РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12075 посетителей онлайн
Новости Война
14 520 103

Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью, - лидер оппозиции Германии Мерц

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц про перемогу України у війні

Лидер консервативного блока ХДС/ХСС, крупнейшей оппозиционной силы в Германии, Фридрих Мерц считает, что союзники Украины начали действовать слишком поздно и сделали слишком мало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц, которого недавно выдвинули кандидатом в канцлеры на выборах осенью 2025 года, заявил в интервью BILD.

По его словам, по состоянию на сегодня, после двух с половиной лет войны, ситуация ужасная.

Я придерживался мнения, и канцлер (Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ред.) сказал это в правительственном заявлении через три дня после начала войны, что на самом деле мы сейчас помогаем Украине - он этого не говорил - не чтобы выиграть эту войну, а чтобы не проиграть. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью", - заявил он.

Также читайте: Лидер пророссийской партии Вагенкнехт требует включить вопрос "мира" в Украине в коалиционные соглашения на востоке Германии

Однако, как отметил лидер немецкой оппозиции, для него победа Украины означает восстановление суверенитета над своей территорией.

"А Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы достаточно далеки от этого", - добавил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину нужно поставить в лучшую переговорную позицию, стоит увеличить помощь, - депутат Бундестага Рот

Автор: 

Германия (6987)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
Попри усі наші внутрішні проблеми Україна не відповідає за світову безпеку. А коли росія починає війну по причині "тому, що можу", то так є питання до сильних світу цього
показать весь комментарий
29.09.2024 17:40
+22
союзники України почали діяти надто пізно і зробили надто мало

а найгірше що діяти із запізненням і робити недостатньо нікуди не зникло
показать весь комментарий
29.09.2024 17:27
+21
Авжеж, союзники і не планували розгром мордору. Вони хочуть щоб *уйло відповзло. Але ставки занадто високі, *уйло сам не відповзе-він пішов ''ва-банк''.
показать весь комментарий
29.09.2024 17:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А не хто таких цілей в Україні не ставив когось перемогати та захоплювати. Нам треба вигнати фашистів зі своєї території, закріпити кордони і
отримати репарації від фашистської ********, вступити до ЄС та у НАТО. Оце і буде нашою перемогою!!!! А яка небудь Челяба, Чита або Улан Уде нам і на фіг не впали. Хто там бував знає шо то за дупа. Так що німець не правий бо взагалі не знає нічого не про Україну не реалій війни! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
29.09.2024 21:29 Ответить
Ну які можуть бути репарації без зміщення центру прийняття рішень у кацапів? Німеччина платила репарації, бо Берлін був взятий, Німеччина захоплена, поділена на чотири демілітаризовані зони, а Гітлер був усунений від влади. В першій світовій війні Німеччина платила репарації, бо там відбулась зміна влади, і то з приходом Гітлера до влади виплати припинилися, бо він просто відмовився їх виплачувати. Так само й Рашка при Путлері не буде платити ніяких репарацій, навіть якщо її армію відкинути поза терени України. Так, її активи за кордоном можна арештувати, а потім за їх рахунок постачати Україну зброєю, про що зараз й говорять західні посадовці. Думаєте, при такій постановці питання багато неосвоєних коштів нам в результаті дістанеться?
показать весь комментарий
29.09.2024 22:33 Ответить
Давайте для початку зробимо перший крок і виженемо фашистських окупантів. А потом буде все інше. Погодьтеся що репарації можуть бути не тільки грошима а і енергоносіями корисними копалинами та іншими речами. Я думаю оновленій рашки (без плешивого гітлера) сидіти під міжнародними санкціями теж буде не комільфо
показать весь комментарий
30.09.2024 00:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 