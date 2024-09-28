Ввоз наличной валюты с начала года достиг рекордного показателя с 2014 года, - НБУ
Ввоз наличной валюты в Украину за январь-сентябрь 2024 года составил $9,89 млрд, что на 80,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 4,5% - общий объем завезенной за 2023 год валюты.
Об этом свидетельствует статистика Национального банка Украины (НБУ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно ей, это самый высокий показатель с 2014 года, когда ввоз наличной валюты за год составил $12,43 млрд.
В частности, за август банки ввезли в Украину $1,09 млрд в эквиваленте, что, в свою очередь, меньше, чем $1,31 млрд в июле, $1,33 млрд в июне и $1,18 млрд в мае.
По данным статистики, на доллары США и евро пришлось 77,5% и 22,5% всей ввезенной наличной валюты в августе соответственно.
В то же время поставки долларов снизились с $960,8 млн в июле до $840,8 млн в августе, тогда как ввоз евро снизился второй месяц подряд: с $348,7 млн в июле до $243,9 млн в августе.
Как сообщалось, с начала 2024 года доллар по официальному курсу подорожал на 8,3%, или на 3,16 грн - до 41,1664 грн/$, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 года в режим управляемой гибкости - на 12,6%, или на 4,60 грн.
Между тем наличный доллар с начала текущего года подорожал на около 2,72 грн в покупке - до 41,47 грн/$, и на около 2,1 грн в продаже - до 41,52 грн/$.
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Все так гарно та добре.
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А ці невдячні рятують свої заощадження від Шапітолію.