Польша и страны Балтии просят ЕС о финансировании оборонной линии на границе с РФ и Беларусью

Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся к Европейскому Союзу для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

О таком договорились министры обороны этих четырех стран по итогам встречи в латвийском городе Даугавпилс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отметили министры обороны стран Балтии и Польши, "война России против Украины показала, что создание физических препятствий на открытой местности без естественного оборонительного прикрытия имеет первостепенное значение даже в технологически продвинутой войне".

Читайте также: Эстония может ударить по территории РФ, если Путин будет готовиться к войне с НАТО, - Генштаб страны

Они отметили, что внешние угрозы на балтийско-польской границе постоянно растут, а наращивание укреплений вдоль границы с Россией и Беларусью "остается приоритетной задачей, что способствует выполнению нашего обязательства защищать каждый сантиметр территории" НАТО.

"Потребность в линии обороны вытекает из ситуации в сфере безопасности и поддерживает новую концепцию передовой обороны НАТО",- заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добавив, что "чрезвычайно важно координировать нашу деятельность с Польшей".

Читайте также: Польша, Латвия и Румыния призвали немедленно усилить ПВО на восточном фланге НАТО

"В то же время это укрепляет безопасность Европейского Союза и военную оборону его границ, поэтому мы четко видим, что ЕС мог бы также финансово поддержать этот проект", - отметил он.

В заявлении не уточняется, сколько финансовой помощи Эстония, Латвия, Литва и Польша будут просить у ЕС на строительство укреплений.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны", а в мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит" с целью укрепления своих границ с Калининградской областью России и Беларусью.