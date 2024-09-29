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Бербок заявила о поддержке передачи Taurus Украине: Но у нас нет единства в нашей коалиции

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди германских политиков нет единства относительно этого вопроса.

В интервью Bloomberg Бербок рассказала, что понимает важность для Украины дальнобойных ракет, поскольку посещала Харьков, где организовать эффективную ПВО невозможно из-за близости к границе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Единственная мера безопасности, как мне рассказали: считайте до 45, если вы достигли 50, вы в безопасности, если нет - очевидно, что в вас попали", - отметила глава МИД Германии.

Читайте: Прекращение поддержки самозащиты Украины приведет к увеличению количества войн, а не к уменьшению, - Бербок

Поэтому, подчеркнула она, так важно разрешить удары западным оружием по РФ - чтобы Украина могла не ждать, пока ракета пересечет границу, а уничтожать военные объекты на другой стороне.

Отвечая на прямой вопрос, должна ли, по ее личному мнению, Германия предоставить Украине Taurus, Бербок четко ответила: "Конечно". В то же время она подчеркнула, что для этого необходимо единогласное решение коалиции, однако пока в ней нет единства:

"Относительно Taurus - мы демократия. У нас нет единства в нашей коалиции. Вот почему мы не поставляем Taurus. У меня есть личное мнение по этому поводу, но мы коалиция. Поэтому мы должны принять единогласное решение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц о передаче Украине Taurus: Я не буду поставлять крылатые ракеты, достигающие Москвы

Автор: 

крылатые ракеты (881) Анналена Бербок (348) Taurus (40)


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Топ комментарии
+2
сумно...
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29.09.2024 00:14
+1
Шольц в юності бігав з плакатами протесту біля баз США, тому він ніколи не поступиться із ракетами. Єдності не було і немає -шредерісти і далі керують каАліцією.
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29.09.2024 04:23
+1
тоді хай дають торусів з пілонами, а станція програмування має бути не більша за валізу
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29.09.2024 06:57
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сумно...
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29.09.2024 00:14 Ответить
а у нас нема платформ, які зможуть їх нести. Так що забудемо про тауруси щонайменше на рік.
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29.09.2024 00:16 Ответить
Люфтваффе на авіабазі Бюхель має тільки одну станцію програмування Таурусів - щоб збудувати станцію для нас (а її потрібно конструювати з нуля) треба закладати гроші в бюджет і на все піде років зо три. А оскільки німці поставили хрест на Таурусах і до Ф-35 тепер закупляють американські ракети - то на це вони тратитися не будуть
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29.09.2024 00:32 Ответить
навіть якби вони нам подарували ту станцію разом з таурусами, то все одно нам нікуди їх чіплять. Не бачу взагалі сенсу обговорювати їх передачу.
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29.09.2024 00:43 Ответить
тоді хай дають торусів з пілонами, а станція програмування має бути не більша за валізу
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29.09.2024 06:57 Ответить
ну так, а разом з пілонами і авіаплатформи, а до них ще технічну базу, а до тої технічної бази ще і фахівців, які навчені їй користуватись... ну і пілотів, які навчені на тих платформах літати.
Для генраторів новин це дуже складний логічний ланюжок.
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29.09.2024 21:14 Ответить
Шольц в юності бігав з плакатами протесту біля баз США, тому він ніколи не поступиться із ракетами. Єдності не було і немає -шредерісти і далі керують каАліцією.
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29.09.2024 04:23 Ответить
росія скуповує саме зараз
їхню коаліцію
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29.09.2024 07:07 Ответить
Шольц боїться,
бо нарешті в Німеччині порахували,
скільки впустили до себе кацапів
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29.09.2024 07:08 Ответить
Схоже що «яйця» є тільки у Бербок.
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29.09.2024 08:24 Ответить
 
 