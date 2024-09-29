МИД Швеции: Основой мира в Украине должна стать ее территориальная целостность

Справедливый и длительный мир в Украине обязательно должен основываться на соблюдении принципа территориальной целостности.

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявила министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принцип территориальной целостности и суверенитета всех государств должен стать основой всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине. Это было подтверждено во время Саммита мира в Швейцарии в июне, к которому присоединились около 100 национальных делегаций со всех материков", - сказала Стенергард.

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По ее убеждению, если "члену Совета Безопасности позволят пожинать плоды агрессии, пагубное влияние не прекратится в Украине". "Руководство России продолжит пытаться подчинить другие государства своему правлению", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что "непоколебимая поддержка Швецией усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности будет продолжаться столько, сколько потребуется".