10:27 Ответить
В вагину ей кнехт!
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28.09.2024 12:01 Ответить
.... пуйло пише їй сценарії, дає гроші, вона озвучує забаганки мордору, завдяки виборам має більшу вагу або буде біля влади, або в опозиції.
Задум раші здійснюється
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28.09.2024 13:57 Ответить
Оркия представлена в негативному образі в нових підручниках з історії ряду країн колишнього СРСР. Такого висновку прийшли співробітники Інституту наукової інформації для соціальних наук РАН (ІНІОН РАН), які вивчили матеріали.

Зокрема, у підручниках пишуть, що Росія була колоніальною державою, яка гнобила народи на окупованих територіях та завдала шкоди їхній культурі, розповів РБК один із співавторів дослідження Разіл Гузаєров. У Російській академії наук вважають, що така інформація може сприяти формуванню негативного ставлення до Росії та зростанню ксенофобії та русофобії в майбутньому
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29.09.2024 10:35 Ответить
 
 