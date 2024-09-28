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Новости
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Польша и страны Балтии просят ЕС о финансировании оборонной линии на границе с РФ и Беларусью

Литовсько-російський кордон

Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся к Европейскому Союзу для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

О таком договорились министры обороны этих четырех стран по итогам встречи в латвийском городе Даугавпилс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отметили министры обороны стран Балтии и Польши, "война России против Украины показала, что создание физических препятствий на открытой местности без естественного оборонительного прикрытия имеет первостепенное значение даже в технологически продвинутой войне".

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Они отметили, что внешние угрозы на балтийско-польской границе постоянно растут, а наращивание укреплений вдоль границы с Россией и Беларусью "остается приоритетной задачей, что способствует выполнению нашего обязательства защищать каждый сантиметр территории" НАТО.

"Потребность в линии обороны вытекает из ситуации в сфере безопасности и поддерживает новую концепцию передовой обороны НАТО",- заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добавив, что "чрезвычайно важно координировать нашу деятельность с Польшей".

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"В то же время это укрепляет безопасность Европейского Союза и военную оборону его границ, поэтому мы четко видим, что ЕС мог бы также финансово поддержать этот проект", - отметил он.

В заявлении не уточняется, сколько финансовой помощи Эстония, Латвия, Литва и Польша будут просить у ЕС на строительство укреплений.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны", а в мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит" с целью укрепления своих границ с Калининградской областью России и Беларусью.

Автор: 

Беларусь (7900) граница (5273) Латвия (1338) Литва (2475) Польша (8435) россия (95683) финансирование (1802) Эстония (1430) Евросоюз (17151)


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Топ комментарии
+11
Польща хай до фермерів своїх звертається. Ті зернову оборону добре тримають
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28.09.2024 22:50
+10
Польща, фермери вам допоможуть, жодного кацапського танка вони не пропустять.
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28.09.2024 23:21
+6
Не так страшне озброєння НАТО, як польські фермери. Боронь боже на траку руснявого танку знайдуть прилипше зернятко. Порвуть як тузік грєлку та танки поперевертають.
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28.09.2024 23:39
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Правила форума Совет форумчан
Польща хай до фермерів своїх звертається. Ті зернову оборону добре тримають
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28.09.2024 22:50 Ответить
Панове - оборонна лінія знаходиться на кордоні України з РФ та Білоруссю!
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28.09.2024 22:56 Ответить
Потихеньку все стає на свої місця. Хто наступний, Suomi?
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28.09.2024 23:03 Ответить
Фіни не ляжуть. в 40-му вони кацапам вставили петарду в анус.
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28.09.2024 23:28 Ответить
Суомі не пройобувала свою армію, не цілувалась в дьосна з нащадками ворога, а навпаки - готувалась до будь-яких сценаріїв і можливого повторення зимової війни, будуючи оборону. Та так добре це у неї вийшло, що НАТО за щастя вважає бачити країну в складі альянсу. У Суомі все буде добре.
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28.09.2024 23:36 Ответить
Навіщо він вам, це все ескалація не треба чинити супротив увійдуть так увійдуть - он мадяр спитайте вони вам раскажуть що да як
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28.09.2024 23:03 Ответить
Польща, фермери вам допоможуть, жодного кацапського танка вони не пропустять.
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28.09.2024 23:21 Ответить
Доречі, сам бачив на кордоні, вони "крепкі пацики любий танк рвуть зубами".
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28.09.2024 23:24 Ответить
Не так страшне озброєння НАТО, як польські фермери. Боронь боже на траку руснявого танку знайдуть прилипше зернятко. Порвуть як тузік грєлку та танки поперевертають.
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28.09.2024 23:39 Ответить
Польща ж багато тракторів має, можуть своє зерно висипати і траншеї поробити🤡🤡🤡
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29.09.2024 01:04 Ответить
Кiрюшу хай беруть головним ***********
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29.09.2024 08:37 Ответить
А чайки вме поют: дай, дай,дай...
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29.09.2024 18:47 Ответить
 
 