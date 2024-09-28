В НАТО оценили угрозу нападения РФ на Альянс: Помимо риторики, мы не видим никаких подготовок. 90% их сухопутных сил уже в Украине
Сейчас россияне не готовят нападение на НАТО - 90% сухопутных сил РФ уже задействованы в Украине.
Об этом сообщил глава Военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Я убежден, что теоретически они могут напасть [на Альянс], потому что они напали на Украину. Но, кроме риторики, мы не видим никаких приготовлений или намерений действительно двигаться в НАТО", - заявил он.
По словам Бауэра, 90% российских сухопутных войск задействовано в Украине, а значит их использование против НАТО маловероятно, и Альянс бы увидел ответные действия со стороны РФ.
В то же время он признал, что Россия может атаковать Альянс другими средствами, однако НАТО также не видит относительно этого никаких подготовительных мероприятий со стороны РФ.
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Потім в незалежній Україні олигархи збудували бидлосистему.
Ось наприклад закон про евробляхи що прийняла минула влада і лишила українців їздити на дешевих авто з ЕС . А ведь авто потрібно не тількі для шашликів. Потрібно вивозити сімью в безпечні міста разом з улюбленцями. так що кров украінцев на тих депутатах , що лишили простих українців без дешевих авто
Зелені депутаті зруйнували закон про нульове розмитнення з ПОДАЧІ НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА. Так що вони теж у крові
Незалежности 33 роки - достатньо щоб народились керівники для України в Україні
Вважаю що десь після придушення Ичкерії, кацапи повернули всій свинопсячий писок у бік України. Тузла, саме після отриманої відсічи кацапи почали підривати склади *********** на території України, та активізували свої "спецоперації" саме з 2003 року.
"Доктрина Гепасимова" - збірник напрацювань (радянських та згодом російських спецслужб) по веденню гібридних війн, саме згідно нього розвивалися події...
- все що могло летіти на голови НАТО, тепер стабільно летить на Україну.
- не забувайте мобілізовувати побільше Микол! Щоб європейцям ніколи не довелось воювати
- допомоги буде менше. Але ваша стійкість доводить, що ви все одно вистоїте.
- Українці, ви неймовірні. З вами до перемоги!
а вкраїнчики додадуть: хаха, та НАТО за 2 дні розмаже тих росіян якщо що.
підготуватися .Думаю що лапті зараз локті кусають ,що не вдарили замість України по Сувалківському перешийку, ми б тоді б оцінили б силу військ НАТО,і думаю дуже б неприемно здивувались.