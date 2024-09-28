В реабилитационном центре Львовской области издевались над детьми. Полиция не реагировала на жалобы, - Лубинец
В одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegtam-канале сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что дети и другие лица обращались с заявлениями в полицию, однако не получали никакого реагирования.
"Мною были получены сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного заведения на Львовщине. В срочном порядке мной было инициировано проведение мониторингового визита, к которому присоединились представители Национальной социальной сервисной службы Украины и партнеры - психологи из Благотворительного фонда "Голоса Детей" и "СОС Детские Городки", - говорится в сообщении.
По словам омбудсмена, заведение размещает уязвимые категории детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями. Зафиксированы свидетельства детей о том, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.
Дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-ая", "Из тебя ничего хорошего не получится". Отношение работников во главе с директором к детям как к "больным", недееспособным - "у них диагноз, они неадекватны", делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию.
"Что шокировало: последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Наоборот, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения", - отметил Дмитрий Лубинец.
Поэтому вызвали представителей Национальной полиции Украины и органы прокуратуры на место и заставили начать документировать факты нарушения. По результатам реагирования - открыто уголовное производство, в частности по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины: "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".
Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности.
"С понедельника я инициирую совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением. И в немедленной безусловной защите нуждается ребенок, а не его обидчик.
Я буду контролировать, чтобы следствие беспристрастно и быстро проверило факты, выявленные во время мониторингового визита, и было на стороне защиты прав и интересов ребенка, и результатом будет привлечение к ответственности каждого, кто стал обидчиком детей или не реагировал, зная о нарушениях...", - подчеркнул Уполномоченный по правам человека.
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Частину поліції на фронт .
а є суспільний телефон довіри ?
ось дивилась Золкина - він зібрав родини ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ коло офісу ЧК . Так представники офісу вели с**я зверхньо і на питання не відповідали. Тобто усе відео ПРОСТО ІГНОР УКРАЇНЦІВ
Я. Б на місті влади виставила ціх потвор з країни
не треба тількі ставити постійно на пьедестал - то Савченка, то найема, то безуглу.
треба признати , що Золкин робить собі політичний капитал і буде балотуватись до ВР. Не помилюсь , якщо напишу що раша і сьогодні вкладає гроши в нарощування агентів впливу в Україні і готуючись до виборів у ВР - а там знову реванш .
Я за золкина голосувати не буду - в мене улюбленці націоналісті
Но те що він почав боротьбу з паскудами з ЧК , я вітаю
украінці їм усім кістка у горлі
А з теплиць на химіі для бідних вирощувати. Ви ж відрізняєте томати огородні і тепличні? Багаті буратинки всього світу про свое здоровʼя дбають .
ось в мене сад у Братиславі - усе літо свіжі овочі . Зараз томати відійшли . Томати з супермаркету - просто хімія . З такими продуктамиземляне виводяться до інопланетян 🤣🤣🤣
в мене мама була фармаколог , робили сиворотки для травлених хімією на заводах і полях . А трави купували у заготівельників і готували настої для прийому до еди. Ось наприклад овес непротравлений дуже хорош для печені
в
П.С. №та вже майже зʼїла!!!!
Моцкалі зі сходу і півдня України їхали до Львіва теж - бо для них це була інша цікава культура. Зараз усе перемешалось - Україна стає единою культурою
В мене знайомі держали у Львові бизнес с хостелами - це був доходний бизнес . Поляки здорово і Карпати підіймали
А як би розумна влада побудували автобан Львів - Одеса напряму , то поляки би і в Одессу інвестицій навезли , бо до румунів і Італії їм їхати довше
але мудрий нарід обирає вічно бариг і піарників
іноді показують поодинокі випадки що хтось когось всиновив та і все.
до війни було 100 тисяч в дитбудинках дітей
Всиновлювати за кордон зараз не дають,бо війна…. Логіка Совка
ОХ АХ рашка дітей повивозила,віддайте нам їх назад ,ну і далі що? Як і в рашки бутуь вони сидіти в дітбудинках нікому не потрібні, щоб тільки були ,для генофонду та кількості населення.
Украіна призупинила всиновлення дітей за кордон! Ну і чим це відрізняється від рашки?
Те , що дітям потрібна родина нікого не хвилює. Головне вони «вдома» в Україні..
нещодавно хотіли евакуйований дит будинок з Італії повернути під обстріли «додому»
Сліава богу суд в Італії їм заборонив і залишив діток де їм добре
А ось із Сум які під бомбами кожного дня,тільки на третьому році війни нещодавнодіток вивезли… кудись подалі трішечки.
Які добрі посадовці. Дякують дітки вам безмежно на третьому році війни
І проблем не буде!
Воно й не дивно, бо вони в цей час допомагали відловлювати та пакувати людей.
Поки конституція на паузі, такий бардак - це норма.