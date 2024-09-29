Ван И в ООН предостерег от "расширения поля боя" в войне России против Украины
Министр иностранных дел Китая Ван И в субботу предостерег от "расширения поля боя" в войне России против Украины. Он заявил, что правительство КНР по-прежнему привержено челночной дипломатии и усилиям для достижения окончания конфликта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Главный приоритет - не расширять поле боя... Китай намерен играть конструктивную роль", - сказал Ван И на ежегодной встрече лидеров Генеральной Ассамблеи ООН.
Он предостерег другие страны от "подливания масла в огонь или использования ситуации в корыстных целях".
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+36 Urs
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but who in Bryklin pay attention to such small things...
Допомагати злочинцю скоювати злочин і одночасно бути проти злочину - це (як мінімум) шизофренія, лицемірні покидьки, а по факту - ви самі злочинці.
Про це повідомило в суботу, 28 вересня, британське видання The Times, з посиланням на нову доповідь, яку отримали західні країни.
Тепер же існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для застосування в Україні", цитує видання.
"Хоча китайський уряд може цього не визнавати, він намагатиметься тримати свою дедалі більшу підтримку (збройної агресії РФ в Україні.) у таємниці", - додав посадовець.
Так, цукі , ще полізли українців нищіти . Все у них треба відібрати , а мацкву спалити
Той хто цю тему роздмухував - такмй собі росісянин Дмитрієв - був потім звинувачений в педофілії..бо іншого йому росвлада нічого вигадати не змогла..
Вчитися треба у евреів , хоча їх загинуло у 20 столітті менше ніж українців , але вони заставили світ і німеччіну компенсувати загибель генофонду.
А скількі гинуло українців россійських таборах , скількі розстрілювали
А взагалі, в нас суд - продажний. На власній шкурі відчула. Коли мене незаконно звільнили, а судді (не один суд був, і апеляційний, верховний..) мені в обличчя іржали - в тебе грошей немає, навіть якщо ти квартиру продаш, стільки заплатити.
Тільки добилась вовчого білету у своїй галузі.
В нас судді тільки красти й брати хабарі вміють.
А ось юристи і адвокати є різні. Е класні молоди юристи , котрих ще система не зломала. Як мені пояснювали , коли адвокат все робить по закону , не багато суддів рискнуть порушувати . Порушують судді звичайно в перший інстанції , а чим више інстанція - тим більше судді бояться за свій стул .
Е ще і продажні адвокати - вступають в сговор з протилежною стороною . Ось так і програють суди
Я навіть знаю, скільки заплатили судді, щоб я справу програла. І що? Можу тільки пишатись суммою й радіти, що не грохнули. Як обіцяли. Бо де великі гроші - там великі ризики..а якщо поставлено на потік..
В мене, на телефоні стоїть одна заставка. Як тільки з'явилась - палаючий кремль. Зніму тільки після нашої Перемоги.
ЦІКАВО , що він не засудив удар по лікарням
пан Сабіга , дайте йому в пику Не мовчить , не втирайтесь
Вороги України: терорист )(уйло, підступний Сі Цзіньпін
і брехливий Трамп.... разом дружно витанцьовують під
дудочку фашистського кремля, бажаючи Україні капітуляцію
Так це ж вже було.
І рашка клала на сі і іванлі купу гімна. Китайцям, що так добре і тепло жити в купі російського гімна? Оце так хробача мрія.
Якщо до нас це звернення, то ми ж як раз його і виконуємо, ми боремось аби рашизм не росповзся всією Україної, не розширився на наші інші теріторії.
То може китайцям час Україні дати зброю аби рашка і пуйло не ігнорували китайських «мирних планів» і перестали срати на голову іванлі і самому сі, бо так можна опинитися в зачиненій валізі для гімна пуйла і всі це усвідомлять.