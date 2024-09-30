Пылевая буря накрыла некоторые регионы Украины: фиксируется серьезное ухудшение качества воздуха

В понедельник, 30 сентября, серьезное ухудшение качества воздуха зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога, который ветром занесло с территории России.

Об этом сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что худшее качество воздуха в ряде украинских регионов вызвано атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

"Если пыль занесло с Каспия, то смог непосредственно их (из России, - ред.). Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер", - пояснили в гидрометцентре.

Наибольшая концентрация частиц в воздухе сейчас фиксируется в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Жителей призвали ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

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