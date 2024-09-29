Бербок заявила о поддержке передачи Taurus Украине: Но у нас нет единства в нашей коалиции
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди германских политиков нет единства относительно этого вопроса.
В интервью Bloomberg Бербок рассказала, что понимает важность для Украины дальнобойных ракет, поскольку посещала Харьков, где организовать эффективную ПВО невозможно из-за близости к границе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Единственная мера безопасности, как мне рассказали: считайте до 45, если вы достигли 50, вы в безопасности, если нет - очевидно, что в вас попали", - отметила глава МИД Германии.
Поэтому, подчеркнула она, так важно разрешить удары западным оружием по РФ - чтобы Украина могла не ждать, пока ракета пересечет границу, а уничтожать военные объекты на другой стороне.
Отвечая на прямой вопрос, должна ли, по ее личному мнению, Германия предоставить Украине Taurus, Бербок четко ответила: "Конечно". В то же время она подчеркнула, что для этого необходимо единогласное решение коалиции, однако пока в ней нет единства:
"Относительно Taurus - мы демократия. У нас нет единства в нашей коалиции. Вот почему мы не поставляем Taurus. У меня есть личное мнение по этому поводу, но мы коалиция. Поэтому мы должны принять единогласное решение".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для генраторів новин це дуже складний логічний ланюжок.
їхню коаліцію
бо нарешті в Німеччині порахували,
скільки впустили до себе кацапів