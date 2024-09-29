Ван И в ООН предостерег от "расширения поля боя" в войне России против Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И в субботу предостерег от "расширения поля боя" в войне России против Украины. Он заявил, что правительство КНР по-прежнему привержено челночной дипломатии и усилиям для достижения окончания конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Главный приоритет - не расширять поле боя... Китай намерен играть конструктивную роль", - сказал Ван И на ежегодной встрече лидеров Генеральной Ассамблеи ООН.

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Он предостерег другие страны от "подливания масла в огонь или использования ситуации в корыстных целях".