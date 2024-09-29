Войска РФ готовятся к проведению штурмовых действий на Запорожском направлении в районе Приютного, - Силы обороны юга

Российские оккупанты готовятся к штурмам в районе Приютного в Запорожье.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин объяснил, что враг будет пытаться получить под свой контроль определенные плацдармы, чтобы оттуда потом развивать наступательные действия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Враг не прекращает разведку, продолжает обстрелы и готовится к проведению штурмовых действий. Подготовка к штурмовым действиям ведется сейчас на Запорожском направлении, в частности, по данным нашей разведки, в районе Приютного. Враг сосредотачивает личный состав, который планирует привлечь в штурмовых действиях. Кроме того, с резервной базы автомобильного транспорта Южного округа (РФ. - Ред.) несколько дней назад оккупанты получили 25 баггов - легких авто, которые обычно применяются когда ведутся штурмовые действия малыми группами пехоты", - сказал Волошин в эфире телемарафона.

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Кроме того, по его словам, сейчас на передовых позициях враг сосредотачивает личный состав этих штурмовых групп.

"Поэтому в ближайшее время ожидается активизация на этом направлении", - констатировал спикер.

Он пояснил, что штурмы враг, как правило, проводит небольшими группами пехоты, чтобы улучшить свое тактическое положение. Сейчас противник будет пытаться на соответствующих участках линии боевого соприкосновения в свою пользу изменить ее конфигурацию, чтобы получить под свой контроль определенные плацдармы и оттуда развивать наступательные действия. В то же время военный добавил, что непосредственно для наступательных действий противнику нужны более значительные силы.

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По данным Волошина, оккупанты на юге получают поставки из Крыма, и определенным образом по железной дороге. Это пополнение личного состава, вооружения, боекомплекта, горюче-смазочными материалами. Как отметил спикер, логистика россиян на юге под контролем ВСУ, но россияне ее осуществляют, "как могут". По его словам, за минувшие сутки на юге Украины произошло пять штурмовых действий: три - именно на Запорожском направлении, два - на Приднепровском направлении.

"Кроме того, противник более 300 раз вел обстрел наших позиций, применял беспилотные летательные аппараты, удары FPV-дронами - более 300, применил артиллерию, ракетные удары", - сказал спикер.

Кроме того, по его словам, агрессор обстреливал населенные пункты, которые есть на прифронтовой территории, в частности обстрелы были Запорожской и Херсонской областей, а также Одесской области.

"Подверглась обстрелам фактически вся правобережная часть Днепропетровской области - Никополь, Марганец, все населенные пункты, которые находятся на берегу бывшего Каховского водохранилища", - добавил Волошин.

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Потери врага на указанных двух направлениях 27 сентября составили 83 человека личного состава (убитые и раненые) и 62 единицы вооружения и военной техники. Это 28 единиц автомобильной и бронированной техники, 2 танка, реактивная система залпового огня "Град", - 5 разведывательных БпЛА, система радиоэлектронной борьбы, 17 пушек, 2 миномета, современный комплекс видеонаблюдения "Астрон 4к", 4 мотоцикла, лодка.

Также поражено 13 вражеских блиндажей и место хранения боевого комплекта.