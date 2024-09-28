"Слуга народа" Безуглая требует от Сырского опровергнуть, что он на даче, а от Баргилевича – что он задержан на взятке
Нардеп Марьяна Безуглая просит Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича опровергнуть слухи о них, которые якобы ходят среди военных.
Об этом на своей странице в фейсбуке написала член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.
"Интересно, почему Сырский продолжает скрываться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели? Документы подписывает его заместитель. Одновременно с этим все больше распространяются слухи о взятке, на которой, якобы, поймали Баргилевича. Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше ухудшает и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений.
Будет ли какой-то комментарий или реакция на такую "героику"? На мое официальное обращение ГБР отреагировали уклончиво, лишь заверив, что передали информацию в НАБУ для проверки.
Главнокомандующий ВС Украины, если не на ВВК прямо сейчас, то по крайней мере вернитесь, здесь у вас беспорядок! Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются везде, поэтому опровергните их и покажитесь. Оба. Прошу", - заявила Безуглая.
Пожалуйста, подождите...
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А як МАКСИМУМ - розкритувати цей виступ Трампа на мітингу в Джорджії . Де він Трамп спотворив історичні факти про військові перемоги Росії, включаючи роль СРСР у розгромі Гітлера у Другій світовій бійні, не визнавши внесок усіх радянських республік, включаючи Україну, а також важливу підтримку з боку союзників, таких як США та Великобританія, в т.ч. ленд-ліз від США
Це крім того, там кампанія Трампа помилково використала зображення Кавказьких гір із європейської країни Грузія замість американського штату Джорджія у рекламі. Ця помилка була широко відзначена та освітлена.
Нам солнца не надо - нам партия светит, Нам хлеба не надо - работу давай!
Тобто
Безкутноє - в прези, зелю - на мило, дєрьмак молодець!
т, як би там не було, то хто призначив сирського та всіх його генералів?
звільнивши залужного без будь яких пояснень, типу, маю право і всьо тут.
може, я? може сусід юра? піду спитаю.
це, посол в якусь жирну країну!
Вже забувся кінець лютого-березень 2022, з його "єднанням" перед загрозою, Зеленський руками своїх шестірок почав внутрішню політично-кадрову війну і вже тепер веде знищення авторитету армії. Схоже в нього якась психічна хвороба на основі дитячих комплексів - ні в кого не має бути більшого рейтингу від Зе, ні в ЗСУ, ні в опозиції, та навіть пса Патрона вже "злили".
Єдине про що залишається мріяти, так це про варіант, що виборці ввімкнуть голову, оберуть нормальну владу, і вона після війни "пригадає" усім їх мародерство, зраду та кретинизм. але це скоріше фантастика, аніж реальність.
Посмійтесь по хорошому та й все. Згадайте квартал95. Бубочку на піаніно, грають разом з Безвуглою в дві руки.
Вона не може бути права чи не права. Бо врна просто ****** Єрмака.
Безугла депутаткиня СН, чи просто членкиня Єрмака. Хто в курсі?
Доречі, нещодавно бачив її на Інститутскій. Кудись пхалася і телевізор перла. Я ще подумав, що крадений.
Pushing that shopping cart down the block on the dead run
Or trying to slide that color TV into a stolen ambulance...
😁😂🤣
керівництва , на користь кремлю,
або є правдиві підозри , а це вже страшний злочин серед наших
керівників , як Сирського і Баргидевича !!
Негайно потрібно розібратися з цими слухами,
так як вони негативно
впливають на наших воїнів і на громадян Украіни 😡
Використання методів ІПСО проти вищого військового керівництва України під час війни - це робота на ворога.
Или Безухая считает что жить в штабе на раскладушке человеческий организм может бесконечно?