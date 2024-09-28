В НАТО оценили угрозу нападения РФ на Альянс: Помимо риторики, мы не видим никаких подготовок. 90% их сухопутных сил уже в Украине

Сейчас россияне не готовят нападение на НАТО - 90% сухопутных сил РФ уже задействованы в Украине.

Об этом сообщил глава Военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что теоретически они могут напасть [на Альянс], потому что они напали на Украину. Но, кроме риторики, мы не видим никаких приготовлений или намерений действительно двигаться в НАТО", - заявил он.

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По словам Бауэра, 90% российских сухопутных войск задействовано в Украине, а значит их использование против НАТО маловероятно, и Альянс бы увидел ответные действия со стороны РФ.

В то же время он признал, что Россия может атаковать Альянс другими средствами, однако НАТО также не видит относительно этого никаких подготовительных мероприятий со стороны РФ.