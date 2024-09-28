В украинском МИД разочарованы отказом Красного Креста исключить из состава российскую организацию

Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Правления Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККП) в отношении Российского Красного Креста (РКК).

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Вынуждены констатировать, что в тексте решения отсутствует надлежащая оценка противоправного присутствия и деятельности Российского Красного Креста на временно оккупированной Российской Федерацией части территории Украины в пределах Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, а также в Автономной Республике Крым.

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Как неоднократно подчеркивала украинская сторона, присутствие и деятельность РКК на временно оккупированной Российской Федерацией части территории нашего государства является грубым нарушением Конституции, законов Украины и международного права.

Упомянутые действия РКК являются также серьезным нарушением Уставов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и Конституции МФКК, в частности принципа единства, согласно которому в каждой стране может быть только одно общество Красного Креста или Красного Полумесяца, а также обязательства национальных обществ уважать территориальную целостность и независимость.

Решение Правления МФОККП идет вопреки положениям резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и ES-11/4 от 12 октября 2022 года "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН", в которых содержится призыв ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям системы ООН не признавать попытки аннексии Россией частей территории Украины и воздерживаться от любых действий и шагов, которые могут толковаться как признание изменения статуса этих территорий.

Привлекает особое внимание тот факт, что в решении Правления отсутствует реакция на деятельность так называемых "Донецкого Красного Креста" и "Луганского Красного Креста", которые выполняют вспомогательные функции для оккупационных властей Российской Федерации на временно оккупированной ею части территории Украины, и роли РКК в создании и поддержке упомянутых незаконных марионеточных образований.

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Украинская сторона неоднократно предоставляла документальные свидетельства причастности государства-агрессора к поддержке и финансированию противоправной деятельности РКК по созданию его структурных подразделений на временно оккупированной территории Украины, а также факты незаконного захвата движимого и недвижимого имущества Общества Красного Креста Украины (ОККУ).

Подчеркиваем, что Общество Красного Креста Украины является единственным признанным обществом Красного Креста, которое осуществляет гуманитарную деятельность на всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ и уполномочено создавать местные ячейки Красного Креста. Донецкий и Луганский региональные филиалы ОККУ являются его неотъемлемыми составляющими и продолжают функционирование, хотя и были вынуждены временно покинуть временно оккупированную территорию Украины, спасаясь от преследований оккупационной администрации РФ.

Украина с неизменным уважением относится к Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца как независимой гуманитарной организации неправительственного и неполитического характера. В этой связи подчеркиваем, что Статья 4 Уставов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца четко устанавливает, что национальные общества должны уважать фундаментальные принципы Международного движения и руководствоваться принципами международного гуманитарного права. Никакие императивы не могут служить оправданием грубых нарушений фундаментальных принципов и международного гуманитарного права, которое четко регулирует правовой режим оккупированных территорий, в частности соответствующие обязанности государства-оккупанта и национальных обществ.

Подчеркиваем, что своими грубыми нарушениями международного права и Уставов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца РКК наносит серьезный и долговременный репутационный ущерб всей Федерации. Для деятельности Красного Креста нет ничего важнее доверия. Удар по доверию ко всей Федерации - худшее последствие противоправных действий РКК.

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Украинская сторона ожидает продолжения мониторинга и предоставления объективных и беспристрастных оценок со стороны МФОККП продолжающейся противоправной деятельности РКК на временно оккупированной территории Украины", - говорится в заявлении МИД Украины.