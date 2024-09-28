Первыми о разрешении бить вглубь РФ узнают россияне. Только потом будет сделано официальное объявление, - Никифоров
Президент Владимир Зеленский обсудил разрешение ВСУ на удары вглубь России со всеми партнерами, от которых зависит это решение.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Никифоров отметил, что Зеленский провел переговоры со всеми сторонами, от которых зависит решение о разрешении Украине на использование на территории РФ дальнобойных ракет западного производства. В частности, президент говорил с лидерами США, Британии, Италии и Франции.
"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", - сказал пресс-секретарь президента.
Никифоров также добавил, что о разрешении на дальнобойность не будет объявлено публично до первой атаки по РФ.
"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас я сейчас не имею", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Все не так однозначно. ЗЄ не обісрався. Це не срака, а перемога".
Від Єрмака?..
Чи це такий піар для кварталу95: Галімий.