Россияне не перебрасывали войска на Курщину из Запорожского направления, - Силы обороны

РФ не перебрасывала свои войска с Запорожского направления на Курщину.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Волошина, с Запорожского направления враг снял лишь несколько сводных подразделений специалистов и перебросил их в Курскую область.

"С Запорожского, южного направления на Курск они не перебросили (войска. - Ред.). Действительно, россияне перебросили несколько сводных подразделений специалистов. Однако они постоянно поставляют силы - и пополнение, и боеприпасы. Логистика у них налажена, проходит с временно оккупированного Крыма и ведется эта логистика по недавно построенной железнодорожной ветке, которая проходит возле Мариуполя", - рассказал спикер.

Он отметил, что логистические пути россиян находятся под огневым контролем ВСУ. Однако оккупанты продолжают осуществлять передислокацию подразделений и поставки боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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Также военный рассказал, что оккупанты готовятся к штурмам в районе Приютного на Запорожье.

По словам Волошина, враг проводит штурмы малыми группами - по 5-10 человек.

"Пытаются продвинуться как можно быстрее, используя мотоциклы, багги, пытаются как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, зарываться в наши траншеи и закрепиться в них. Так они приобретают позиции. Эта тактика была у них на многих направлениях. Они видят, что она действенна, поэтому будут пытаться ее применять и на Запорожском направлении", - рассказал спикер.

Военный добавил, что на Ореховском направлении враг ежедневно проводит несколько штурмовых действий, фиксируются постоянные обстрелы прифронтовых территорий.

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