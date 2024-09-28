Оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Казачьей Лопане. Погиб судья Верховного Суда Леонид Лобойко, развозивший гуманитарную помощь (обновлено)

Днем субботы, 28 сентября, войска РФ атаковали дроном гражданское авто в Казачьей Лопани на Харьковщине. В результате вражеской атаки погиб мужчина, трое женщин получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 13:00 оккупанты ударили по Казачьей Лопани Харьковского района. Дрон попал в частный автомобиль. Погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются", - говорится в сообщении.

Еще три женщины, которые получили ранения, были госпитализированы в медицинское учреждение.

Обновленная информация

Впоследствии прокуратура Харьковской области сообщила, что погибшим в результате вражеского удара по гражданскому автомобилю в Казачьей Лопане является 61-летний судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

По данным следователей, вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады. На месте погиб водитель, 61-летний судья Верховного суда.

Также известно, что три женщины получили ранения. По предварительным данным, они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнено

Впоследствии Верховный Суд Украины на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что в результате атаки вражеского дрона в Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.

"Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко", - говорится в сообщении.

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