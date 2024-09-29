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Зеленский о требовании Джонсона уволить Маркарову: Я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны

Президент України Володимир Зеленський

Глава украинского государства может обсуждать послов только со спикером своей страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский на просьбу прокомментировать свои планы о якобы увольнении посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"Я президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны. Это, знаете, конституция, и я не могу обсуждать это со спикером Джонсоном, при всем уважении", - сказал Зеленский в эфире Fox News, который транслировался в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, 23 сентября Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода (штат Пенсильвания), где производят составные части артиллерийских и минометных снарядов. Мощности этого завода полностью загружены под нужды Украины, в частности, для изготовления снарядов калибра 155 мм. Глава государства ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками предприятия.

Также читайте: Спикер Палаты представителей Джонсон призвал Зеленского уволить посла Маркарову: Республиканцы потеряли доверие

Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

25 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. В письме указывается, что объект находился в поле "политических споров", которое вела кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Поэтому, по словам Джонсона, на мероприятие "намеренно ни одного республиканца не пригласили".

26 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя расследование республиканцев из-за визита Зеленского на завод в Пенсильвании, напомнила о посещении украинским лидером штата Юта несколько месяцев назад с губернатором-республиканцем.

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) США (26853) Маркарова Оксана (280)


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Топ комментарии
+36
Я звісно не закінчував "Міжнародні відносини", і навіть курси сексологинь в інтернеті не проходив, але як пам'ятаю, кандидатуру посла потрібно узгоджувати з приймаючою країною, і напевно потрібно зважати на думку щодо заміни. Особливо якщо мова йде про союзника, що надає найважливішу військову допомогу.
Я звісно вважаю що Джонсон просто користується ситуацією для виборчого піару себе та Трампа, але все таки, Зеленському варто вивчити головне правило міжнародних відносин - заткнути рота, коли ситуація стає "слизькою". 5+ років за кермом, а постійно, то істерика в Вільнюсі, то ідіотська поведінка в США, то недолугі коментарі. Коли ж воно таки навчиться? 100 днів йому на навчання, уже давно минули.
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29.09.2024 02:09
+26
Це випадок, коли краще жувати, ніж говорити
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29.09.2024 01:45
+23
вовою оголошена нова посада КОЗИРА а , нове потворне утворення на тілі Конституції України ПАЛАТА ПРЕДСТВНИКІВ КРЕМЛЯ -спікер Єрмак
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29.09.2024 01:31
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Якби убрали своєчасно Єрмака, то військову допомогу отримали ще 2 роки тому. Зараз ми пролітаємо другий раз.
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29.09.2024 10:03 Ответить
фсб-ешна квартальна агентура робить все, щоб обісрати наші стосунки зі стратегічними партнерами України. Карна справа проти Байдена в січні 2021, регулярне хамство любімчіка ОПи, посла в Німеччині Мельника на адресу Шольца у 2022 р., хамство Зелупи на адресу бБайдена "пачіму ми нє в НАТО", хамство Зелупи у 2023 на адресу Бена Воллеса в Британії "ми бужемо вам шоранку дякувати" (після чого майже на рік з Британією були прохололдні стосунки, а Пристайка, який це бикування засудив, звільнили на наступний день і майже рік у нас в Британії не було посла взагалі...) Бикування Зелупи на адресу поляків і тепер ми маємо фактично дипломатичний конфлікт з країною, ака прихистила 1.5 мільйона наших біженців та надала нам 1000 танків... Хтось вважає це "випадковостями"? Хтось памятає щось подібне у 2014-2019 роках? Ні! Бо фсб-ешна квартальна агентура з 2019 року робить все, щоб пересварити Україну з партнерами, зменшити підтримку України та виставити нашу державу в неприглядному світлі.
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29.09.2024 10:31 Ответить
маркарова збирається відкрити в Америці свій третій ресторан
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29.09.2024 10:38 Ответить
Стаття 106. Президент України:
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах

Закон про дипломатичну службу
Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них
Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України. Укази Президента України з цих питань скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України вносить Президенту України подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації після консультацій в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади.

"Глава украинского государства может обсуждать послов только со спикером своей страны"
не зрозуміло, де в законі сказано, що президент обговорює це зі спікером?

Мабуть це просто підколка "попросив спікер Палати США", то в Україні теж є спікер
Добре, що не попросив кандидат в президенти, або сам президент США
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29.09.2024 11:19 Ответить
Зєлін язик багатий на *****, але тут мова була про інше. По перше, про ОБГОВОРЮВАТИ...а не про ПРИЗНАЧЕННЯ(ЗВІЛЬНЕННЯ). А по друге, і головне, на мій погляд, акцент на СВОЄЇ країни а не іншої, яким є слизька криса Джонсон
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29.09.2024 12:36 Ответить
Якщо ОБГОВОРЮВАТИ, то до чого тут спікер?

Як тоді розцінити
1млрд кредиту в обмін на звільнення генпрокурора
Це теж було втручання?
Політична корупція?
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29.09.2024 12:50 Ответить
А трампіздка second first вчора вже бідкалася про Маркарову, де вона буде жити та працювати, наче кишеньковий чихуахуйониш трампа спікер джонсон вже звільнив посла України та наказав її збирати речі. От так мислять трампізди разом зі своїм божевільним старим додіком, а лише уявіть, що вони будуть робити з країною та світом, якщо сядуть у Білому домі.
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29.09.2024 11:38 Ответить
що там брякнули вороги України, не бентежить місцеву публіку, головне є привід накинути лайна на Зєлю і байдуже хто те лайно замішав особисто пуйло чи його апологети, на кшалт слизької криси Джонсона...
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29.09.2024 12:32 Ответить
офігіти....нашому лідору дах знесло...посилати союзників може тільки повний ідіот а бо ворог
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29.09.2024 12:44 Ответить
А помовчати " хєнію ********** і демократії", що заважало ?
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29.09.2024 13:02 Ответить
Про постачання зброї з США ти теж будеш зі «спікерами своєї країни» гоаорити йолопе недолугий?!
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29.09.2024 13:49 Ответить
він тільки в єрмака все питає
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29.09.2024 14:06 Ответить
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