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"Слуга народа" Безуглая требует от Сырского опровергнуть, что он на даче, а от Баргилевича – что он задержан на взятке

Нардепка від Слуги народу Мар’яна Безугла

Нардеп Марьяна Безуглая просит Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича опровергнуть слухи о них, которые якобы ходят среди военных.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Интересно, почему Сырский продолжает скрываться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели? Документы подписывает его заместитель. Одновременно с этим все больше распространяются слухи о взятке, на которой, якобы, поймали Баргилевича. Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше ухудшает и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений.

Смотрите также: Сырский находится на самых горячих участках Восточного фронта, - Генштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Будет ли какой-то комментарий или реакция на такую "героику"? На мое официальное обращение ГБР отреагировали уклончиво, лишь заверив, что передали информацию в НАБУ для проверки.

Главнокомандующий ВС Украины, если не на ВВК прямо сейчас, то по крайней мере вернитесь, здесь у вас беспорядок! Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются везде, поэтому опровергните их и покажитесь. Оба. Прошу", - заявила Безуглая.

Слуга народу Безугла про Сирського та Баргилевича

Автор: 

Александр Сырский (603) Безуглая Марьяна (291) Баргилевич Анатолий (14)


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Топ комментарии
+43
Безмозгла або безпідставно бреше і мутить воду серед військового
керівництва , на користь кремлю,
або є правдиві підозри , а це вже страшний злочин серед наших
керівників , як Сирського і Баргидевича !!
Негайно потрібно розібратися з цими слухами,
так як вони негативно
впливають на наших воїнів і на громадян Украіни 😡
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28.09.2024 23:46
+41
Безугла творить якусь фігню. Чи то по команді, чи то по дурості... В такий час підривати довіру до командування... Дуде цікаво, на кого вона працює. Всі їй не такі і все їй не так.
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29.09.2024 07:21
+37
Такі її безумні висери щодо військового керівництва в цей час ні до чого доброго не приведуть. Це мінімум - Наклеп, а якщо глибше копнути- підіграє ворогу. Інакше як розцінити...
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29.09.2024 07:41
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Ну почалося.
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28.09.2024 22:16 Ответить
Вона в комітеті ВР з зовнішньої політики -повинна послухати доповідь Єрмака , як він й чим умовив Трампа про зустріч своєї палавінки з самим Доні! Бо стояв за їхньою спиною в Тармп-тауері як пабєдівшіій вялікімі руZZкімі Напалевон- -ЦЕ ЯК МІНІМУМ!!!

А як МАКСИМУМ - розкритувати цей виступ Трампа на мітингу в Джорджії . Де він Трамп спотворив історичні факти про військові перемоги Росії, включаючи роль СРСР у розгромі Гітлера у Другій світовій бійні, не визнавши внесок усіх радянських республік, включаючи Україну, а також важливу підтримку з боку союзників, таких як США та Великобританія, в т.ч. ленд-ліз від США

Це крім того, там кампанія Трампа помилково використала зображення Кавказьких гір із європейської країни Грузія замість американського штату Джорджія у рекламі. Ця помилка була широко відзначена та освітлена.
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29.09.2024 00:10 Ответить
Как то уж уж и скучно без Марьянки..
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28.09.2024 22:18 Ответить
Нам солнца не надо - нам партия светит,
Нам хлеба не надо - работу давай!
Тобто
Безкутноє - в прези, зелю - на мило, дєрьмак молодець!
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28.09.2024 22:19 Ответить
д'єрмак сказав ''фас''
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28.09.2024 22:20 Ответить
треба відволікати від повного пройоба вояжу у сша.
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28.09.2024 22:31 Ответить
Відволікти можна тільки вільним падінням із 12 поверху, а так тривіальна маячня
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29.09.2024 00:37 Ответить
А, так вот зачем нужна была эта фотосессия Сырского...
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28.09.2024 22:20 Ответить
може і на дачі може і хабар..
т, як би там не було, то хто призначив сирського та всіх його генералів?
звільнивши залужного без будь яких пояснень, типу, маю право і всьо тут.
може, я? може сусід юра? піду спитаю.
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28.09.2024 22:30 Ответить
Залужний самозвільнився. Отримавши за це медальку.
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29.09.2024 05:39 Ответить
От ви зелені падли нову тезу отримали для розгону. Буцімто сам звільнився. Так хотів пуйло і так зробив дерьмак і блазень. Бо Залужний казав про міцну оборону, а блазню конче був потрібен хайп у вигляді хоч якого небудь наступу. І пох. йому було на людей. Ну і рейтинг і любовью народу України до Залужного не давала спати цьому зеленому наркоману
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29.09.2024 07:24 Ответить
З армії і на посланого його теж дєрмак із блазнем під дулом автомата спровадили? Що ще вигадаєш?
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29.09.2024 21:05 Ответить
То він сам пішов? Чи його звільнили??? Аби щось ляпнути
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29.09.2024 21:19 Ответить
Звільнили бо сам пішов, погодився із зєдєрмачнею
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29.09.2024 21:40 Ответить
В нього був вибір? Блазень Указ про звільнення підписав. Це його право. А враховуючи рейтинг Залужного на той час - то взагалі справа його життя. Бо вже дихати не міг, спати...
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29.09.2024 23:16 Ответить
Міг залишитися в армії. Військові на передовій також своїм життям постійно ризикують, він такий же військовий ще й з великою армійською владою і нічим не кращий від них. Мабуть тому і залишив своїх побратимів й пішов у канцелярські щурі, бо злякався за своє життя.
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30.09.2024 03:07 Ответить
Ну вам ж з далеку краще видно , єксперд))
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01.10.2024 08:27 Ответить
Ось і ,можливо ,відповідь на питання " чому сирскій ніяк не реагує на провал на донеччині'"((Якщо це правда,то це трибунал і...розстріл.
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28.09.2024 22:31 Ответить
смішний такий.
це, посол в якусь жирну країну!
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28.09.2024 22:32 Ответить
Певно в рашку,після міра(((
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28.09.2024 22:58 Ответить
не знаю згодні Ви чи ні, але це руда хвоїда без мізків вже задовбала ще коли вона їздила на позиції з невимкненим навігатором, а потім туди прилітало. Зрозуміло, що Сирських хоче тримати її подалі від фронту, але Єрмаківська підстилка скрізь засуне свій ніс.
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28.09.2024 22:32 Ответить
І хоча це вже не перший перфоманс Безуглої, але вже потрібно ставити питання руба - або вона йде "під прес" правоохоронної та політичної системи, або Сирський і Ко. В залежності від того, чи є в її словах правда. Тому що не може продовжуватись знищення авторитету армії нею, або Сирським (в залежності від того хто правий). І одночасно, як би Зеля не хотів керуватись правилом "розділяй та властвуй", але обидві ці людини його ставленики, і відповідно вина на ньому (або на Єрмаку, що в принципі не міняє ситуацію).
Вже забувся кінець лютого-березень 2022, з його "єднанням" перед загрозою, Зеленський руками своїх шестірок почав внутрішню політично-кадрову війну і вже тепер веде знищення авторитету армії. Схоже в нього якась психічна хвороба на основі дитячих комплексів - ні в кого не має бути більшого рейтингу від Зе, ні в ЗСУ, ні в опозиції, та навіть пса Патрона вже "злили".
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28.09.2024 22:35 Ответить
варіант, що вони обоє мають йти під прес - не припускається?
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28.09.2024 23:15 Ответить
Нажаль, на сьогодні, в рамках вибудованої Зеленським системи державного керівництва - ні. Навіть варіант що один із них піде в небуття, виглядає малоймовірним, адже все ОК. - всі ненавидять Сирського, всі ненавидять Безуглу, і ні один з них не має зростаючого рейтингу, щоб стати новим Залужним, тобто з точки зору Зе - ситуація ідеальна. Він доведе ситуацію до повного хаосу, а потім замінить когось одного, щоб виглядати поборником справедливості. А на загиблих на йому начхати - як він казав - "я винен лише батькам"
Єдине про що залишається мріяти, так це про варіант, що виборці ввімкнуть голову, оберуть нормальну владу, і вона після війни "пригадає" усім їх мародерство, зраду та кретинизм. але це скоріше фантастика, аніж реальність.
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29.09.2024 00:03 Ответить
Нажаль, сподівання на виборців марні(((...
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29.09.2024 00:24 Ответить
Зеленський може щось там будувати?Дивлячись на нього, слухаючи те, що він говорить (з папірцем та без нього) приходить на думку тільки одне - він грає роль, а керує хтось інший. І той інший - усім відома особа
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29.09.2024 08:31 Ответить
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29.09.2024 17:19 Ответить
навіть уламки шахедів не заважають оболонцям пишатись своїм вибором.
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28.09.2024 22:35 Ответить
Люди добрі! Психіатрична допомога у нас в країні є?
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28.09.2024 22:38 Ответить
Та тут вже нагальна потреба в монтажній піні бо палата номер 6 і так в наявності.
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28.09.2024 22:53 Ответить
Цьому потрібно покласти кінець - якшо віиськові винні - то розібратися -- якшо Безугла - наказати - скільки ж можна цеи бардак під час віини терпіти
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28.09.2024 22:38 Ответить
Чого тільки стоіть зняття Залужного
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28.09.2024 22:41 Ответить
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28.09.2024 22:41 Ответить
Диму без вогню не буває..Що дальше..але нічого доброго від зелених виродків не ждіть..буде ще гірше...
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28.09.2024 22:42 Ответить
Не лише дописувачі Цензора незадоволені генералом Сирським.
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28.09.2024 22:44 Ответить
Потужне єднання!
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29.09.2024 07:23 Ответить
знову ця безмозка зепотвора
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28.09.2024 22:45 Ответить
ось стало цікаво-а є якась процедура вимоги довідки про психиатричну адекватність від депутат(ки)? -ось як це можливо зробити щоб кваліфіковані лікарі провели обстеження?
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28.09.2024 22:48 Ответить
Чому ви на Безвуглу наїхали? Всі її добре знають.
Посмійтесь по хорошому та й все. Згадайте квартал95. Бубочку на піаніно, грають разом з Безвуглою в дві руки.
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28.09.2024 22:52 Ответить
Ще і танець краба виконують.
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28.09.2024 22:54 Ответить
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28.09.2024 23:02 Ответить
А можна, вони всі тихенечко в ліс підуть...
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28.09.2024 23:10 Ответить
Краще щістьом бійцям під розтріл коло деревяної стіни, щоб рекошету не було.
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28.09.2024 23:12 Ответить
Д'ермак ваащета сруль. ПС. Губенку не спрячешь.
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29.09.2024 00:23 Ответить
Умєров не татарін, а киримли. Хоча що він робе, окрім що в "балахон" тактичний вдягнувся, на разі незрозуміло.
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29.09.2024 09:03 Ответить
аможе хлопці вона права
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28.09.2024 23:04 Ответить
****** Єрмака права?

Вона не може бути права чи не права. Бо врна просто ****** Єрмака.
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28.09.2024 23:14 Ответить
В чому права??? В тому, що головнокомандувач не доповів їй де знаходиться? Чи може в тому
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29.09.2024 08:10 Ответить
що поширює чутки?
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29.09.2024 08:11 Ответить
курва, а я думаю, до чого фотосесія сира ?
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28.09.2024 23:05 Ответить
Нє, ну шо ж вона не понімає, шо дача - це шашлики, водочка, дєвочки?
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28.09.2024 23:06 Ответить
" Безугла вимагає від Сирського спростувати, що він на дачі ..." Водночас громадяни України вимагають від Безуглої спростувати, що вона не божевільна. І це вже не чутки.
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28.09.2024 23:06 Ответить
А як воно (безмозгла) уявляє підтвердження від головнокомандувача про його місцезнаходження? Може, фотку з геолокацією надати - гарна ціль для русні. Чи може воно взагалі вимагати чогось від головкома через соціальні мережі? Чи то, дійсно, фас від опи, чи то хвилюється, що про неї забудуть
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28.09.2024 23:08 Ответить
Я заплутався.

Безугла депутаткиня СН, чи просто членкиня Єрмака. Хто в курсі?

Доречі, нещодавно бачив її на Інститутскій. Кудись пхалася і телевізор перла. Я ще подумав, що крадений.
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28.09.2024 23:11 Ответить
There will be no pictures of her and Andy Yermak
Pushing that shopping cart down the block on the dead run
Or trying to slide that color TV into a stolen ambulance...

😁😂🤣
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28.09.2024 23:19 Ответить
Це трошки переиначена найзнаменитіша пісня Скотта-Герона, якщо що
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28.09.2024 23:20 Ответить
Трохи аналогій. У Вермахті був дует двох фельдмаршалів. Браухіч та Клюге. Обоє дружили ще з кадетського корпусу в Ліхтерфельді. В 1939 році Браухіч, головком вермахту, добивався призначення Клюге *********** 4 армії. ОКВ і управління особового складу було проти через невисокий авторитет у військах,але Браухіч добився цього за допомогою Герінга, а в 1940 році для друга таким же способом вибив для нього звання генерал-фельдмаршала. За свідченням Гудеріана з початком руськой кампанії Клюге вступив в конфронтацію з командуючими 2 та 3 танковими групами, які були придані 4 армії, тому що всіляко стримував наступальні дії а вони, Гот і Гудеріан наступали енергійно,вперед плану. Сам Клюге говорив їм, що навіть хотів віддати їх під трибунал через це. Герр Клюге був майстром розтягування та розпорошення сил, нівелювання будь якого масованого удару. Після провалу наступу на Москву Клюге став ком Групи армій Центр І тут же почав звільняти генералів, які не виконували накази. Просто в телефонному режимі звертався до фюрера і ябєднічав на підлеглих, а Гітлер сходу відправляв у відставку. Наводиться приклад звільнення генерала Гепнера, ком 4 танкової групи. Той у розмові з Клюге, оспорюючи наказ, сказав - до яких пір штатські будуть керувати армією. На другий день Гітлер його зняв, відправив у відставку без пенсії. Прогнав таким чином більше двох десятків командуючих. А закінчив погано. В липні - серпні 1944 року, як пише Гудеріан, більше місяця ошивався, в штабі Західного фронту, став командуючим, обіцяв Гітлеру виправити становище, але після Фалезьського оточення самозагубився, прийнявши яд. Пішли чутки. що він був учасником заговору. Але за Гудеріаном, по своїм моральним якостям і відношенням до Гітлера, навряд чи ним був. Це наведено для аналогії з теперішньою головкою командування ЗСУ.
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28.09.2024 23:31 Ответить
приспіть тваринку
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28.09.2024 23:42 Ответить
ВОНА ПРАЦЮЄ
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28.09.2024 23:45 Ответить
Безмозгла або безпідставно бреше і мутить воду серед військового
керівництва , на користь кремлю,
або є правдиві підозри , а це вже страшний злочин серед наших
керівників , як Сирського і Баргидевича !!
Негайно потрібно розібратися з цими слухами,
так як вони негативно
впливають на наших воїнів і на громадян Украіни 😡
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28.09.2024 23:46 Ответить
хто б спростував, що безумна не тупа курка
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29.09.2024 00:02 Ответить
Нема у український слова угол, це кут у мардвоському кьолі. Вона просто мардва. 🤣🤣🤣
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29.09.2024 00:29 Ответить
Навіть не здивований чому цю "потвору безмозглу" зробив "Дєрмак" "діпломатом"!
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29.09.2024 00:23 Ответить
Безугла творить якусь фігню. Чи то по команді, чи то по дурості... В такий час підривати довіру до командування... Дуде цікаво, на кого вона працює. Всі їй не такі і все їй не так.
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29.09.2024 07:21 Ответить
Пхи, безмозгоая працюе на дурдом "Солнышко".
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29.09.2024 07:28 Ответить
Цi зебiли ладнi одне одному глотки поперегризати. Шо значит с жиру бесятся, все никак не могут сойти с ума. То ли дело Порох - занимается делом, ко всему довольно таки мощно донатит на армию. Ему грызней не пристало заниматься. ЗЫ ... мож кто меня поправит, я не слыхал, чтобы хоть один зебил задонатил на Армию, начиная с членограя.
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29.09.2024 07:26 Ответить
Сирський на дачі, ну зрозуміло, картопля сама себе не викопає, хоча краще було б сказати що він в Єгипті, якраз сезон.
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29.09.2024 07:30 Ответить
Такі її безумні висери щодо військового керівництва в цей час ні до чого доброго не приведуть. Це мінімум - Наклеп, а якщо глибше копнути- підіграє ворогу. Інакше як розцінити...
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29.09.2024 07:41 Ответить
Та Зєля у Америці був, а він головнокамандувач! Ось том і сидів Сирський на дачі.....
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29.09.2024 07:41 Ответить
Безумна вже трохи курвить. Вона наговорила вже не на одне кримінальне провадження. Може треба попрацювати в цьому напрямку?
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29.09.2024 07:57 Ответить
Спроба відволікти увагу від "потужного" візиту тупорилого ішака та провалу такго ж "потужного плану".
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29.09.2024 08:18 Ответить
Безумна як завжди "безумствуєт". Робити наклеп на військове керівництво під час війни - це працювати на ворога.
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29.09.2024 08:38 Ответить
Керівництво ЗСУ змінюється але Зе команда сидить на місці...
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29.09.2024 08:51 Ответить
Ну хто призначає керівництво ЗСУ? Чому у безмозглої питання не до Зе?
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29.09.2024 08:54 Ответить
Залужний не такий. Сирський не такий. Так призначте вже Єрмака на головкома
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29.09.2024 08:55 Ответить
Скоро вже призначать
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29.09.2024 10:39 Ответить
Безумна використовує метод ІПСО, який називається "гнилий оселедець". Суть метода - безпідставно звинуватити відому людину, і спровокувати її виправдовуватись. Ціль "гнилого оселедця" - не у тому, щоб довести звинувачення, а щоб спровокувати суспільний резонанс. Чим більше обговорюється суспільством звинувачення, тим більше "гнилого оселедця" втирається в "одяг" людини, яку безпідставно звинуватили.

Використання методів ІПСО проти вищого військового керівництва України під час війни - це робота на ворога.
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29.09.2024 08:56 Ответить
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29.09.2024 17:26 Ответить
Викликайте терміново швидку, безмозгла перейшла на важки наркотики! Її "ходять чутки" (надійне джерело інформації) - пов'язане галюнами від наркотичних засобів! При будь якому діагнозі, це тіло, треба лікувати! Осіннє загострення!
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29.09.2024 09:06 Ответить
Я військовий і вперше чую що серед нас ходять такі чутки. Як би Мар'яна так і не знав би))) А взагалі навіщо розпускати чутки, особливо не правдиві, про військове керівництво? Знову комусь потрібен розлад та скандал.
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29.09.2024 09:09 Ответить
Ви ж не в командному складі. Звідки вам знати що там твориться у ГШ? Може вони там усі з хєрасімовим разом по вихідних вотку глушать і святкують знищення ЗСУ
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29.09.2024 21:15 Ответить
Хтось Мар'яні дав команду "Ату його , ату"))) І побільше, побільше бруду та помиїв на військове керівництво. Щось вже таке було. Дежавю 2023 рік
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29.09.2024 09:17 Ответить
А почему собственно главком не может поехать на неделю на дачу?
Или Безухая считает что жить в штабе на раскладушке человеческий организм может бесконечно?
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29.09.2024 09:42 Ответить
Як би не Безугла ніхто б взагалі не знав і не розумів , що відбувається на вищих щаблях керівництва армією
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29.09.2024 10:37 Ответить
Ветеринарная клиника, которая усыпить это существо получит превосходную рекламу!
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29.09.2024 12:33 Ответить
Невже наші військові не можуть зашити цій дурі рота?
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29.09.2024 13:45 Ответить
Ти хто така? Шавка!
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29.09.2024 22:02 Ответить
 
 