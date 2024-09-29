Украина и Запад должны срочно изменить курс для победы в войне, - The Economist
Ни Украина, ни Запад не должны признавать неправомерные претензии России на оккупированные территории, они вместо этого должны сохранить воссоединение как стремление. Если Украина сможет убедительно предотвратить дальнейшее продвижение России на поле боя, она сможет продемонстрировать бесперспективность новых крупных наступлений противника.
Об этом говорится в статье The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с президентом США Джо Байденом План победы, который, как прогнозируют, содержит новый призыв о предоставлении оружия и денег.
Впрочем, как пишет издание, на самом деле Украина нуждается в "срочной смене курса".
"За рубежом наступает усталость. Ультраправые в Германии и Франции утверждают, что поддержка Украины - это пустая трата денег. Дональд Трамп вполне может стать президентом США. Он способен на все, но его слова свидетельствуют о том, что он хочет продать Украину президенту России Владимиру Путину.
Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, настаивая на том, что украинская армия может вернуть все земли, которые Россия забрала с 2014 года, он оттолкнет сторонников Украины и еще больше разделит украинское общество", - говорится в статье.
Независимо от того, победит Трамп в ноябре или нет, единственной надеждой на сохранение поддержки США и Европы и объединение украинцев является новый подход, который начинается с того, что лидеры честно заявляют о том, что означает победа.
Сейчас у Украины "нет ни людей, ни оружия", чтобы победить РФ
Отмечается, что Путин напал на Украину не из-за ее территории, а чтобы помешать ей стать процветающей, ориентированной на Запад демократией.
В журнале акцентировали, что "важнейшим призом в этой войне" остается как раз это стремление Украины к демократическим ценностям.
The Economist пишет, что "как бы сильно Зеленский не хотел изгнать Россию со всей Украины, включая Крым, у него нет для этого ни людей, ни оружия".
И что украинский президент должен "принять эту горькую правду". После этого, как пишет журнал, "западным лидерам нужно сделать его главную цель войны реалистичной, обеспечив Украине военный потенциал и гарантии безопасности, в которых она нуждается".
Приглашение Украины в НАТО уже сейчас
Издание отмечает, что если Украина сможет убедительно лишить Россию любой перспективы дальнейшего продвижения на поле боя, она сможет продемонстрировать бесполезность дальнейших крупных наступательных операций.
Независимо от того, будет ли подписано официальное мирное соглашение, это единственный способ прекратить боевые действия и обеспечить безопасность, от которой в конечном итоге будет зависеть процветание и демократия в Украине.
"Это потребует больших поставок вооружений, о которых просит Зеленский. Украине нужны ракеты большой дальности, способные поражать военные объекты глубоко в тылу России, и системы противовоздушной обороны для защиты своей инфраструктуры", - отмечают журналисты.
Второй способ сделать оборону страны надежной - приглашение Украины в НАТО от Байдена уже сейчас, считают в The Economist.
"Более твердое обещание членства в НАТО помогло бы Зеленскому переопределить победу; реальная военная цель сдержит Россию; НАТО выиграет от обновленной военной промышленности Украины. Разработка нового плана победы требует многого от Зеленского и западных лидеров. Но если они будут возражать, то приведут к поражению Украины. И это будет гораздо хуже", - резюмировали в издании.
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Можно еще год повоевать, отступая каждый день с тяжелыми боями или сходить в контрнаступ 2.0 пытаясь отбить выжженные посадки и руины сёл и населенных пунктов. Попутно потерять остатки энергетики и еще пару миллионов выехавшими из страны...
Без радикального увеличения внешнего финансирования и поставок оружия-техники-боеприпасов Кордонив 91 року не буде. Это уже всем ясно? А без Выборов и смены руководства не будет внутренних реформ и улучшения ситуации.
Поэтому и затягивает нас Запад в ноябрьское прекращение огня.
А в 2019 голосували за слуг..?)
ой, що ж то робити далі? може капітулювати та померти в злиднях та стражданнях?
типу, розгубилися, не збереш.
і тут такий економіст:
Ані Україна, ані Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окуповані території, вони натомість мають зберегти возз'єднання як прагнення.
оу, так то ж інша справа. не будемо визнавати.
Зазначається, що ***** напав на Україну не через її територію, а щоб перешкодити їй стати процвітаючою, орієнтованою на Захід демократією. Джерело:
Таке враження від постійного використання прізвища головного зебіла, що це хупцате ніщо наслідний принц України, а не тимчасово вибраний клінічними ідіотами препізедент, що й створював саме таку реальність і безпросвітність.
А це сільске господарство, та літій якими багата Україна. Більшість літію захопив Китай решта до 20-25% за оцінками Блумберг в Україні.
Але напав він лише тому що це був слушний час, Україна зовсім не готувалась до супротиву і все виглядало, як швидка операція. Та мабуть був розрахунок, що агенти розвідки такі як Медведчук, Сівкович, Деркач підкуплять військове керівництво, скоріше всього вийшло що вони розікрали кошти, або ще щось, про що ми уже не дізнаємся тому що вони всі в раші.
Того лития у нас завались. Мы на нём после войны поднимемся. Весь мир в очереди за аккумуляторами к нам стоять будет. Как сланцевый газ под Славянском.
В Сербии того лития в 2,5 раза больше чем в Украине. В России в 3 раза больше чем в Сербии.
Було дофіга літію...
Але зараз війна...
І його нема...
Світова економіка - ненаситня...
Як травою корова..
Вагітна...
Під відкіз дорога...
На замерзлому озері...
Ніби видиться...
Але коли озера розкує весна?
І московію заознобить
А Весна це зробить...
1. Зеленський просить більше зброї, але в союзників її нема.
2.Зеленський просить про приєднання до НАТО, але союзники йому відмовляють.
3. Україні треба змінити курс.
4. Союзникам треба дати більше зброї, і прийняти Україну в НАТО.
5. Дивись пункт 1.
Дурь аристократії-
Дурня Аристовича...
В результаті-
Нуль...
І нуль, це не саме гірше-
Ходіть в бомбосховища...
Не бачу там зовсім страху а є просто використання можливостей.
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Дело в том, шо зеденок этого НЕ ХОЧЕТ и делает все для поражения Украины.
Щось так масово почав чути думку, що давайте заспокоїмось, листопад-грудень активна фаза закінчитьсяhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/461516470_1177529843352750_7192098817531725501_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=7iJMEU1gnM8Q7kNvgHmOHbV&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&_nc_gid=AdbRa-mY8qMjjgPSp_2CcJu&oh=00_AYAt-0Ff76hqOXTVYusl63cRspF2z-6rHnsL2xTOC6MGZw&oe=66FDF465 . Мовляв, мирний план буде реалізовано і все зупиниться.
І ці тенденції, викликані «Заспокійливими марафонами» та рупорами «Потужних Перемог» в соцмережах, дуже нагадують мені тези про «Шашлики» та «Два, три тижні» або «Кава в Криму»!
Немає підстав так вважати. Не бачу їх! У рф все виходить… резерви є, ********** є, просування є! А тепер поясніть чому вони мають зупинятись? Що їх має змусити? Переможні інформаційні реляції і все? Курськ? Да їм начхати на ту область і населення це питання взагалі не турбує….
Розумію, що операція в Курську мала дати плоди і спонукати для переговорів, але рф ізолювала для свого населення цю проблему в інформаційному просторі і вона ніяким чином їх не турбує. Вони більше звертають увагу на події на Донбасі ніж в себе під носом. Не спрацювала ця ставка.
Системне загравання в вибори та політику всередині країни, замість того щоб приймати непопулярні, але дуже потрібні рішення, тільки збільшують проблеми для нашої країни!
Чи зможе Україна без допомоги заходу перемогти та вийти на кордони 91року?
Якщо зможе без допомоги заходу, то коли це станеться, що буде коштувати: скільки залишиться наслення, який буде ВВП країни, скільки часу потрібно буде на відновлення без сторонньої допомоги?
якщо з допомогою заходу, то що він повинен зробити, та чого не робить цього зараз?
"А тепер поясніть чому вони мають зупинятись? Що їх має змусити?" - це схоже на план Трампа (хоча він не відомий, но деякі тези були озвучені)
Невідома угода. росія не погоджується на угоду. Озброюємо Україну до "зубів"
Хоча цей план, теж поки здається малоймовірним
Но інший план захід та США не пропонує...
На Заході мало того, що не розуміють кацапських мотивів та намірів, так ще й з елементарною логікою не дружать.
Чи є все це в так званому "Плані перемоги"? Великий сумнів
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/29/7180778/ Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були "зважені й продумані"
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/14/7181762/ Макрон про відправлення військ в Україну: Ми ніколи не підемо в наступ
От мої джерела. Де тут про пропозицію Зеленському і його відмову?
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/ Зеленський запевнив, що французькі солдати "не будуть помирати в Україні"
А тут наш потужний верховний заявив, щоб французькі матері не переживали, за них своїми синами заплатять матері українські і потужний верховний докладе до цього усіх зусиль.
В той же час:
"The Economist пише, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом, у нього немає для цього ні людей, ні зброї". що український президент повинен "прийняти цю гірку правду". Після цього, як пише журнал, "західним лідерам потрібно зробити його головну мету у війні реалістичною Джерело: https://censor.net/ua/n3512363"
Й*бнуті.
and the wisdom to know the difference.