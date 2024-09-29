МИД Швеции: Основой мира в Украине должна стать ее территориальная целостность
Справедливый и длительный мир в Украине обязательно должен основываться на соблюдении принципа территориальной целостности.
Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявила министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Принцип территориальной целостности и суверенитета всех государств должен стать основой всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине. Это было подтверждено во время Саммита мира в Швейцарии в июне, к которому присоединились около 100 национальных делегаций со всех материков", - сказала Стенергард.
По ее убеждению, если "члену Совета Безопасности позволят пожинать плоды агрессии, пагубное влияние не прекратится в Украине". "Руководство России продолжит пытаться подчинить другие государства своему правлению", - подчеркнула дипломат.
Она добавила, что "непоколебимая поддержка Швецией усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности будет продолжаться столько, сколько потребуется".
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Упродовж 2024-2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.
Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.
Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.
Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.
Швеція також підтримуватиме розвиток ********* оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.
З того часу Швеція перебуває у мирі, офіційно дотримуючись політики нейтралітету у міжнародних справах.
У травні 2022 року Стокгольм дійшов висновку, що вступ до NATO буде найкращим способом стримування будь-якої агресії Росії після її вторгнення до України.
"Обговорили шляхи зміцнення військових спроможностей Збройних Сил України як через надання озброєнь західними партнерами, так і налагодження військово-технічного співробітництва для виробництва на території нашої держави.
Високо оцінив повну підтримку Швецією можливості необмеженого застосування шведської зброї проти російського агресора для цілей ефективної оборони, а також членства України в ЄС та НАТО як невідʼємних елементів справедливого завершення війни.
Обидві наші країни розділяють думку, що путін має бути якнайшвидше зупинений в Україні, інакше полумʼя війни накриє всю Європу".