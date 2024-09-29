Украина и Запад должны срочно изменить курс для победы в войне, - The Economist

Ни Украина, ни Запад не должны признавать неправомерные претензии России на оккупированные территории, они вместо этого должны сохранить воссоединение как стремление. Если Украина сможет убедительно предотвратить дальнейшее продвижение России на поле боя, она сможет продемонстрировать бесперспективность новых крупных наступлений противника.

Об этом говорится в статье The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с президентом США Джо Байденом План победы, который, как прогнозируют, содержит новый призыв о предоставлении оружия и денег.

Впрочем, как пишет издание, на самом деле Украина нуждается в "срочной смене курса".

"За рубежом наступает усталость. Ультраправые в Германии и Франции утверждают, что поддержка Украины - это пустая трата денег. Дональд Трамп вполне может стать президентом США. Он способен на все, но его слова свидетельствуют о том, что он хочет продать Украину президенту России Владимиру Путину.

Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, настаивая на том, что украинская армия может вернуть все земли, которые Россия забрала с 2014 года, он оттолкнет сторонников Украины и еще больше разделит украинское общество", - говорится в статье.

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Независимо от того, победит Трамп в ноябре или нет, единственной надеждой на сохранение поддержки США и Европы и объединение украинцев является новый подход, который начинается с того, что лидеры честно заявляют о том, что означает победа.

Сейчас у Украины "нет ни людей, ни оружия", чтобы победить РФ

Отмечается, что Путин напал на Украину не из-за ее территории, а чтобы помешать ей стать процветающей, ориентированной на Запад демократией.

В журнале акцентировали, что "важнейшим призом в этой войне" остается как раз это стремление Украины к демократическим ценностям.

The Economist пишет, что "как бы сильно Зеленский не хотел изгнать Россию со всей Украины, включая Крым, у него нет для этого ни людей, ни оружия".

И что украинский президент должен "принять эту горькую правду". После этого, как пишет журнал, "западным лидерам нужно сделать его главную цель войны реалистичной, обеспечив Украине военный потенциал и гарантии безопасности, в которых она нуждается".

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Приглашение Украины в НАТО уже сейчас

Издание отмечает, что если Украина сможет убедительно лишить Россию любой перспективы дальнейшего продвижения на поле боя, она сможет продемонстрировать бесполезность дальнейших крупных наступательных операций.

Независимо от того, будет ли подписано официальное мирное соглашение, это единственный способ прекратить боевые действия и обеспечить безопасность, от которой в конечном итоге будет зависеть процветание и демократия в Украине.

"Это потребует больших поставок вооружений, о которых просит Зеленский. Украине нужны ракеты большой дальности, способные поражать военные объекты глубоко в тылу России, и системы противовоздушной обороны для защиты своей инфраструктуры", - отмечают журналисты.

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Второй способ сделать оборону страны надежной - приглашение Украины в НАТО от Байдена уже сейчас, считают в The Economist.

"Более твердое обещание членства в НАТО помогло бы Зеленскому переопределить победу; реальная военная цель сдержит Россию; НАТО выиграет от обновленной военной промышленности Украины. Разработка нового плана победы требует многого от Зеленского и западных лидеров. Но если они будут возражать, то приведут к поражению Украины. И это будет гораздо хуже", - резюмировали в издании.