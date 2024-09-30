Россия планирует в следующем году увеличить расходы на оборону на $30 млрд и пытается скрыть это от населения, - ISW

В 2025 году российские власти планируют увеличить расходы на оборонные нужды. Однако в правительстве стараются акцентировать на запланированных расходах на социальную сферу и избегают темы роста оборонных расходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете института изучения войны (ISW).

Кабинет министров России в воскресенье, 29 сентября, одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы и до 1 октября подаст его в Государственную думу. Согласно проекту, федеральные доходы России в 2025 году вырастут почти на 12% по сравнению с 2024 годом, а доля не нефтегазовых доходов в федеральном бюджете вырастет до 73%.

23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета РФ. Согласно документу, российское правительство планирует в 2025 году потратить на оборону 13,2 трлн рублей (около 140 млрд долларов) - это больше, чем 10,4 трлн рублей (около 110 млрд долларов), запланированных на 2024 год.

Агентство заявило, что в 2025 году Россия планирует потратить примерно 40% на национальную оборону и внутреннюю безопасность - эта доля превышает вместе взятые расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику. Кремль увеличит расходы на засекреченные статьи с 11,1 трлн рублей (около 117 млрд долларов) в 2024 году до 12,9 трлн рублей (около 136 млрд долларов) в 2025 году.

"Россия планирует выполнить все социальные обязательства"

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин 24 сентября заявил, что правительство планирует выполнить "все социальные обязательства перед гражданами" и отметил запланированное финансирование медицины, пенсий и национальных проектов.

Министр финансов Антон Силуанов признал, что "значительные ресурсы" направляются на "специальную военную операцию" (СВО), но подчеркнул, что 40 трлн рублей (около 424 млрд долларов) пойдут на 19 национальных проектов в течение шести лет - это вдвое больше, чем финансирование, выделенное на период с 2019 по 2024 год.

Силуанов также подчеркнул, что Россия планирует потратить 180 млрд рублей (около 1,9 млрд долларов) на модернизацию коммунальной инфраструктуры и льготные ипотечные программы.

"Кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются подогревать общественную поддержку войны, подчеркивая внимание Кремля к социальным проектам", - говорится в отчете ISW.

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