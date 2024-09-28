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Новости Война
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Оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Казачьей Лопане. Погиб судья Верховного Суда Леонид Лобойко, развозивший гуманитарную помощь (обновлено)

Окупанти атакували з дрона авто на Харківщині

Днем субботы, 28 сентября, войска РФ атаковали дроном гражданское авто в Казачьей Лопани на Харьковщине. В результате вражеской атаки погиб мужчина, трое женщин получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 13:00 оккупанты ударили по Казачьей Лопани Харьковского района. Дрон попал в частный автомобиль. Погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются", - говорится в сообщении.

Еще три женщины, которые получили ранения, были госпитализированы в медицинское учреждение.

Обновленная информация

Впоследствии прокуратура Харьковской области сообщила, что погибшим в результате вражеского удара по гражданскому автомобилю в Казачьей Лопане является 61-летний судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

По данным следователей, вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады. На месте погиб водитель, 61-летний судья Верховного суда.

Также известно, что три женщины получили ранения. По предварительным данным, они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.

загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу

загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнено

Впоследствии Верховный Суд Украины на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что в результате атаки вражеского дрона в Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.

"Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3646) обстрел (27366) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+33
Жаль... Порядних Суддів і так не багато. Вічна пам'ять.
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28.09.2024 17:50
+28
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28.09.2024 17:34
+22
Вічна пам'ять
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28.09.2024 17:44
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28.09.2024 17:34 Ответить
Царство Небесне! 🙏🙏🙏🥀
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28.09.2024 23:01 Ответить
Вічна пам'ять
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28.09.2024 17:44 Ответить
👀
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28.09.2024 17:46 Ответить
Жаль... Порядних Суддів і так не багато. Вічна пам'ять.
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28.09.2024 17:50 Ответить
Насправді порядних багато, але малоросів виховували у протилежних наративах. Про одну паршиву вівцю треба не забувати
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28.09.2024 18:15 Ответить
ну чого Ви відкидаєте можливість що лансер супроводжував наприклад бус чи грузовик з гумунітаркою.
Напевно чесним був той суддя, бо такі "божественні" особи не ******* ризикувати своїми дорогими сраками.
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28.09.2024 18:04 Ответить
Могли б свого цинізму і не сціджувати тут.
Можливо там і не такі великі об"єми гуманітарки. Допомога сусідам батьків, родичам теж гуманітарка, по суті.

ЗП у судді ВС від 120 тис. За 12 міс. і 10 років чимало грошей.
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28.09.2024 18:46 Ответить
Міг і за свої купити, бо зп у верховників більше 250 тис на місяць.
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28.09.2024 19:02 Ответить
Ох боюсь здали його ждуни якісь. Таких випадковостей не буває.
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28.09.2024 17:55 Ответить
Як що ти відразу відкидаєш можливість того, що люди бувають порядні і потребуєш доказів, то ти жодних не взмозі прийняти. Давай так, надаси докази того, що то все фейки в цій новені, потім на тебе подивимось
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28.09.2024 18:21 Ответить
Фігня це, а не реальність.

Скажи це родичам цього загиблого судді - волонтера.
Скажи це судді Верховного Суду Міщенко, який воював (і здається, далі воєю).
Скажи це судді Верховного Суду, причому заступнику Голови Верховного Суду Мамалую - воював ще з часів АТО, добровольцем, потім мобілізувався в лютому 2022 добровольцем. Снайпер, майор ЗСУ.
До речі, всі судді країни до 40% зарплати віддають з самого початку війни на ЗСУ (40 - судді Верховного Суду, бо у них зарплата найбільша, можуть собі дозволити, нижчі суди, як правило 10-20%, бо там зарплати неідексовані вже 5 років).

Я хожу в суди вже 28 років, за плечима сотні судових справ, 98% виграних, гроші не носив, не ношу і не збираюся носити. Але справи виграю. Якби були всі корупціонери, програвав би 100%, бо зазвичай сужуся з непростими опонентами, не з люмпен-пролетаріатом, а з бізнесом і т. д. Так, в судовій системі є такі, як Князєв, до яких є претензії. Але це не 100%. І це навіть не більшість. Через низку скандалів про всю систему думають погано. Але це наслідки роботи ЗМІ, які розкрутили такий імідж. А сотні тисяч справ, де все правильно пройшло і закінчилося, чомусь ніхто не висвітлює в ЗМІ - звичайно, бо це ж не скандал, це ж нецікаво, сенсації не буде. От так і створюється викривлене ставлення.

Проблеми є, безперечно. Але їх не більше, ніж в усіх інших суспільних інститутах (освіті, медицині, державній службі, і, прости Господи, Збройних Силах, де теж вистачає різних негативних явищ). Їх просто треба вирішувати - послідовно, терпляче, неухильно і з розумом, без махання шашкою.

Загиблому Царство Небесне. Особисто не знав. Але раз волонтерив, значить широкої душі людина була, небайдужа. Родичам і колегам співчуття.
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28.09.2024 19:34 Ответить
🙏🙏🙏🥺🥀
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28.09.2024 23:06 Ответить
як ексюрист дякую за істину!...))
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28.09.2024 23:42 Ответить
Царство небесне загиблому співчутья сім,ї
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28.09.2024 18:30 Ответить
Да Ви прям Пінкертон, сер !!
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28.09.2024 18:48 Ответить
И лицо порядочного человека
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28.09.2024 19:20 Ответить
R.I.P. !

«Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Івана 15:13,)

співчуття рідним....
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28.09.2024 19:23 Ответить
Амiнь! 🙏🙏🙏
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28.09.2024 23:08 Ответить
Яка є промосковська тварюка здала місцезнаходження такого посадовця ?
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28.09.2024 19:30 Ответить
Якого суддя ВС там бовтався?А чи не замовне це вбивство?
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28.09.2024 19:35 Ответить
ЛОБО́ЙКО Леонід Миколайович 29. 03. 1963, народився в смт Козача Лопань Дергачівського району Харківської області.
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28.09.2024 21:11 Ответить
обурює наявність цензури на ЦН. Якиомусь редактору не сподобалось мої дописи. Воно і видалело їх. Не вірю я в порядність жодного судді. Тим більш в міценацтство.
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28.09.2024 20:08 Ответить
Такої ж думки,
але Бог йому суддя, цьому суді,
зараз час дуже захоплюючих історій.....
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28.09.2024 21:48 Ответить
..а кому ти віриш..!!??- собі..??- хєра там...- ото й заткнися...
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28.09.2024 23:45 Ответить
инна уй
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28.09.2024 23:57 Ответить
наводка.
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28.09.2024 20:15 Ответить
Загинув на своїй Богом даній землі.
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28.09.2024 21:12 Ответить
Один не втік, інший з кадирівцями бився, третій гуманитарку розвозив. Не країна а мрія.
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28.09.2024 22:19 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.09.2024 22:32 Ответить
 
 