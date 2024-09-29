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МИД Украины о "мирной инициативе" Китая и Бразилии: Создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия

МЗС

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали поддержку Швейцарией китайско-бразильской "мирной инициативы".

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов".

Мы не можем понять логики такого решения. Ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией мы организовали Первый Глобальный Саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке, в котором приняли участие представители ста стран и международных институтов. Наши страны продолжают активно сотрудничать над увеличением количества подписантов итогового Коммюнике этого саммита. Швейцария участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира, целью которых является подготовка общей мирной рамки для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

Читайте: Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии относительно завершения войны в Украине, - МИД страны

Еще раз подчеркиваем, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах:

Во-первых, ничего об Украине без Украины.

Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Мы уверены, что такие мирные идеи могут быть обсуждены на платформе, предложенной Саммитом мира. Мы считаем Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.

Нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины. Формула мира предоставляет полный инструментарий и соответствующие площадки для обсуждения всех идей, консолидации различных видений и концепций.

Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель о присоединении Венгрии к платформе Китая и Бразилии: Начинают думать категориями капитуляции

Мы призываем Швейцарскую Конфедерацию и все страны, которые поддерживают международное право и Устав ООН, избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут только усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины. Те инициативы, которые не признают факта неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", - говорится в комментарии МИД Украины.

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Бразилия (306) Китай (2991) МИД (6967) Швейцария (613)


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Китай зацікавлений у війні раши, а що хоче Бразилія від ціх перемовин? Чи їм Китай і раша прикриваються як весільним генералом ? Індія вже отчалила від ціх ідіотів . То есть Сильва - дурак
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28.09.2024 23:40 Ответить
"Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення. Адже спільно з Швейцарською Конфедерацією ми організували Перший Глобальний Саміт миру 15-16 червня"
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Це ціна брехливим "перемогам" потужного Єрмака, бо то саме він носився як курка з яйцем з тим самітом та продавав повітря лохам через телемарафон.
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28.09.2024 23:43 Ответить
Сибіга що, женився на МЗС України й взяв ЦЕ прізвище ? Кулебі хоч іноді Козир дозволяв від імені міністра про себе заявляти...
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28.09.2024 23:47 Ответить
Але ЩО таке СИБІГА?-почтайте про його заслуги на ниві дипломатії ДО кишені Єрмака?
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28.09.2024 23:49 Ответить
Саме так.
Це білий дим аби прикрити чорни дії рашки.
Всі ці заяви китайців є прямою участю китає у війні проти України на боці росії.
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29.09.2024 08:39 Ответить
Венгрия, Швейцария ...
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29.09.2024 09:53 Ответить
 
 