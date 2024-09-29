Бербок заявила о поддержке передачи Taurus Украине: Но у нас нет единства в нашей коалиции

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди германских политиков нет единства относительно этого вопроса.

В интервью Bloomberg Бербок рассказала, что понимает важность для Украины дальнобойных ракет, поскольку посещала Харьков, где организовать эффективную ПВО невозможно из-за близости к границе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Единственная мера безопасности, как мне рассказали: считайте до 45, если вы достигли 50, вы в безопасности, если нет - очевидно, что в вас попали", - отметила глава МИД Германии.

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Поэтому, подчеркнула она, так важно разрешить удары западным оружием по РФ - чтобы Украина могла не ждать, пока ракета пересечет границу, а уничтожать военные объекты на другой стороне.

Отвечая на прямой вопрос, должна ли, по ее личному мнению, Германия предоставить Украине Taurus, Бербок четко ответила: "Конечно". В то же время она подчеркнула, что для этого необходимо единогласное решение коалиции, однако пока в ней нет единства:

"Относительно Taurus - мы демократия. У нас нет единства в нашей коалиции. Вот почему мы не поставляем Taurus. У меня есть личное мнение по этому поводу, но мы коалиция. Поэтому мы должны принять единогласное решение".

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