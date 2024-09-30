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Россияне не перебрасывали войска на Курщину из Запорожского направления, - Силы обороны

рф не знімала свої війська із Запорізького напрямку, щоб перекинути на Курщину

РФ не перебрасывала свои войска с Запорожского направления на Курщину.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Волошина, с Запорожского направления враг снял лишь несколько сводных подразделений специалистов и перебросил их в Курскую область.

"С Запорожского, южного направления на Курск они не перебросили (войска. - Ред.). Действительно, россияне перебросили несколько сводных подразделений специалистов. Однако они постоянно поставляют силы - и пополнение, и боеприпасы. Логистика у них налажена, проходит с временно оккупированного Крыма и ведется эта логистика по недавно построенной железнодорожной ветке, которая проходит возле Мариуполя", - рассказал спикер.

Он отметил, что логистические пути россиян находятся под огневым контролем ВСУ. Однако оккупанты продолжают осуществлять передислокацию подразделений и поставки боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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Также военный рассказал, что оккупанты готовятся к штурмам в районе Приютного на Запорожье.

По словам Волошина, враг проводит штурмы малыми группами - по 5-10 человек.

"Пытаются продвинуться как можно быстрее, используя мотоциклы, багги, пытаются как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, зарываться в наши траншеи и закрепиться в них. Так они приобретают позиции. Эта тактика была у них на многих направлениях. Они видят, что она действенна, поэтому будут пытаться ее применять и на Запорожском направлении", - рассказал спикер.

Военный добавил, что на Ореховском направлении враг ежедневно проводит несколько штурмовых действий, фиксируются постоянные обстрелы прифронтовых территорий.

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Автор: 

армия РФ (19403) Запорожская область (3130) Курск (1119) Силы обороны юга (324)


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Видимо потому шо директор МАГАТЕ Гросси убедил ***** что Украина не будет захватывать или бомбить курскую АЕС. А на деревни и население ***** насрать.
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30.09.2024 20:32 Ответить
Розфігачити залізницю віра не дозволяє?
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30.09.2024 21:00 Ответить
Что и требовалось доказать. А не слушать сказки "величайшего" недонаполеона.
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30.09.2024 21:00 Ответить
Готуються до наступальних дій у тому напрямку.
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30.09.2024 21:10 Ответить
Ну, нах, а по марафету туда с Запорижя писдует эшелон за эшелоном.
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30.09.2024 21:25 Ответить
кацапи не сприймають перебування наших військ в Курській області як серйозну проблему.
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30.09.2024 21:44 Ответить
Для лаптів такий вивід неможливий. Лєнточка (кордон) в них охороняється всіма силами. Принцип бою простий - обратной дорогі нєт. Виведи а потіім і не збереш.
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30.09.2024 21:45 Ответить
 
 