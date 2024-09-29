Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью, - лидер оппозиции Германии Мерц

Лидер консервативного блока ХДС/ХСС, крупнейшей оппозиционной силы в Германии, Фридрих Мерц считает, что союзники Украины начали действовать слишком поздно и сделали слишком мало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц, которого недавно выдвинули кандидатом в канцлеры на выборах осенью 2025 года, заявил в интервью BILD.

По его словам, по состоянию на сегодня, после двух с половиной лет войны, ситуация ужасная.

Я придерживался мнения, и канцлер (Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ред.) сказал это в правительственном заявлении через три дня после начала войны, что на самом деле мы сейчас помогаем Украине - он этого не говорил - не чтобы выиграть эту войну, а чтобы не проиграть. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью", - заявил он.

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Однако, как отметил лидер немецкой оппозиции, для него победа Украины означает восстановление суверенитета над своей территорией.

"А Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы достаточно далеки от этого", - добавил политик.

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