Россия планирует в следующем году увеличить расходы на оборону на $30 млрд и пытается скрыть это от населения, - ISW
В 2025 году российские власти планируют увеличить расходы на оборонные нужды. Однако в правительстве стараются акцентировать на запланированных расходах на социальную сферу и избегают темы роста оборонных расходов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете института изучения войны (ISW).
Кабинет министров России в воскресенье, 29 сентября, одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы и до 1 октября подаст его в Государственную думу. Согласно проекту, федеральные доходы России в 2025 году вырастут почти на 12% по сравнению с 2024 годом, а доля не нефтегазовых доходов в федеральном бюджете вырастет до 73%.
23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета РФ. Согласно документу, российское правительство планирует в 2025 году потратить на оборону 13,2 трлн рублей (около 140 млрд долларов) - это больше, чем 10,4 трлн рублей (около 110 млрд долларов), запланированных на 2024 год.
Агентство заявило, что в 2025 году Россия планирует потратить примерно 40% на национальную оборону и внутреннюю безопасность - эта доля превышает вместе взятые расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику. Кремль увеличит расходы на засекреченные статьи с 11,1 трлн рублей (около 117 млрд долларов) в 2024 году до 12,9 трлн рублей (около 136 млрд долларов) в 2025 году.
"Россия планирует выполнить все социальные обязательства"
В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин 24 сентября заявил, что правительство планирует выполнить "все социальные обязательства перед гражданами" и отметил запланированное финансирование медицины, пенсий и национальных проектов.
Министр финансов Антон Силуанов признал, что "значительные ресурсы" направляются на "специальную военную операцию" (СВО), но подчеркнул, что 40 трлн рублей (около 424 млрд долларов) пойдут на 19 национальных проектов в течение шести лет - это вдвое больше, чем финансирование, выделенное на период с 2019 по 2024 год.
Силуанов также подчеркнул, что Россия планирует потратить 180 млрд рублей (около 1,9 млрд долларов) на модернизацию коммунальной инфраструктуры и льготные ипотечные программы.
"Кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются подогревать общественную поддержку войны, подчеркивая внимание Кремля к социальным проектам", - говорится в отчете ISW.
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"Чим гірше їм, тим краще нам !" 😂👍
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але глянь на Турцію
а в Україні 01.01.1995 = 252,00
І у Турції живуть непогано , і ми вижили ...
А як що не має, то не пі@ді.
це вже аксіома, шановний, що ЗЄ та дь'Єрмак дадуть заробити рашці до 20 млрд. доля. на транзиті наіто-газа через Україну
А ті надлишкові 30 млрд$ самим росіянам і будуть виплачені у вигляді збільшеного грошового забезпечення військовослужбовців, додаткових і компенсаційних виплат та зарплат на держпідприємствах, особливо- ВПК, де вони цілком конкурентоздатні.
Тож не треба пєть ваєнних пєснєсь про пєкєльні борошна хароших уZZкіх.
"Ми вже знищили "першу" армію" і закінчуємо утилізацію "другої мобілізованої" - події під Вугледаром, де потенційно 72 бригада може потрапити в оточення, говорять про протилежне. Те ж саме можна сказати і про Покровськ, Мирноград.
"Жебракують у китайців і корейців чучхе" - добре жебракують, що наростили виробництво ракет. Крім телемарафону можна було б і ще якісь джерела почитати...
"За рівнем споживання товарів та послуг реальне населення ********** 89-92 млн." - навіть питати не буду, цифра взята зі стелі без реальних пруфів.
"Менпауер України 11 млн." - те ж саме, цифра зі стелі. А хочу запитати, ви якість як вимірюєте? Бо якщо ви запихнете всі 11 мільйонів на фронт, хто їх буде годувати, поїти, одягати, зарплату платити? Ви особисто? І до речі, як щодо мотивації?
"Зараз у кацапів уже паніка і вони прагнуть за будь яку ціну зупинити військові дії" - знову про Вугледар - така паніка від того, що НАШІ а не ЇХ війська в оточені, що пуйло прям благає про перемовини...
"ми в цьому зацікавлені" - а ви трішки в курсі про стан економіки? Просто видно що ні. Тільки до листопада купівельна здатність всіх українців впаде на 15-20%, що буде далі? Як там справи зимою будуть?
Короче, відповідь ваша вміщається в одне речення - "Ура, вперед за кордони 91 року". Ні фактів, ні аналізу ситуації, чистий патріотизм телемарафону
Збільшення виробництва ракет відбулося не тільки в **********, а й у всьому цивілізованому світі і Україна є в списку першочергових отримувачів цих ракет. Зокрема ми отримаємо ракети до Ф-16. Також ми запускаємо виробництво вітчизняних далекобійних ракет які мають кращу ніж у кацапів електронну начинку і наші КАБи вже пройшли випробування. Мало не буде!
Що стосуєтьсяя реальної кількості населення ********** то про це пишуть кацапські демографи, економісти та соціологи. З якого дива в ********* не проводять перепис населення? Та все дуже просто - регіони отримують державне фінансування і голосують за ***** прямо пропорційно кількості населення. Звідси чим більше "мертвих душ", тим більше можна хапнути бюджетних коштів.
Цифри стосовно менпауеру України Та ********** є в англомовних довідниках. Гугл вам в руки.
У мене телевізора немає вже років 20 і заводити "ящик" ми не будемо - не потрібний.
"Мало не буде" - цифри будь ласка, бо сьогодні потужний вже сказанув за 4 мільйона дронів щороку, але щось на фронті їх як не бачили, так і не бачать. Так що питання те саме - пруфи, будь ласка.
"про це пишуть кацапські демографи, економісти та соціологи" - пруфи, пруфи і ще раз пруфи. Я не можу і не хочу сприймати інформацію від кацапських "спеціалістів".
"Цифри стосовно менпауеру України Та ********** є в англомовних довідниках" - те що я бачив останнє, це що з початку 2024 року ще виїхало 400 000 осіб, і це тільки на середину року були дані. Про які міфічні 11 мільйонів ви говорите, я все одно не розумію. І як при цьому має працювати економіка, яка і так вже на "штучній вентиляції" легень - я теж не розумію. Ще раз - пруфи, пруфи і пруфи... Нічого гуглити я не збираюсь. Діалог почали ви, тому аргументуйте свою думку. Інакше фраза "Гугл вам в руки" означає тільки те, що це все ви написали від фантазії без будь яких підстав і тепер пробуєте викрутитись
Так себе заявление.
фунфурік стєкломоя під беник від беломора.