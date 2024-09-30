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Россия планирует в следующем году увеличить расходы на оборону на $30 млрд и пытается скрыть это от населения, - ISW

27-та мотострілецька дивізія РФ

В 2025 году российские власти планируют увеличить расходы на оборонные нужды. Однако в правительстве стараются акцентировать на запланированных расходах на социальную сферу и избегают темы роста оборонных расходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете института изучения войны (ISW).

Кабинет министров России в воскресенье, 29 сентября, одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы и до 1 октября подаст его в Государственную думу. Согласно проекту, федеральные доходы России в 2025 году вырастут почти на 12% по сравнению с 2024 годом, а доля не нефтегазовых доходов в федеральном бюджете вырастет до 73%.

23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета РФ. Согласно документу, российское правительство планирует в 2025 году потратить на оборону 13,2 трлн рублей (около 140 млрд долларов) - это больше, чем 10,4 трлн рублей (около 110 млрд долларов), запланированных на 2024 год.

Агентство заявило, что в 2025 году Россия планирует потратить примерно 40% на национальную оборону и внутреннюю безопасность - эта доля превышает вместе взятые расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику. Кремль увеличит расходы на засекреченные статьи с 11,1 трлн рублей (около 117 млрд долларов) в 2024 году до 12,9 трлн рублей (около 136 млрд долларов) в 2025 году.

"Россия планирует выполнить все социальные обязательства"

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин 24 сентября заявил, что правительство планирует выполнить "все социальные обязательства перед гражданами" и отметил запланированное финансирование медицины, пенсий и национальных проектов.

Министр финансов Антон Силуанов признал, что "значительные ресурсы" направляются на "специальную военную операцию" (СВО), но подчеркнул, что 40 трлн рублей (около 424 млрд долларов) пойдут на 19 национальных проектов в течение шести лет - это вдвое больше, чем финансирование, выделенное на период с 2019 по 2024 год.

Силуанов также подчеркнул, что Россия планирует потратить 180 млрд рублей (около 1,9 млрд долларов) на модернизацию коммунальной инфраструктуры и льготные ипотечные программы.

"Кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются подогревать общественную поддержку войны, подчеркивая внимание Кремля к социальным проектам", - говорится в отчете ISW.

Также смотрите: Россияне обстреляли собственных военных, которые шли сдаваться в плен на Кураховском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) россия (95687) ISW (493)


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Топ комментарии
+8
Щоб знали , ніякого » справедливого 🩸миру»від брехуна зрадника бути не можє апріорі! РЕЖИМ ЗЕ НАВПАКИ ЗАБУВ ПРО ВІЙНУ І ЗСУ , не виділіли ,навіть гроші ,на військові потреби ( забули закласти 50 міЛліардів в бюджет) , а собі підвищили на МІЛЬОНИ : ОПг ермака , всім силовикам , чіновникам , зебломарафон брехні
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30.09.2024 06:54
+8
З початком війни з німцями Британія ввела режим жорсткої економії і відразу вела продуктові картки. Після війни картки відмінили лише через пять років... А ми, виходить, унікальні? Хочемо вести нормальне життя не зважаючи на війну? Так не має бути, бо таке "нормальне життя" закінчиться поразкою. Маємо скоротити всі статті і збільшити видатки на війну. І саме головне ! Розстрілювати за корупцію і крадіжку у війська.
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30.09.2024 08:17
+6
Гроші матиме расія, Україна продовжила качати нафту своєю територією ******* + продовжать качати азербайджанський ( російський ) газ з січня. Так шо гроші будуть.
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30.09.2024 07:14
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Настількі по.. уй, збільшать вони щось чи ні, і скажуть про це населенню чи ні. На хіба це українцям?
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30.09.2024 06:41 Ответить
вічний закон жизні:

"Чим гірше їм, тим краще нам !" 😂👍

.
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30.09.2024 14:53 Ответить
В кацапів не оборонні потреби а атакувальні, бо вони агресори та військові злочинці
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30.09.2024 06:50 Ответить
Щоб знали , ніякого » справедливого 🩸миру»від брехуна зрадника бути не можє апріорі! РЕЖИМ ЗЕ НАВПАКИ ЗАБУВ ПРО ВІЙНУ І ЗСУ , не виділіли ,навіть гроші ,на військові потреби ( забули закласти 50 міЛліардів в бюджет) , а собі підвищили на МІЛЬОНИ : ОПг ермака , всім силовикам , чіновникам , зебломарафон брехні
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30.09.2024 06:54 Ответить
чекаю взимку від сахіпзадовни облікову ставку 21%, а краще 22%, щоб у них там все ще скоріше наїбнулось.
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30.09.2024 07:04 Ответить
облікова ставка - звичайно суттєво ...
але глянь на Турцію
а в Україні 01.01.1995 = 252,00
І у Турції живуть непогано , і ми вижили ...
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30.09.2024 10:50 Ответить
ну так, але ж Україна і Туреччина при цьому не вели грандіозну загарбницьку війну у Європі.
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30.09.2024 10:59 Ответить
Гроші матиме расія, Україна продовжила качати нафту своєю територією ******* + продовжать качати азербайджанський ( російський ) газ з січня. Так шо гроші будуть.
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30.09.2024 07:14 Ответить
Пруфи в студію!
А як що не має, то не пі@ді.
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30.09.2024 08:55 Ответить
які пруфи?

це вже аксіома, шановний, що ЗЄ та дь'Єрмак дадуть заробити рашці до 20 млрд. доля. на транзиті наіто-газа через Україну
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30.09.2024 14:56 Ответить
Договір на транзит газу через Україну закінчується 31 січня 2024 року і пролонгації дії договору не має і не буде.
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30.09.2024 15:52 Ответить
Головне, щоб країни G7 та ЄС виконували план споживання російської сировини, вчасно та в повному обсязі її оплачували, і тоді "...федеральні доходи Росії у 2025 році зростуть майже на 12% порівняно з 2024 роком, а частка не нафтогазових доходів у федеральному бюджеті зросте до 73%..."
А ті надлишкові 30 млрд$ самим росіянам і будуть виплачені у вигляді збільшеного грошового забезпечення військовослужбовців, додаткових і компенсаційних виплат та зарплат на держпідприємствах, особливо- ВПК, де вони цілком конкурентоздатні.
Тож не треба пєть ваєнних пєснєсь про пєкєльні борошна хароших уZZкіх.
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30.09.2024 07:37 Ответить
Навіть кацапські економісти визнають що їм капець, але навіть здихаючи ********* буде генерувати "переможні реляції". Нехай. Нам своє робить!
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30.09.2024 08:10 Ответить
А ми на телемарофон чуток виділили.І на дороги 40 ярдів.Байден,де еаша зброя?!!!!!
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30.09.2024 07:55 Ответить
вашу зброю продав кучма кацапам
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30.09.2024 08:35 Ответить
Та ні,це ми всі разом просрали зброю
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30.09.2024 09:13 Ответить
не всі, я цього виродка не вибирав
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30.09.2024 11:38 Ответить
І як відчуття?Легше?В тебе війни немає і зброя є?
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30.09.2024 12:26 Ответить
Я не розумію беззмістовних тупих питань, вибачте, нічого особистого.
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30.09.2024 12:31 Ответить
Не розумієш?То ти одягнув біле пальто і тупо спостерігаєш?Підозрюю що імігрував.
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30.09.2024 12:37 Ответить
підозрюй далі
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30.09.2024 13:22 Ответить
З початком війни з німцями Британія ввела режим жорсткої економії і відразу вела продуктові картки. Після війни картки відмінили лише через пять років... А ми, виходить, унікальні? Хочемо вести нормальне життя не зважаючи на війну? Так не має бути, бо таке "нормальне життя" закінчиться поразкою. Маємо скоротити всі статті і збільшити видатки на війну. І саме головне ! Розстрілювати за корупцію і крадіжку у війська.
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30.09.2024 08:17 Ответить
Не живіть в світі ілюзій. Ну не може країна з 30-ти мільйонним населенням перемогти країну з 140 мільйонами. Ну не може... Можна як завжди крича "ура, кордони 91 року", але реальність дещо інша. Рашка як продавала нафту, так і продає, гроші як йшли на війну, так і йдуть. А у нас ні грошей, так ще й "союзники" тримають за руки
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30.09.2024 10:38 Ответить
Схоже що "в світі ілюзій" саме ви. На початок вторгнення в 2022 кацапи мали 340 000 війська з 1,2 млн. заточених на наступальні дії. Решта кацапської армії це внутрішні війська та прикордонники. Ми вже знищили "першу" армію" і закінчуємо утилізацію "другої мобілізованої". А як інакше?, якщо при наступі на підготовлені позиції втрати наступаючих кацапів 5 до 1 ЗСУ? ***** засекретив "втрати в мирний час" після того як співвідношення втрат в Донецькому аеропорту, який кацапи брали 242 дня, а це довше за сталінградську битву, виявилось 18,6 кацапа до 1 ЗСУ. Якщо матимемо підтримку світу то ми кацапів винищимо до останнього. І вони це знають. І сруться прямо в штани. Їм вже форму пора шити коричневу, а вони таким "вумнікам" як ви, вішають лапшу про свої "величезні розміри" і "величезне багатство". Ага! Голодранці грьобані. Жебракують у китайців і корейців чучхе... За рівнем споживання товарів та послуг реальне населення ********** 89-92 млн. А от менпауер (придатні до служби в віці з 19 до 49) в 2020 всього 22 млн. вираховували з цифри 146 млн.! Різницю вловлюєте? Тобто реально 14 млн. Решта алкоголіки, дебіли, інваліди - тобто непридатні. З молоді лише 15% придатні до служби. Кацапи це не просто хвора країна. Це дійсно алкодегенерати. Менпауер України 11 млн.. Ми здорова нація. Хай наступають і їм точно при співвідношенні втрат наступить повний капут. Зараз у кацапів уже паніка і вони прагнуть за будь яку ціну зупинити військові дії щоб хоч трохи оговтатись від жахливих втрат. Якщо вони будуть продовжувати, а ми в цьому зацікавлені!, у них "посипиться армія" і там почнуть вішати "отцов-камандіров"...
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30.09.2024 20:52 Ответить
Не сильно хочу сперечатись, але ось певні факти:

"Ми вже знищили "першу" армію" і закінчуємо утилізацію "другої мобілізованої" - події під Вугледаром, де потенційно 72 бригада може потрапити в оточення, говорять про протилежне. Те ж саме можна сказати і про Покровськ, Мирноград.

"Жебракують у китайців і корейців чучхе" - добре жебракують, що наростили виробництво ракет. Крім телемарафону можна було б і ще якісь джерела почитати...

"За рівнем споживання товарів та послуг реальне населення ********** 89-92 млн." - навіть питати не буду, цифра взята зі стелі без реальних пруфів.

"Менпауер України 11 млн." - те ж саме, цифра зі стелі. А хочу запитати, ви якість як вимірюєте? Бо якщо ви запихнете всі 11 мільйонів на фронт, хто їх буде годувати, поїти, одягати, зарплату платити? Ви особисто? І до речі, як щодо мотивації?

"Зараз у кацапів уже паніка і вони прагнуть за будь яку ціну зупинити військові дії" - знову про Вугледар - така паніка від того, що НАШІ а не ЇХ війська в оточені, що пуйло прям благає про перемовини...

"ми в цьому зацікавлені" - а ви трішки в курсі про стан економіки? Просто видно що ні. Тільки до листопада купівельна здатність всіх українців впаде на 15-20%, що буде далі? Як там справи зимою будуть?

Короче, відповідь ваша вміщається в одне речення - "Ура, вперед за кордони 91 року". Ні фактів, ні аналізу ситуації, чистий патріотизм телемарафону
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01.10.2024 10:13 Ответить
В 72 бригаді 2000 осіб. Це не армія. І не фронт. Це бойовий підрозділ ЗСУ. Тож не варто перебільшувати значення загрози оточення одного підрозділу до поразки в цілому.
Збільшення виробництва ракет відбулося не тільки в **********, а й у всьому цивілізованому світі і Україна є в списку першочергових отримувачів цих ракет. Зокрема ми отримаємо ракети до Ф-16. Також ми запускаємо виробництво вітчизняних далекобійних ракет які мають кращу ніж у кацапів електронну начинку і наші КАБи вже пройшли випробування. Мало не буде!
Що стосуєтьсяя реальної кількості населення ********** то про це пишуть кацапські демографи, економісти та соціологи. З якого дива в ********* не проводять перепис населення? Та все дуже просто - регіони отримують державне фінансування і голосують за ***** прямо пропорційно кількості населення. Звідси чим більше "мертвих душ", тим більше можна хапнути бюджетних коштів.
Цифри стосовно менпауеру України Та ********** є в англомовних довідниках. Гугл вам в руки.
У мене телевізора немає вже років 20 і заводити "ящик" ми не будемо - не потрібний.
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01.10.2024 13:47 Ответить
"В 72 бригаді 2000 осіб. Це не армія. І не фронт. " - В середньому чисельність бригади від 1 000 до 8 000 осіб. Ви писали, що кацапи ось-соь видохнуться, а точніше що вже видохлись. Що ось вони вже тікають. А тут раптом "Це не армія. І не фронт. Це бойовий підрозділ ЗСУ."... То ви вже визначтесь, що пишете. Бо виходить, що бригада укомплектована лише 25% від максимально можливої чисельності, але і правда - розіб'ють бригаду у Вугледарі, то й що? Правда ж? Ну кому вона треба, ми он москалів вже до ростова загнали аж...

"Мало не буде" - цифри будь ласка, бо сьогодні потужний вже сказанув за 4 мільйона дронів щороку, але щось на фронті їх як не бачили, так і не бачать. Так що питання те саме - пруфи, будь ласка.

"про це пишуть кацапські демографи, економісти та соціологи" - пруфи, пруфи і ще раз пруфи. Я не можу і не хочу сприймати інформацію від кацапських "спеціалістів".

"Цифри стосовно менпауеру України Та ********** є в англомовних довідниках" - те що я бачив останнє, це що з початку 2024 року ще виїхало 400 000 осіб, і це тільки на середину року були дані. Про які міфічні 11 мільйонів ви говорите, я все одно не розумію. І як при цьому має працювати економіка, яка і так вже на "штучній вентиляції" легень - я теж не розумію. Ще раз - пруфи, пруфи і пруфи... Нічого гуглити я не збираюсь. Діалог почали ви, тому аргументуйте свою думку. Інакше фраза "Гугл вам в руки" означає тільки те, що це все ви написали від фантазії без будь яких підстав і тепер пробуєте викрутитись
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01.10.2024 20:51 Ответить
Не маю великого бажання у чомусь вас переконувати. Тут не наукова конференція і не захист дисертації. Я вказую на що потрібно звернути увагу. Будете ви це робити чи ні мені пофіг. З якого дива я маю подати все "на блюдечці з голубою смужечкою" бо ви вважаєте що "ви того варті".
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02.10.2024 03:29 Ответить
Та мені і не треба було щось доводити. Ось тільки вигадані факти йшли не від мене...
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02.10.2024 14:49 Ответить
Это же сколько КАБов можно на эти деньги наклепать. А они оказались непобедимым оружием судного дня. Теперь кацапы смогут сбрасывать на врагов миллионы КАБов и даже без ядерки всё превратится в труху. А производственные мощности рашки трогать нельзя - эскалация. Тут уж либо эскалация, либо такая капитуляция, что почти любая страна мира будет ползать перед путиным на коленях и слизывать его харчки с пола
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30.09.2024 08:49 Ответить
В тоталитарном режиме кому-то не ***** на население и от него пытаются что-то скрыть ?!
Так себе заявление.
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30.09.2024 08:56 Ответить
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30.09.2024 09:08 Ответить
ніфіга собі. стакан горілки, хліб.
фунфурік стєкломоя під беник від беломора.
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30.09.2024 09:24 Ответить
то скло омивач
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30.09.2024 09:27 Ответить
Наш потужний Лідор теж збільшує видатки: на мусарів, на своє утримання і слуг коломойського, на піар-медіа. Але ні від кого це не приховує, йому вже пох на зебілів, зебіли свою функцію виконали в 2019 році
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30.09.2024 09:43 Ответить
та що там від того населення "приховувати"?Воно як отара, живуть в лайні, отримують копійки і все одно ніхто не протестує. Навмисно ставлять те "населення" в такі умови, щоб йшли воювати хоч за гроші. Оно вже близько 40 тисяч доларів платять одноразово, що йшли до армії засрахи, щоб йшли здихати в Україну! Там на мордорі хоч приховуй, хоч не приховуй, все одно в отари питань немає. А в кого є, той просто тупо боїться іх ставити.
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30.09.2024 11:46 Ответить
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30.09.2024 15:05 Ответить
 
 