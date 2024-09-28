Первыми о разрешении бить вглубь РФ узнают россияне. Только потом будет сделано официальное объявление, - Никифоров

Президент Владимир Зеленский обсудил разрешение ВСУ на удары вглубь России со всеми партнерами, от которых зависит это решение.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Никифоров отметил, что Зеленский провел переговоры со всеми сторонами, от которых зависит решение о разрешении Украине на использование на территории РФ дальнобойных ракет западного производства. В частности, президент говорил с лидерами США, Британии, Италии и Франции.

"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", - сказал пресс-секретарь президента.

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Никифоров также добавил, что о разрешении на дальнобойность не будет объявлено публично до первой атаки по РФ.

"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас я сейчас не имею", - добавил пресс-секретарь главы государства.

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