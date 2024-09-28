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Новости
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В реабилитационном центре Львовской области издевались над детьми. Полиция не реагировала на жалобы, - Лубинец

Лубінець заявив про ймовірне насилля з дітей у львівському реабілітаційному центрі

В одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegtam-канале сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что дети и другие лица обращались с заявлениями в полицию, однако не получали никакого реагирования.

"Мною были получены сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного заведения на Львовщине. В срочном порядке мной было инициировано проведение мониторингового визита, к которому присоединились представители Национальной социальной сервисной службы Украины и партнеры - психологи из Благотворительного фонда "Голоса Детей" и "СОС Детские Городки", - говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, заведение размещает уязвимые категории детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями. Зафиксированы свидетельства детей о том, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

Дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-ая", "Из тебя ничего хорошего не получится". Отношение работников во главе с директором к детям как к "больным", недееспособным - "у них диагноз, они неадекватны", делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию.

"Что шокировало: последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Наоборот, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения", - отметил Дмитрий Лубинец.

Поэтому вызвали представителей Национальной полиции Украины и органы прокуратуры на место и заставили начать документировать факты нарушения. По результатам реагирования - открыто уголовное производство, в частности по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины: "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".

Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности.

"С понедельника я инициирую совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением. И в немедленной безусловной защите нуждается ребенок, а не его обидчик.

Я буду контролировать, чтобы следствие беспристрастно и быстро проверило факты, выявленные во время мониторингового визита, и было на стороне защиты прав и интересов ребенка, и результатом будет привлечение к ответственности каждого, кто стал обидчиком детей или не реагировал, зная о нарушениях...", - подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

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Автор: 

дети (6520) насилие (395) Лубинец Дмитрий (467) Львовская область (2913)


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Топ комментарии
+24
Поліцію треба реформувати . Запросити британців , а не грузинів .
Частину поліції на фронт .
а є суспільний телефон довіри ?
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28.09.2024 13:35
+12
.. а де Ви бачили , шоб перейменування гівна у лайно знищило сморід?
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28.09.2024 13:52
+10
А ще він працював на Шарія, який зовсім не за Україну. В святе розкаяння і перетворення з чорта в янгола, мало віриться. Підозріла довіра влади до людини з таким бекграундом. Щось тут не чисто.
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28.09.2024 15:12
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Поліцію треба реформувати . Запросити британців , а не грузинів .
Частину поліції на фронт .
а є суспільний телефон довіри ?
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28.09.2024 13:35 Ответить
основне, що в Telegtam-аналі повідомив не обдовбаний мен з України Дмитро Лубінець...
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28.09.2024 14:15 Ответить
Да він довбо@** . При такий посаді можно весь світ раком ставити з різними пропозиціями - а в нього розуму нема.

ось дивилась Золкина - він зібрав родини ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ коло офісу ЧК . Так представники офісу вели с**я зверхньо і на питання не відповідали. Тобто усе відео ПРОСТО ІГНОР УКРАЇНЦІВ
Я. Б на місті влади виставила ціх потвор з країни
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28.09.2024 14:50 Ответить
Золкін це той, що по п'яні убив курсанта і відсидів небагато, по закону Савченко.
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28.09.2024 14:55 Ответить
Так. Але працює зараз на Україну активно. Ви пропонуєте його вбити ?
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28.09.2024 15:01 Ответить
А ще він працював на Шарія, який зовсім не за Україну. В святе розкаяння і перетворення з чорта в янгола, мало віриться. Підозріла довіра влади до людини з таким бекграундом. Щось тут не чисто.
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28.09.2024 15:12 Ответить
Я важаю ,якщо людина робить щось корисне для України - це добре .
не треба тількі ставити постійно на пьедестал - то Савченка, то найема, то безуглу.
треба признати , що Золкин робить собі політичний капитал і буде балотуватись до ВР. Не помилюсь , якщо напишу що раша і сьогодні вкладає гроши в нарощування агентів впливу в Україні і готуючись до виборів у ВР - а там знову реванш .
Я за золкина голосувати не буду - в мене улюбленці націоналісті
Но те що він почав боротьбу з паскудами з ЧК , я вітаю
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28.09.2024 15:34 Ответить
смішна ти...чула дзвін але не знаєш де він...
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28.09.2024 18:32 Ответить
ці потвори, усіх нас виставляють та зачищують.
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28.09.2024 14:59 Ответить
Рокфеллери і ротшильди і орки борються за наш чернозём.
украінці їм усім кістка у горлі
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28.09.2024 15:03 Ответить
не знав, що дЄрьмаки із Зебіленськими бородатими бабцями, вже зрівнялись у статках та впливі із перерахованими... А майбутнє сільського господарства не в чорноземі, а в можливості збирати врожай більше одного разу в рік.
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28.09.2024 15:09 Ответить
На черноземі можно збирати БІО продукти , які дуже дороги.
А з теплиць на химіі для бідних вирощувати. Ви ж відрізняєте томати огородні і тепличні? Багаті буратинки всього світу про свое здоровʼя дбають .
ось в мене сад у Братиславі - усе літо свіжі овочі . Зараз томати відійшли . Томати з супермаркету - просто хімія . З такими продуктамиземляне виводяться до інопланетян 🤣🤣🤣
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28.09.2024 15:17 Ответить
Це тому , що Ви баловані та знаєте смакову різницю... Корови теж ******* травичку, а дають сіно, то й жруть сіно.
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28.09.2024 15:24 Ответить
Сіно не хімія . Я зрозуміла що в далекі від сільських проблем
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28.09.2024 15:27 Ответить
усе відносно, але чомусь вважаю, що і Ви до цих проблем геть не близькі та ніколи не цікавились вмістом вирощеного у пестицидах, гербіцидах та іншого.
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28.09.2024 15:33 Ответить
от і кажу, що по собі судите... Куди не глянь, скрізь хімія, включно із свинями чи зеленню, котра для продажу, а не для себе любимих.
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28.09.2024 15:43 Ответить
Просто усі навкруги неосвічені
в мене мама була фармаколог , робили сиворотки для травлених хімією на заводах і полях . А трави купували у заготівельників і готували настої для прийому до еди. Ось наприклад овес непротравлений дуже хорош для печені
в
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28.09.2024 18:18 Ответить
Британців не треба - треба поставити гільотину і дати тим дітям доступ до важеля! І там повинна бути черга на гільотину - директор, поліціянт та інспектор по справах неповнолітніх! І тільки так! Інакше ця "гангрена" зʼїсть всю Україну.
П.С. №та вже майже зʼїла!!!!
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28.09.2024 19:16 Ответить
А де в совку так до дітей не говорять?
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28.09.2024 13:36 Ответить
А це тут до чого?
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28.09.2024 13:41 Ответить
та скоріш якихось переміщених зі сходу понабирали на роботу - от і є. А були б бандерівці...
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28.09.2024 13:53 Ответить
Повірте ...ше до 14 року у Львові , русні з українськими паспортами кішило...бл...ціх ублюдків , треба четвертувати ...а потім суд ...бо суди в Україні зелені !!! Прокляті !!!
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28.09.2024 13:40 Ответить
14??? ві колісь щось слілі за те що велічезна кількість москалів, мешкаючі в русні нащадкі кгб спокійно сдають нерухомість в аренду во Львові ,Франківскі та іншіх містах Украіни.Люді якіе арендують навідь не подозріют кто е власніком...
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28.09.2024 13:55 Ответить
сліхалі
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28.09.2024 13:56 Ответить
пиши ще космонавте, відчуття того, що тебе навчав сам Азіров-Пахло, піднімає гумор.
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28.09.2024 14:03 Ответить
ну то файно ,якщо тобі подобается
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28.09.2024 14:14 Ответить
тільки нє патрібно скігліті, де там лопаті, а де там піднімає гумор- це нє табі подобаЕтись...
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28.09.2024 14:18 Ответить
Давний поезд 19/20, Харьков - Москва ежедневный прекратил свое существование в начале 2017 г. Поезд Львов - Москва был ещё в феврале 22 г.
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28.09.2024 15:25 Ответить
До 14 року Львів був популярним місцем відпочинку. Кожні вихідні туди приізжали поляки смачно і дешево поїсти
Моцкалі зі сходу і півдня України їхали до Львіва теж - бо для них це була інша цікава культура. Зараз усе перемешалось - Україна стає единою культурою
В мене знайомі держали у Львові бизнес с хостелами - це був доходний бизнес . Поляки здорово і Карпати підіймали
А як би розумна влада побудували автобан Львів - Одеса напряму , то поляки би і в Одессу інвестицій навезли , бо до румунів і Італії їм їхати довше
але мудрий нарід обирає вічно бариг і піарників
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28.09.2024 15:26 Ответить
Шо ж це в нас за поліція така -- іі ж успішно переіменували
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28.09.2024 13:41 Ответить
.. а де Ви бачили , шоб перейменування гівна у лайно знищило сморід?
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28.09.2024 13:52 Ответить
Так - але ж яка еифорія була і грузини засвітились
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28.09.2024 13:55 Ответить
... а у нас початок добрих намірів завжди закінчується сморідом! І в цьому винні не тільки ті...хто ці дії започаткував, а й ті..кого набрали !! Памятаєте слова Армія..зріз суспільства.. Так це стосується і міліції-поліції. Тільки сьоголні армія це зріз якісної частини суспільства... в поліція ..це зріз лайна...якого достатньо багато у всіх країнах світу... Дуже багато. Десь це лайно на свому місці... на дні.. а десь..як у нас.. на вершині... І як не банально звучить... **який народ..така і поліція..**
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28.09.2024 14:26 Ответить
усі претензії до Рукзакяна, добре, що хоча б зебіленського від рук Луцького терориста врятував.
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28.09.2024 14:05 Ответить
.. і Вам повторю... ** який народ...така і поліція..**
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28.09.2024 14:07 Ответить
ціню ваші думки, особливо в авіаційній тематиці, але за 30-ть років державою не стають, а наріт, що завезли на заміну титульної нації по голодоморах та винищенню- нарітом і залишається.
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28.09.2024 14:11 Ответить
.. ніяких заперечень! Тільки це не тільки у нас... Весь світ такий. Колись Шарль Де Голль казав...що всі прогресивні зміни у державах робить розумна МЕНШІСТЬ!!! І це банальна правда...бо де б не було... 70-75 відсоткам населення глибоко по барабану... яка влада..який прапор... яка мова... Ці відсотки живуть принципом трьох Р..поспати.. пожрати..посрати..!!! Їх використовують... ім десь багато дають..і вони стають розвиненими і вже зменшують цей відсоток..але небагато, А десь мало дають... то їм все однаково. А десь зовсім не дають... А вони всеодно вибирають... А то..що у нас історично українців розбавили кацапською мразотою... тут вже нічого не зробиш.
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28.09.2024 14:24 Ответить
Кому ті діти в Україні потрібні,нікому.
іноді показують поодинокі випадки що хтось когось всиновив та і все.
до війни було 100 тисяч в дитбудинках дітей
Всиновлювати за кордон зараз не дають,бо війна…. Логіка Совка
ОХ АХ рашка дітей повивозила,віддайте нам їх назад ,ну і далі що? Як і в рашки бутуь вони сидіти в дітбудинках нікому не потрібні, щоб тільки були ,для генофонду та кількості населення.
Украіна призупинила всиновлення дітей за кордон! Ну і чим це відрізняється від рашки?
Те , що дітям потрібна родина нікого не хвилює. Головне вони «вдома» в Україні..
нещодавно хотіли евакуйований дит будинок з Італії повернути під обстріли «додому»
Сліава богу суд в Італії їм заборонив і залишив діток де їм добре
А ось із Сум які під бомбами кожного дня,тільки на третьому році війни нещодавнодіток вивезли… кудись подалі трішечки.
Які добрі посадовці. Дякують дітки вам безмежно на третьому році війни
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28.09.2024 14:06 Ответить
Які 100 тис по дитбудинках? Більшість дитбудинків сімейного типу.
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28.09.2024 15:05 Ответить
Цеж Львівщчина, культурна простата України, такого там взагалі бути неможливо! Там якщо б'ють дитину, то роблять це патріотично, якщо сексуальна наруга, то на користь країни, лента за лентою набої подавай.....!
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28.09.2024 14:23 Ответить
ще одного гуцули на піхті розпинали, але воно вижило.
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28.09.2024 14:56 Ответить
Погано що ти не здохло !
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28.09.2024 17:25 Ответить
тішся йолопе, що з повздовжного шпагату вже не встанеш та до усрачки хвойних дерев боїшся.
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28.09.2024 17:48 Ответить
З кацапів ********* ! В нас таке неможливо!
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28.09.2024 14:24 Ответить
А!!! Так треба політкорректно казати!! Як третякова - "діти низької якості"!!

І проблем не буде!
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28.09.2024 14:32 Ответить
Так зелений притрусок, якого було призначено замість Денисової через надуманий привід, щоб мати кишенькового чинушу - зараз сидить в кріслі омбуцмена. Тому й на чиїсь права державі начхати.
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28.09.2024 14:39 Ответить
Влада низької якості. Прострочена і зіпсута.
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28.09.2024 14:40 Ответить
Поліцаї не реагували? Яка несподіванка.
Воно й не дивно, бо вони в цей час допомагали відловлювати та пакувати людей.
Поки конституція на паузі, такий бардак - це норма.
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28.09.2024 14:44 Ответить
Обудсмену респект
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28.09.2024 15:48 Ответить
Через це викликали представників Національної поліції України та органи прокуратури на місце та змусили почати документувати факти порушення, навіщо змушувати віддати всю їхню зарплатню на ЗСУ отриману з дати 1 зверненя про насильство і порушити кримінальні справи відносн тіх хто проявив бездіяльність.
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28.09.2024 21:21 Ответить
Бездіяльність влади і поліції - того що вони саме кришували злочини гвалтівників. В Урср #2 мусори завжди тільки охороняли владну мафію, і кришували проституцію, наркотрафік, бізнесменів, ігровий бізнес...
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29.09.2024 17:17 Ответить
Всю жизнь сколько себя помню, с этих детдомов и центров реабилитации тягали 11-14 летних девочек всяким начальникам райотделов и прокуроров. Смотрю с того времени ничего не поменялось.
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29.09.2024 19:23 Ответить
 
 