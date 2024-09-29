Зеленский о требовании Джонсона уволить Маркарову: Я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны
Глава украинского государства может обсуждать послов только со спикером своей страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский на просьбу прокомментировать свои планы о якобы увольнении посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
"Я президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны. Это, знаете, конституция, и я не могу обсуждать это со спикером Джонсоном, при всем уважении", - сказал Зеленский в эфире Fox News, который транслировался в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Напомним, 23 сентября Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода (штат Пенсильвания), где производят составные части артиллерийских и минометных снарядов. Мощности этого завода полностью загружены под нужды Украины, в частности, для изготовления снарядов калибра 155 мм. Глава государства ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками предприятия.
Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.
25 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. В письме указывается, что объект находился в поле "политических споров", которое вела кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Поэтому, по словам Джонсона, на мероприятие "намеренно ни одного республиканца не пригласили".
26 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя расследование республиканцев из-за визита Зеленского на завод в Пенсильвании, напомнила о посещении украинским лидером штата Юта несколько месяцев назад с губернатором-республиканцем.
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5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах
Закон про дипломатичну службу
Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них
Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України. Укази Президента України з цих питань скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.
Міністр закордонних справ України вносить Президенту України подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації після консультацій в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади.
"Глава украинского государства может обсуждать послов только со спикером своей страны"
не зрозуміло, де в законі сказано, що президент обговорює це зі спікером?
Мабуть це просто підколка "попросив спікер Палати США", то в Україні теж є спікер
Добре, що не попросив кандидат в президенти, або сам президент США
Як тоді розцінити
1млрд кредиту в обмін на звільнення генпрокурора
Це теж було втручання?
Політична корупція?