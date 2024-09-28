Оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Казачьей Лопане. Погиб судья Верховного Суда Леонид Лобойко, развозивший гуманитарную помощь (обновлено)
Днем субботы, 28 сентября, войска РФ атаковали дроном гражданское авто в Казачьей Лопани на Харьковщине. В результате вражеской атаки погиб мужчина, трое женщин получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 13:00 оккупанты ударили по Казачьей Лопани Харьковского района. Дрон попал в частный автомобиль. Погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются", - говорится в сообщении.
Еще три женщины, которые получили ранения, были госпитализированы в медицинское учреждение.
Обновленная информация
Впоследствии прокуратура Харьковской области сообщила, что погибшим в результате вражеского удара по гражданскому автомобилю в Казачьей Лопане является 61-летний судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.
По данным следователей, вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады. На месте погиб водитель, 61-летний судья Верховного суда.
Также известно, что три женщины получили ранения. По предварительным данным, они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнено
Впоследствии Верховный Суд Украины на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что в результате атаки вражеского дрона в Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.
"Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко", - говорится в сообщении.
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Напевно чесним був той суддя, бо такі "божественні" особи не ******* ризикувати своїми дорогими сраками.
Можливо там і не такі великі об"єми гуманітарки. Допомога сусідам батьків, родичам теж гуманітарка, по суті.
ЗП у судді ВС від 120 тис. За 12 міс. і 10 років чимало грошей.
Скажи це родичам цього загиблого судді - волонтера.
Скажи це судді Верховного Суду Міщенко, який воював (і здається, далі воєю).
Скажи це судді Верховного Суду, причому заступнику Голови Верховного Суду Мамалую - воював ще з часів АТО, добровольцем, потім мобілізувався в лютому 2022 добровольцем. Снайпер, майор ЗСУ.
До речі, всі судді країни до 40% зарплати віддають з самого початку війни на ЗСУ (40 - судді Верховного Суду, бо у них зарплата найбільша, можуть собі дозволити, нижчі суди, як правило 10-20%, бо там зарплати неідексовані вже 5 років).
Я хожу в суди вже 28 років, за плечима сотні судових справ, 98% виграних, гроші не носив, не ношу і не збираюся носити. Але справи виграю. Якби були всі корупціонери, програвав би 100%, бо зазвичай сужуся з непростими опонентами, не з люмпен-пролетаріатом, а з бізнесом і т. д. Так, в судовій системі є такі, як Князєв, до яких є претензії. Але це не 100%. І це навіть не більшість. Через низку скандалів про всю систему думають погано. Але це наслідки роботи ЗМІ, які розкрутили такий імідж. А сотні тисяч справ, де все правильно пройшло і закінчилося, чомусь ніхто не висвітлює в ЗМІ - звичайно, бо це ж не скандал, це ж нецікаво, сенсації не буде. От так і створюється викривлене ставлення.
Проблеми є, безперечно. Але їх не більше, ніж в усіх інших суспільних інститутах (освіті, медицині, державній службі, і, прости Господи, Збройних Силах, де теж вистачає різних негативних явищ). Їх просто треба вирішувати - послідовно, терпляче, неухильно і з розумом, без махання шашкою.
Загиблому Царство Небесне. Особисто не знав. Але раз волонтерив, значить широкої душі людина була, небайдужа. Родичам і колегам співчуття.
«Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Івана 15:13,)
співчуття рідним....
але Бог йому суддя, цьому суді,
зараз час дуже захоплюючих історій.....
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!