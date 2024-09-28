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Новости Война
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На Херсонщине в течение дня вследствие российских обстрелов погибли два человека, еще 9 ранены

На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще 9 поранені

На Херсонщине в течение дня субботы, 28 сентября, из-за российских обстрелов два человека погибли, еще девять человек получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что в течение дня захватчики обстреливали населенные пункты правобережья Херсонщины из различных типов артиллерии и БпЛА. Также враг применял авиацию.

По состоянию на 19:00 от последствий взрывов снарядов пострадало 11 мирных жителей области. Из них двое погибли, остальные - получили ранения. Семеро из раненых нуждались в госпитализации.

"В атакованных населенных пунктах повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры", - добавили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (27366) Херсонская область (4807)


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