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Новости Война
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В НАТО оценили угрозу нападения РФ на Альянс: Помимо риторики, мы не видим никаких подготовок. 90% их сухопутных сил уже в Украине

Адмірал Роб Бауер

Сейчас россияне не готовят нападение на НАТО - 90% сухопутных сил РФ уже задействованы в Украине.

Об этом сообщил глава Военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что теоретически они могут напасть [на Альянс], потому что они напали на Украину. Но, кроме риторики, мы не видим никаких приготовлений или намерений действительно двигаться в НАТО", - заявил он.

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По словам Бауэра, 90% российских сухопутных войск задействовано в Украине, а значит их использование против НАТО маловероятно, и Альянс бы увидел ответные действия со стороны РФ.

В то же время он признал, что Россия может атаковать Альянс другими средствами, однако НАТО также не видит относительно этого никаких подготовительных мероприятий со стороны РФ.

Автор: 

армия РФ (19375) НАТО (10002) Роб Бауэр (42)


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Топ комментарии
+13
Так може альянсу варто зара іпануьи по мордору і назавжди вирішити проблему з свинособаками?
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28.09.2024 18:27
+11
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28.09.2024 18:27
+11
Проблема у тому що євреї не вкраїнчики, у них таких понять як "не на часі, зараз війна", "так не виде" і "треба трошички потерпіти, влада одумається" в лексиконі немає, влада відлітає від корит швидко і рішуче, і ніхто не терпить такого скоства яке у нас є нормою життя.
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28.09.2024 18:42
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28.09.2024 18:27 Ответить
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28.09.2024 18:31 Ответить
А хутиним зайнятися НАТО не хоче ?
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28.09.2024 18:32 Ответить
А воно їм треба? Їм дешевого газу з нафтою треба.. а Пітун не нападе - це вони вже зрозуміли.
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28.09.2024 19:58 Ответить
Хто б нашого насралу закобзонив ,нікому вже життя нема від цього пи....раса, падло гадить и гадить.!!!
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28.09.2024 19:34 Ответить
Проблема у тому що євреї не вкраїнчики, у них таких понять як "не на часі, зараз війна", "так не виде" і "треба трошички потерпіти, влада одумається" в лексиконі немає, влада відлітає від корит швидко і рішуче, і ніхто не терпить такого скоства яке у нас є нормою життя.
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28.09.2024 18:42 Ответить
Так. Россійська імперія держала людей за бидло. Потім совок
Потім в незалежній Україні олигархи збудували бидлосистему.
Ось наприклад закон про евробляхи що прийняла минула влада і лишила українців їздити на дешевих авто з ЕС . А ведь авто потрібно не тількі для шашликів. Потрібно вивозити сімью в безпечні міста разом з улюбленцями. так що кров украінцев на тих депутатах , що лишили простих українців без дешевих авто
Зелені депутаті зруйнували закон про нульове розмитнення з ПОДАЧІ НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА. Так що вони теж у крові
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28.09.2024 18:54 Ответить
Нічого дивного. І Наєм, і Ґєтманцев - чужинці.
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28.09.2024 20:53 Ответить
Треба в законі заборонити участь у виборах кандидатам ,що не народились в Україні .
Незалежности 33 роки - достатньо щоб народились керівники для України в Україні
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28.09.2024 23:46 Ответить
Кловун бібі особливо все відлітає і відлітає, ніяк не відлетить
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28.09.2024 19:16 Ответить
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28.09.2024 19:02 Ответить
Так може альянсу варто зара іпануьи по мордору і назавжди вирішити проблему з свинособаками?
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28.09.2024 18:27 Ответить
А як же "дактріна"?)))
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28.09.2024 18:28 Ответить
Здохла, разом з випробовуванням
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28.09.2024 18:32 Ответить
На країни НАТО не нападали.
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28.09.2024 18:39 Ответить
Хизуються чим? Увесь світ бачив фото ТРАМП-вова,а за спиною у них самозадоволена рожа Єрмака - очей хйла біля вови . Перемагає дружок хйла тромб - й усе НАТО в його маленьких кулачках ...
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28.09.2024 18:51 Ответить
Ви точно підмітили ,Єрмак це такий апарат для нагляду і контролю з функцієй прямої трансляції данніх в центр.
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28.09.2024 19:44 Ответить
Угу ... А зправа стояли 4 радника Трампа.
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29.09.2024 19:11 Ответить
Який накуй напад на НАТО? Ким і з чим вони будуть нападати? Єдине це підводні ракетоносії, а все інше перемелено і знищуєтьця зараз в Україні!
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28.09.2024 18:30 Ответить
Ще є ракети ,половину з яких по іронії долі зробили в Україні на Южмаші.
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28.09.2024 19:50 Ответить
Да какое там нападение на НАТО. Вы шутите? ***** село на дамбасе взять не может. Единственное нападение на НАТО ***** может совершить когда окупирует Украину. Кремлевский режим об етом неоднократно заявлял что для войны с НАТО ему нужны украинские солдаты.
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28.09.2024 18:34 Ответить
Ніт, підготовка була - 2 роки стягували до наших кордонів війська.
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28.09.2024 18:41 Ответить
Ковид вмешался. Поэтому отложили. Кстати. Россияне и украинцы эту эпидемию и прикрыли.
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28.09.2024 18:47 Ответить
Яким чином ?? РФ на нас напала - це такий спосіб боротьби з КОВІД ??
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29.09.2024 19:09 Ответить
Мабуть це був вже завершальний етап підготовки до омріяного ****** "фіналу".
Вважаю що десь після придушення Ичкерії, кацапи повернули всій свинопсячий писок у бік України. Тузла, саме після отриманої відсічи кацапи почали підривати склади *********** на території України, та активізували свої "спецоперації" саме з 2003 року.
"Доктрина Гепасимова" - збірник напрацювань (радянських та згодом російських спецслужб) по веденню гібридних війн, саме згідно нього розвивалися події...
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28.09.2024 18:56 Ответить
Який напад якщо Україна на себе взяла 90% сили *уйла.Україна і НАТО таким чином захищає, а НАТО понамальовувало червоних ліній і ''у вус не дме''.
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28.09.2024 18:42 Ответить
Как это не цинично, он сказал то что все думают на Западе, но не говорят. Против рашки у НАТО есть Украина.
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28.09.2024 18:43 Ответить
И что самое грустное, теперь так будет всегда.
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28.09.2024 18:46 Ответить
на всегда України не вистачить.
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29.09.2024 00:06 Ответить
так прямо і кажіть:

- все що могло летіти на голови НАТО, тепер стабільно летить на Україну.

- не забувайте мобілізовувати побільше Микол! Щоб європейцям ніколи не довелось воювати

- допомоги буде менше. Але ваша стійкість доводить, що ви все одно вистоїте.

- Українці, ви неймовірні. З вами до перемоги!

а вкраїнчики додадуть: хаха, та НАТО за 2 дні розмаже тих росіян якщо що.
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28.09.2024 18:43 Ответить
Друга примітка) 90% кого? Вони ж мобілізують щоденно і якось їх озброюють китайським,іранським,корейським...(
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28.09.2024 18:44 Ответить
НАТО використовує вкраїнчиків як живий щит. І я їх не засуджую, хоч на щось вкраїнчики згодилися, не все ж сидіти рівно на жопі, не відсвічувати і надіятися що "світле майбутнє" настане саме собою.
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28.09.2024 18:45 Ответить
у НАТО, як і у штатів своя задача в цій війні - знищити все своє старе лайно 50 річної давнини та відродити заневше ВПК разом з наукою.
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28.09.2024 18:46 Ответить
Сциклива позиція "страшної" НАТи. Це просто знущання над нами, мовляв: цивільні українці - вмирайте під КАБами, шахедами, ракетами (які, до речі, вільно пролітають над країнами-членами альянсу). Українські воїни - розбивайтесь на смерть об укріпрайони рашистів, намагаючись відвоювати окуповані території, помирайте в оточенні з нестачею зброї і ***********. А ми посидимо в затишних офісах, спостерігатимем
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28.09.2024 18:52 Ответить
Україна "захищає цивілізований світ". Забули вже? Негайно вибачтесь і скажіть дякую.
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28.09.2024 19:02 Ответить
То чому ви обісцяні? Чи це така тактика? Одна голова каже що "ескалація і ну його взагалі нах", а напроти голова каже. "ща как врєжєм кацапам". А в підсумку -нічого. Доволі зручно.😑
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28.09.2024 18:53 Ответить
Ну вони кажуть те шо від них хочуть почути
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28.09.2024 19:36 Ответить
Треба діяти як казав бульбашський фюрер "Нада наньєсті упріждаюШШШій удар" мля, по мордору!
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28.09.2024 19:04 Ответить
Ви вже багато разів сказали "халва". Приємного апетиту.
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28.09.2024 19:17 Ответить
Все починається зі срачу в лісах, дорогі вкраїнчики, із засмічування території вашого існування. А все інше більш глобальне то вже похідне від першого.
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28.09.2024 19:04 Ответить
Помиляєшся...Срач в лісах починається тоді коли людина не почуває господарем в країні коли людиною держава витирає свою жопу
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28.09.2024 19:35 Ответить
Ага)) Значить знову все зводиться до влади))) Влада погана. Так, дійсно влада гівно. А чи нарід не заслуговує ту владу яку має? Чи не нарід обрав її за пачку гречки? В кінці кінців пердсавники влади не з Марса на вкраїнчиків впали, а вийшли ж з цього наріду.
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28.09.2024 21:07 Ответить
Та ні, все починається з того, що українців свої ж називають зневажливо вкраїнчиками, бо ******* в нас обсерти один одного
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28.09.2024 19:51 Ответить
Ніколи кацапи не нападуть на НАТО, вони можуть кричати і погрожувати зі свого курятника. Їх "друга" армія світу назавжли застрягла в Україні і якщо будуть вибори Президеньта в Україні в 2025 році, то ми її переможемо. Куди їм з їх танками т-55 і сотнями ТУшок нападати на НАТО, які мають тисячі новітніх літаків і тисячі ракет дальньої дії. Один замп і кацапів немає.
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28.09.2024 20:02 Ответить
якшоб ната пішла на рф разом з нами, рф капітулювала за кілька місяців. сцуться просто
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28.09.2024 20:08 Ответить
Ми не бачимо жодних підготовок . Тому й не бачите що наші хлопці ціною свого життя не дають їм
підготуватися .Думаю що лапті зараз локті кусають ,що не вдарили замість України по Сувалківському перешийку, ми б тоді б оцінили б силу військ НАТО,і думаю дуже б неприемно здивувались.
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28.09.2024 20:12 Ответить
які ж вони тугодуми тупі,- не потрібні сухопутні сили щоб бомбити вас
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28.09.2024 20:17 Ответить
Luce vsego imet jadernyje raketi vo vsex NATO stran i Ukraine postavit necajno takix.Vot togda ugrozi tocno nebudet ot kacapov.2 jadernyje raketi i takoj maskvi netu.
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28.09.2024 21:28 Ответить
 
 