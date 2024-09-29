Боррель о присоединении Венгрии к платформе Китая и Бразилии: Начинают думать категориями капитуляции

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил участие Венгрии во встрече в рамках инициативы "Друзья за мир", созванной Китаем и Бразилией на полях Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения "мирного плана" для Украины.

Действия Венгрии Боррель прокомментировал в Нью-Йорке во время разговора в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Отвечая на вопрос, продолжит ли ЕС поддерживать Украину, если США прекратят оказывать помощь, Боррель сказал, что считает, что сильная политическая приверженность по поддержке Украины в Европе останется.

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Но отметил, что начинает видеть некоторые признаки ослабления европейского единства.

"Есть определенные страны-члены, не так много, возможно, только одна, конечно не самая могущественная, которые начинают думать категориями капитуляции, говоря о мире. Конечно, никто не употребляет слова "капитуляция", но их подходы вполне эквивалентны. И я впервые вижу, что государство-член ЕС участвует сегодня во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского", - сказал Боррель.

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Он добавил, что это "уникальный случай", и выразил уверенность, что такие настроения "не приведут к пандемии среди государств-членов".

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая 2024 года правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

27 сентября глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".