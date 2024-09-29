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Новости Война
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Украина и Запад должны срочно изменить курс для победы в войне, - The Economist

Для перемоги Україні та Заходу потрібно терміново змінювати курс

Ни Украина, ни Запад не должны признавать неправомерные претензии России на оккупированные территории, они вместо этого должны сохранить воссоединение как стремление. Если Украина сможет убедительно предотвратить дальнейшее продвижение России на поле боя, она сможет продемонстрировать бесперспективность новых крупных наступлений противника.

Об этом говорится в статье The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с президентом США Джо Байденом План победы, который, как прогнозируют, содержит новый призыв о предоставлении оружия и денег.

Впрочем, как пишет издание, на самом деле Украина нуждается в "срочной смене курса".

"За рубежом наступает усталость. Ультраправые в Германии и Франции утверждают, что поддержка Украины - это пустая трата денег. Дональд Трамп вполне может стать президентом США. Он способен на все, но его слова свидетельствуют о том, что он хочет продать Украину президенту России Владимиру Путину.

Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, настаивая на том, что украинская армия может вернуть все земли, которые Россия забрала с 2014 года, он оттолкнет сторонников Украины и еще больше разделит украинское общество", - говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Швеции: Основой мира в Украине должна стать ее территориальная целостность

Независимо от того, победит Трамп в ноябре или нет, единственной надеждой на сохранение поддержки США и Европы и объединение украинцев является новый подход, который начинается с того, что лидеры честно заявляют о том, что означает победа.

Сейчас у Украины "нет ни людей, ни оружия", чтобы победить РФ

Отмечается, что Путин напал на Украину не из-за ее территории, а чтобы помешать ей стать процветающей, ориентированной на Запад демократией.

В журнале акцентировали, что "важнейшим призом в этой войне" остается как раз это стремление Украины к демократическим ценностям.

The Economist пишет, что "как бы сильно Зеленский не хотел изгнать Россию со всей Украины, включая Крым, у него нет для этого ни людей, ни оружия".

И что украинский президент должен "принять эту горькую правду". После этого, как пишет журнал, "западным лидерам нужно сделать его главную цель войны реалистичной, обеспечив Украине военный потенциал и гарантии безопасности, в которых она нуждается".

Также читайте: США тщательно изучают украинский План победы, - Блинкен

Приглашение Украины в НАТО уже сейчас

Издание отмечает, что если Украина сможет убедительно лишить Россию любой перспективы дальнейшего продвижения на поле боя, она сможет продемонстрировать бесполезность дальнейших крупных наступательных операций.

Независимо от того, будет ли подписано официальное мирное соглашение, это единственный способ прекратить боевые действия и обеспечить безопасность, от которой в конечном итоге будет зависеть процветание и демократия в Украине.

"Это потребует больших поставок вооружений, о которых просит Зеленский. Украине нужны ракеты большой дальности, способные поражать военные объекты глубоко в тылу России, и системы противовоздушной обороны для защиты своей инфраструктуры", - отмечают журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Стубб считает, что Украина станет членом Евросоюза раньше, чем вступит в НАТО

Второй способ сделать оборону страны надежной - приглашение Украины в НАТО от Байдена уже сейчас, считают в The Economist.

"Более твердое обещание членства в НАТО помогло бы Зеленскому переопределить победу; реальная военная цель сдержит Россию; НАТО выиграет от обновленной военной промышленности Украины. Разработка нового плана победы требует многого от Зеленского и западных лидеров. Но если они будут возражать, то приведут к поражению Украины. И это будет гораздо хуже", - резюмировали в издании.

Автор: 

переговоры (4986) план (189) США (26853) Украина (44973) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+18
Одні гаранти Будапештського меморандуму на Україну напали, інші її продадуть
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29.09.2024 12:39
+16
Та то таке.
Можно еще год повоевать, отступая каждый день с тяжелыми боями или сходить в контрнаступ 2.0 пытаясь отбить выжженные посадки и руины сёл и населенных пунктов. Попутно потерять остатки энергетики и еще пару миллионов выехавшими из страны...
Без радикального увеличения внешнего финансирования и поставок оружия-техники-боеприпасов Кордонив 91 року не буде. Это уже всем ясно? А без Выборов и смены руководства не будет внутренних реформ и улучшения ситуации.
Поэтому и затягивает нас Запад в ноябрьское прекращение огня.
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29.09.2024 12:30
+14
Якась дурня, а не стаття!
1. Зеленський просить більше зброї, але в союзників її нема.
2.Зеленський просить про приєднання до НАТО, але союзники йому відмовляють.
3. Україні треба змінити курс.
4. Союзникам треба дати більше зброї, і прийняти Україну в НАТО.
5. Дивись пункт 1.
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29.09.2024 12:46
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Правила форума Совет форумчан
От і Економіст підключився до хору вчителів
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29.09.2024 12:26 Ответить
Він констатує факти...і ці факти реальні...
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29.09.2024 14:17 Ответить
Та то таке.
Можно еще год повоевать, отступая каждый день с тяжелыми боями или сходить в контрнаступ 2.0 пытаясь отбить выжженные посадки и руины сёл и населенных пунктов. Попутно потерять остатки энергетики и еще пару миллионов выехавшими из страны...
Без радикального увеличения внешнего финансирования и поставок оружия-техники-боеприпасов Кордонив 91 року не буде. Это уже всем ясно? А без Выборов и смены руководства не будет внутренних реформ и улучшения ситуации.
Поэтому и затягивает нас Запад в ноябрьское прекращение огня.
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29.09.2024 12:30 Ответить
І кого ж виберуть? Притулу чи Стерненка? Інших варіантів 70% впритул не бачать.
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29.09.2024 13:12 Ответить
Я тепер тоже буду голосувати по приколу. 30 років відносився серйозно, але це не дало абсолютно нічого доброго.
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29.09.2024 13:23 Ответить
І шо це було..?!
А в 2019 голосували за слуг..?)
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29.09.2024 14:19 Ответить
Эти дебилы теперь выберут Юзика. Он самый заметный.
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29.09.2024 13:29 Ответить
1
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29.09.2024 12:35 Ответить
українці сидять, такі, та й думку гадають.
ой, що ж то робити далі? може капітулювати та померти в злиднях та стражданнях?
типу, розгубилися, не збереш.

і тут такий економіст:

Ані Україна, ані Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окуповані території, вони натомість мають зберегти возз'єднання як прагнення.

оу, так то ж інша справа. не будемо визнавати.
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29.09.2024 12:35 Ответить
Стаття ні про що.
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29.09.2024 12:39 Ответить
Одні гаранти Будапештського меморандуму на Україну напали, інші її продадуть
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29.09.2024 12:39 Ответить
Якої перемоги? Щоб не здохнути хіба що.
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29.09.2024 12:40 Ответить
статейка - типовий заказняк від рашен спец служб.
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29.09.2024 12:42 Ответить
Якщо продовжить ігнорувати реальність...
Зазначається, що ***** напав на Україну не через її територію, а щоб перешкодити їй стати процвітаючою, орієнтованою на Захід демократією. Джерело:

Таке враження від постійного використання прізвища головного зебіла, що це хупцате ніщо наслідний принц України, а не тимчасово вибраний клінічними ідіотами препізедент, що й створював саме таку реальність і безпросвітність.
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29.09.2024 12:44 Ответить
Ху..ло напав заради ресурсів, у звязку із зміною клімату, був підписаний договорів про скорочення викопних ресурсів в енергетиці на мінімум до 2050 року. Тому оркам необхідно, шукати інші ресурси які продавати заходу і мати вплив.

А це сільске господарство, та літій якими багата Україна. Більшість літію захопив Китай решта до 20-25% за оцінками Блумберг в Україні.

Але напав він лише тому що це був слушний час, Україна зовсім не готувалась до супротиву і все виглядало, як швидка операція. Та мабуть був розрахунок, що агенти розвідки такі як Медведчук, Сівкович, Деркач підкуплять військове керівництво, скоріше всього вийшло що вони розікрали кошти, або ще щось, про що ми уже не дізнаємся тому що вони всі в раші.
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29.09.2024 12:59 Ответить
та літій якими багата Україна. Більшість літію захопив Китай решта до 20-25% за оцінками Блумберг в Україні.

Того лития у нас завались. Мы на нём после войны поднимемся. Весь мир в очереди за аккумуляторами к нам стоять будет. Как сланцевый газ под Славянском.
В Сербии того лития в 2,5 раза больше чем в Украине. В России в 3 раза больше чем в Сербии.
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29.09.2024 14:20 Ответить
Того липня...
Було дофіга літію...

Але зараз війна...
І його нема...

Світова економіка - ненаситня...

Як травою корова..
Вагітна...

Під відкіз дорога...
На замерзлому озері...

Ніби видиться...

Але коли озера розкує весна?
І московію заознобить

А Весна це зробить...
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29.09.2024 14:42 Ответить
Ні на блумберзі є довоєнна стаття про великі запаси літію в Україні, до речі всі дані по цьому у нас засекречені чомусь, який реальний об'єм родовищ
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29.09.2024 16:23 Ответить
Якась дурня, а не стаття!
1. Зеленський просить більше зброї, але в союзників її нема.
2.Зеленський просить про приєднання до НАТО, але союзники йому відмовляють.
3. Україні треба змінити курс.
4. Союзникам треба дати більше зброї, і прийняти Україну в НАТО.
5. Дивись пункт 1.
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29.09.2024 12:46 Ответить
А що змінить НАТО? Чому воно повинно дати більше ніж зараз?
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29.09.2024 12:48 Ответить
Дурня демократії...
Дурь аристократії-

Дурня Аристовича...

В результаті-
Нуль...

І нуль, це не саме гірше-

Ходіть в бомбосховища...
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29.09.2024 15:18 Ответить
Тут треба не ''курси'' змінювати, а зелену продажну прокацапську владу.
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29.09.2024 12:48 Ответить
Так третій пункт саме про це.
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29.09.2024 13:14 Ответить
Ті сцикуни сруться дати дозвіл бити по складам вглибині рашки, яке нафіг запрошення дло НАТО? Перепугані чмошніки від однієї думки про це ходять під себе. Раді вже і ультраправим і ультралівим владу віддати, і просто ******** придуркам, аби тільки не ризикувати ескалацією.
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29.09.2024 12:50 Ответить
Якби вони сцали то б ввели санкції проти орків а не торгували з ними, а частину санкцій то взгалі скасували лиш умова щоб орки продавали з дисконтом, більше того поставляють туди військове обладнання. А французька компанія до прикладу обслуговує електроніку наведення орківських винищувачів через Казахстан.

Не бачу там зовсім страху а є просто використання можливостей.
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29.09.2024 13:09 Ответить
Дональд Трамп вполне может продать Украину президенту России Владимиру Путину.
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29.09.2024 12:52 Ответить
самое большее что сможет доналд трамп, это прекратить поставки вооружения. А дальше уже будет дело Украины - продаваться путьке или нет.
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29.09.2024 16:41 Ответить
"Зеленському пора визнати реальність, він не може перемогти рашку". А потім неймовірний висновок - треба запросити Україну в НАТО. Журналісти і ідіотизм слова синоніми.
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29.09.2024 12:59 Ответить
В економісті за статті ж платять гроші)А як курс змінити?Курс перемога.Може методи досягнення чи шляхи?((
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29.09.2024 13:04 Ответить
The Economist пише, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати з усієї України, включно з Кримом,
---------------------------------------------------------------------------
Дело в том, шо зеденок этого НЕ ХОЧЕТ и делает все для поражения Украины.
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29.09.2024 13:04 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/Z6wtJ52dNvYtW12y/ Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ, командир роти в 46-й бр. десантно-штурмових військ ЗСУ :
Щось так масово почав чути думку, що давайте заспокоїмось, листопад-грудень активна фаза закінчитьсяhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/461516470_1177529843352750_7192098817531725501_n.jpg?_nc_cat=108&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=127cfc&amp;_nc_ohc=7iJMEU1gnM8Q7kNvgHmOHbV&amp;_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&amp;_nc_gid=AdbRa-mY8qMjjgPSp_2CcJu&amp;oh=00_AYAt-0Ff76hqOXTVYusl63cRspF2z-6rHnsL2xTOC6MGZw&amp;oe=66FDF465 . Мовляв, мирний план буде реалізовано і все зупиниться.
І ці тенденції, викликані «Заспокійливими марафонами» та рупорами «Потужних Перемог» в соцмережах, дуже нагадують мені тези про «Шашлики» та «Два, три тижні» або «Кава в Криму»!
Немає підстав так вважати. Не бачу їх! У рф все виходить… резерви є, ********** є, просування є! А тепер поясніть чому вони мають зупинятись? Що їх має змусити? Переможні інформаційні реляції і все? Курськ? Да їм начхати на ту область і населення це питання взагалі не турбує….
Розумію, що операція в Курську мала дати плоди і спонукати для переговорів, але рф ізолювала для свого населення цю проблему в інформаційному просторі і вона ніяким чином їх не турбує. Вони більше звертають увагу на події на Донбасі ніж в себе під носом. Не спрацювала ця ставка.
Системне загравання в вибори та політику всередині країни, замість того щоб приймати непопулярні, але дуже потрібні рішення, тільки збільшують проблеми для нашої країни!
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29.09.2024 13:14 Ответить
Можна спитати вас, що ви бачите під непупулярним рішенням що може змінити хід війни?
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29.09.2024 13:17 Ответить
Що що, всіх на фронт від мала до велика! Ніби це дуже допоможе...
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29.09.2024 15:09 Ответить
Воювати людським ресурсом проти країни яка має його в 4 рази більше, не дуже рішення
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29.09.2024 16:25 Ответить
Верховний лідор іншого не пропонує. Хоч і каже, що ми ж ніби перемагаєм, втрати якраз 1 до 4-х плюсмінус... Хоча по озброєннях кажуть 1 до 7-10. Про КАБи взагалі мови нема.
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29.09.2024 16:35 Ответить
Який висновок?

Чи зможе Україна без допомоги заходу перемогти та вийти на кордони 91року?
Якщо зможе без допомоги заходу, то коли це станеться, що буде коштувати: скільки залишиться наслення, який буде ВВП країни, скільки часу потрібно буде на відновлення без сторонньої допомоги?

якщо з допомогою заходу, то що він повинен зробити, та чого не робить цього зараз?

"А тепер поясніть чому вони мають зупинятись? Що їх має змусити?" - це схоже на план Трампа (хоча він не відомий, но деякі тези були озвучені)
Невідома угода. росія не погоджується на угоду. Озброюємо Україну до "зубів"

Хоча цей план, теж поки здається малоймовірним

Но інший план захід та США не пропонує...
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29.09.2024 13:27 Ответить
"Путін напав на Україну не через її територію" - ага, тому вони так вперто лізуть вперед, продовжуючи окупацію. Якби ціллю було лише перешкоджання розвитку України, кацапи могли б спокійно це робити як економічно та політично, так і просто сидячи на лінії розмежування і атакуючи територію України усілякою далекобійною зброєю.

На Заході мало того, що не розуміють кацапських мотивів та намірів, так ще й з елементарною логікою не дружать.
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29.09.2024 13:15 Ответить
Українці воюють за те, щоб жити у своєму домі, а росіяни - за те, щоб жити у домі українців...
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29.09.2024 16:09 Ответить
Якщо б Україна Зараз вступила в нато, у путлера зникли би всі політични цілі воювати. Залишились би тільки тупо теріторіальні.
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29.09.2024 13:31 Ответить
спочатку треба зупинити наступ ворога, засобами ППО перекрити небо над стратегічними об'єктами щоб ворожі літаки безкарно не рівняли з землею прифронтові міста і села. Мобілізувати промисловість на військове виробництво. Залучити війська союзників до захисту кордонів хоча б з білорашою, придністровьям, охорони стратегічних об'єктів і вони до речі прийшли б зі своїм ППО. Мобілізаційного ресурсу теж було б достатньо при умові належного фінансування. Українців і симпатиків України в світі багато але цим треба займатись.
Чи є все це в так званому "Плані перемоги"? Великий сумнів
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29.09.2024 13:37 Ответить
"Треба то і треба ето, а ше то, і вон то вот". Де то все взяти, в першу чергу політичну волю "партнерів"?
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29.09.2024 15:12 Ответить
Франція пропонувала військову допомогу і декілька країн це підтримали. Чому през відмовився?
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29.09.2024 15:59 Ответить
Прямо пропонували? Чи казали, що не виключають такого варіанту, якщо "далі купа пунктів". Не перекручуйте.
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29.09.2024 16:02 Ответить
Пропозиція була озвучена Макроном. Її підтримали Польща і Данія. Що я перекрутив, яка купа пунктів?
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29.09.2024 16:24 Ответить
То яка ж пропозиція, може озвучите з посиланням на джерела? Може Макрон так і сказав: "От вам наші війська, беріть скільки хочте, і всі наші склади зброї."
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29.09.2024 16:32 Ответить
джерела відкриті, порийтеся в інтернеті
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29.09.2024 18:52 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/27/7180598/ У Франції пояснили пропозицію Макрона "направити війська в Україну"

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/29/7180778/ Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були "зважені й продумані"

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/14/7181762/ Макрон про відправлення військ в Україну: Ми ніколи не підемо в наступ

От мої джерела. Де тут про пропозицію Зеленському і його відмову?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/ Зеленський запевнив, що французькі солдати "не будуть помирати в Україні"

А тут наш потужний верховний заявив, щоб французькі матері не переживали, за них своїми синами заплатять матері українські і потужний верховний докладе до цього усіх зусиль.
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29.09.2024 20:38 Ответить
Франція пропонувала військову допомогу? Так. Чому зелений през не схопився за це, по суті відмовився. Бо формули малювати легше ніж робити реальні справи.
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29.09.2024 22:22 Ответить
Лучше написал о том как США отдает демократическую страну Китаю для процвитания авторитаризма.
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29.09.2024 13:55 Ответить
"Ані Україна, ані Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окуповані території, вони натомість мають зберегти возз'єднання як прагнення Джерело: https://censor.net/ua/n3512363"
В той же час:
"The Economist пише, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом, у нього немає для цього ні людей, ні зброї". що український президент повинен "прийняти цю гірку правду". Після цього, як пише журнал, "західним лідерам потрібно зробити його головну мету у війні реалістичною Джерело: https://censor.net/ua/n3512363"
Й*бнуті.
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29.09.2024 13:56 Ответить
Кацапська пропаганда у західних ЗМІ. 20 баксів завжди 20 баксів. На жаль ...
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29.09.2024 16:23 Ответить
У журналі акцентували, що "найважливішим призом у цій війні" залишається якраз це прагнення України до демократичних цінностей. Україна прагне до демократичних цінностей,що є в першу чергу територіальна цілісність держави.а куйло разом із США.НАТО І ЄС почали останнім часом навязувати Україні будівництво нової "берлінської стіни" на території України,окупованої рашистом
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29.09.2024 14:08 Ответить
Умовний Захід неоднорідний і корупція це не лише наша проблема. Просування інформаційного сміття в ЗМІ є одним із пропагандистських прийомів кацапстану. І не більше того ...
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29.09.2024 16:33 Ответить
Просування інформаційного сміття в ЗМІ є одним із пропагандистських прийомів не тільки кацапстану. Це є практика пропогандистських прийомів світових ЗМІ.І не більше того-Так правильніше.
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29.09.2024 18:17 Ответить
God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can,
and the wisdom to know the difference.
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29.09.2024 18:35 Ответить
and most importantly, grant us deliverance from cowardly, greedy and hypocritical allies.
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29.09.2024 23:52 Ответить
That should not be too difficult. And if you actually think before you call someone your ally, or enemy for that matter, that can spare you some costly disappointment down the road.
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30.09.2024 00:01 Ответить
Exactly. Return only what you took, stole, cheated. And we won't have to suffer with these definitions.
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30.09.2024 00:05 Ответить
Gen, it was a part of the price of Ukraine's independence. The US, and Britain, could not have acted any differently under those circumstances. Ukraine was the crown jewel, a privileged part of an empire that had been built on a faulty foundation and still had been able to accomplish pretty darn amazing things. The weakened empire needed reforms to re-emerge as a formidable force, but it was being run by fools. Ukraine, understandably, chose to strike out on its own. But size matters, it really does, it always has. With a diminished size and resources comes a diminished clout, where you have to listen to the big boys and do as they say, and just hope that they will be nice to you. And for the big boys it was Risk Management 101. A one throat to choke kind of approach. Why encourage a spread of dangerous weapons across poor nations full of angry people who hate each other if you can keep it all in one place? Anyway, it is too late now. Ukraine's future will not depend on a kind uncle overseas, but on its ability to somehow find waysco-exist with its asshole neighbors.
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30.09.2024 00:30 Ответить
there are no self-sustaining ways to co-exist with its asshole neighbors, and you know it pretty well. More than 30 countries have united to fight against asshole russia, but for some reason it is Ukraine that must do it itself with the confiscated weapons, missiles, planes and NW of course. It seems to me that that the title of biggest asshole can be shared with russia with honor by the overseas big boys. Just scoundrels of all stripes.
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30.09.2024 00:58 Ответить
Politics is a complex game of balances, flattery, cunning, deceit, alliances, treachery - and most importantly, power and money. It is not a contest of who finds the meanest baddest thug on the block and tells him to go fuck himself in the loudest possible way, expecting that everybody rushes to your rescue. It is about sensing who has power and aligning yourself with them, or at least not directly against them. And this is what you are seeing happening now. And if you mean NATO by the 30 countries who united to fight Russia, not really. NATO's was a tool of stopping the spread of communism, of which the US was terrified, not against Russia per se. With those who love money and have lots of it, the US can always negotiate. Capitalism is about making money, not spending it indefinitely on .
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30.09.2024 02:06 Ответить
Things that are not likely to pay off
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30.09.2024 02:07 Ответить
That's what I'm talking about, scoundrels of all stripes. At least you're not denying it.
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30.09.2024 23:37 Ответить
 
 