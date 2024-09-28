"Слуга народа" Безуглая требует от Сырского опровергнуть, что он на даче, а от Баргилевича – что он задержан на взятке

Нардеп Марьяна Безуглая просит Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича опровергнуть слухи о них, которые якобы ходят среди военных.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Интересно, почему Сырский продолжает скрываться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели? Документы подписывает его заместитель. Одновременно с этим все больше распространяются слухи о взятке, на которой, якобы, поймали Баргилевича. Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше ухудшает и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений.

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Будет ли какой-то комментарий или реакция на такую "героику"? На мое официальное обращение ГБР отреагировали уклончиво, лишь заверив, что передали информацию в НАБУ для проверки.

Главнокомандующий ВС Украины, если не на ВВК прямо сейчас, то по крайней мере вернитесь, здесь у вас беспорядок! Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются везде, поэтому опровергните их и покажитесь. Оба. Прошу", - заявила Безуглая.