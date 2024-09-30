Пылевая буря накрыла некоторые регионы Украины: фиксируется серьезное ухудшение качества воздуха
В понедельник, 30 сентября, серьезное ухудшение качества воздуха зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога, который ветром занесло с территории России.
Об этом сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что худшее качество воздуха в ряде украинских регионов вызвано атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.
"Если пыль занесло с Каспия, то смог непосредственно их (из России, - ред.). Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер", - пояснили в гидрометцентре.
Наибольшая концентрация частиц в воздухе сейчас фиксируется в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Жителей призвали ограничить пребывание на улице и закрыть окна.
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Сладок и приятен ! 😂👍
а як мацковскі болота будуть горіти, то буду просто мед! 😂
Зранку мешканці на сході та в центральній частині України поскаржилися на погану видимість. Причиною цього є пилова буря, яка йде з країн Центральної Азії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що сильний вітер підняв у повітря велику кількість пилу, зокрема частки ґрунту та піщинки, через що предмети набули жовтуватого відтінку.
Видимість в деяких районах погіршилася до кількох сотень метрів (за даними метеостанцій - до 500 м), а подекуди навіть до десятків метрів, як свідчать очевидці та відеозаписи.
За даними сервісу Ventusky, пил добереться до Києва у вівторок і буде висіти в атмосфері Лівобережжя ще кілька днів.
У кацапському Прикаспії цим не займалися - бо саме там лише пасли скот А пастухи не цікавилися збереженням грунтів... Тепер російська Калмикія та прикаспійські землі Казахстану отримали вивітрювання, посилене багаторічними засухами.
Ну а смог - це вже сьогоднішні проблеми - двадцять років тому пожежі в Росії гасилися не тільки підрозділами МНС РОсії Там посилено приймали участь і підрозділи МНС УКраїни - надавали "братську допомогу" Тепер МНСовці РФ палять Україну - а наші цьому запобігають та вивозять поранених з лінії фронту А в Росії гасить пожежі нікому... (Коли років 7-8 тому запалала тайга в Бурятії - буряти завили : "Путин, памаги!" Наші тоді їм відповіли: "Возвращайте сваих танкистов домой - пусть спасают ваши земли!" Буряти "ОБРАЗИЛИСЯ"!!! Тільки не на Путіна - а на "хахлов"!)
Останні вже днів 10 він звідтіль и доволі сильний .
несе не тільки пил ,відчути і запах гарі.
Це так в Полтаві .