Грузовик врезался в блокпост на Ривненщине: погиб полицейский Сергей Трум, за жизнь его коллеги борются врачи (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 сентября 2024 года, в Ривненской области во время несения службы на блокпосту погиб полицейский Сергей Трум.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Грузовик врезался в блокпост

Жизнь старшего сержанта полиции Сергея Трума, полицейского-водителя взвода №2 роты конвойной службы ГУНП в Ривненской области, унесло дорожно-транспортное происшествие.

"Сегодня в блокпост, на котором несли службу полицейские и военные, на скорости врезался грузовик. Травмы, которые получил Сергей Трум, оказались смертельными. За жизнь его коллеги, а также сотрудника ВСП сейчас борются врачи", - говорится в сообщении.

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Что известно о погибшем полицейском?

Свой путь в правоохранительных органах Сергей начал в 2005 году. За его плечами работа в патрульной службе, группе реагирования патрульной полиции, конвойной службе. С мая он был командирован в состав боевого подразделения патрульной полиции "Хищник". Ночное дежурство стало последним в его жизни.

Несколько дней назад Сергею исполнилось 40 лет. Без отца остался 16-летний сын.

Нацполиция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Обновленная информация

Как позже добавили в департаменте коммуникаций полиции Ривненской области, в блокпост врезалась автоцистерна, погиб полицейский, еще один полицейский и военный травмированы.

Автопроисшествие произошло сегодня, 28 сентября, около 08:15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин.

"Предварительно следствием установлено, что водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей.

В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице", - говорится в сообщении.







Что известно о водителе?

По данным полиции, водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, согласно осмотру - трезвый. Из-за шока объяснить пока ничего не может.

64-летнего жителя Кременчуга следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

В результате наезда поврежден также служебный автомобиль полицейского офицера громады. Сам милиционер не пострадал.

Цистерна была наполнена газом, к счастью, она не разгерметизировалась.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь следственного управления проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября из-за удара РФ по больнице в Сумах погиб полицейский Игорь Поладич.