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Первыми о разрешении бить вглубь РФ узнают россияне. Только потом будет сделано официальное объявление, - Никифоров

Никифоров зробив заяву про дозвіл бити по РФ далекобійною західною зброєю

Президент Владимир Зеленский обсудил разрешение ВСУ на удары вглубь России со всеми партнерами, от которых зависит это решение.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Никифоров отметил, что Зеленский провел переговоры со всеми сторонами, от которых зависит решение о разрешении Украине на использование на территории РФ дальнобойных ракет западного производства. В частности, президент говорил с лидерами США, Британии, Италии и Франции.

"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", - сказал пресс-секретарь президента.

Читайте также: Лемми о разрешении Украине бить Storm Shadow по РФ: Продолжаются деликатные переговоры с Белым домом

Никифоров также добавил, что о разрешении на дальнобойность не будет объявлено публично до первой атаки по РФ.

"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас я сейчас не имею", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Читайте также: США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Times

Автор: 

разрешение (149) ВСУ (6624) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+7
Пішов ******* на тему:
"Все не так однозначно. ЗЄ не обісрався. Це не срака, а перемога".
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28.09.2024 20:06
+6
Гівно однозначно.
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28.09.2024 20:06
+6
Першими про дозвіл бити вглиб РФ дізнаються росіяни
Від Єрмака?..
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28.09.2024 21:03
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це квнщік чи "кварталовець"?
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28.09.2024 20:04 Ответить
Гівно однозначно.
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28.09.2024 20:06 Ответить
Просто земляк... Родился в Кривом Роге.
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28.09.2024 20:10 Ответить
шістка рижого татарина.
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28.09.2024 21:13 Ответить
Зелений телепень.
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28.09.2024 21:24 Ответить
Пішов ******* на тему:
"Все не так однозначно. ЗЄ не обісрався. Це не срака, а перемога".
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28.09.2024 20:06 Ответить
А якщо і в правду іпануть?
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28.09.2024 20:20 Ответить
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28.09.2024 20:08 Ответить
Вузькоока морррда з кацапським прізвищем....хмхмхм...
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28.09.2024 20:11 Ответить
что-то подобное говорил швец неделю назад
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28.09.2024 20:15 Ответить
Несе зелену маячню, нікому цей "план хатєлок" нецікавий
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28.09.2024 20:19 Ответить
Ну да, ну да...прям вірю у військовий геній зеленського . Хто ж як не він, татаров , єрмак і пес Патрон спасуть Україну.
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28.09.2024 20:52 Ответить
Ще Єрмак з Люсєю !
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28.09.2024 21:42 Ответить
Даремно ви пса Патрона в цю компанію додали. Тваринка дійсно старається як може, хабарів не бере і вірно служить.
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28.09.2024 21:50 Ответить
Пафосно і фальшиво.
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28.09.2024 21:00 Ответить
Першими про дозвіл бити вглиб РФ дізнаються росіяни
Від Єрмака?..
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28.09.2024 21:03 Ответить
рашисти першими дізнають,без офіційних повідомлень(вони ж офіційно не повідомляють Україну про запуски ракет і "шахедів"???) тоді коли прилетить ракета...
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28.09.2024 21:22 Ответить
Чи буде такий дозвіл ?
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28.09.2024 21:41 Ответить
Хто б сумнівався, але не я починаючи з вагнергейту.
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28.09.2024 22:02 Ответить
Прес-секретар ху-ла вуса піськова це те саме, тільки вуса і не бритий, Хіхіфоров. Як казав його гарант: "Какая разница". Але дивно, куди після плану перемоги подівся сам гарант і його менеджер, шо випустили таку дрібну шавку?
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28.09.2024 22:09 Ответить
А що, обов'язково робити яке оголошення, чи публічно робити запити на дозволи?
Чи це такий піар для кварталу95: Галімий.
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28.09.2024 22:56 Ответить
 
 