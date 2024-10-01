США поддерживают право Израиля на защиту от "Хезболлы", но призывают к дипломатии, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин 30 сентября провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом после начала наземного наступления Армии обороны Израиля на Ливан. Глава Пентагона подтвердил право государства на самозащиту.
Об этом сообщает министерство обороны США, передает Цензор.НЕТ.
"Министр Остин подтвердил поддержку со стороны США права Израиля защищаться от Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАСа, хуситов и других террористических организаций, за которыми стоит Иран", - заявили в Пентагоне.
По словам Остина, США и Израиль согласились с необходимостью демонтажа "инфраструктуры нападения" на границе с еврейским государством, чтобы исключить нападения ливанской "Хезболлы" на северную часть Израиля, подобные тем, что произошли 7 октября.
Вместе с этим глава Пентагона отметил необходимость дипломатического урегулирования конфликта, а также обеспечения безопасного возвращения гражданского населения в свои дома по обе стороны границы.
Остин и Галант "обсудили важность окончательного перехода от военных операций к дипломатическому пути, чтобы как можно скорее гарантировать безопасность и стабильность".
Глава Пентагона отметил, что США решительно настроены не допустить использования напряженности или расширения конфликта любой стороной на Ближнем Востоке.
"Соединенные Штаты имеют все возможности для защиты американского персонала, партнеров и союзников перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых им террористических организаций, и решительно настроены не допустить, чтобы какая-либо сторона воспользовалась напряженностью или расширила конфликт", - добавил Остин.
Напомним, Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Что предшествовало?
Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
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К закату Османской империи в конце XIX века Палестина уже несколько веков была территорией (а не государством), населенной преимущественно арабами. Большинство исповедовало ислам, некоторые - христианство. Евреи исповедовали иудаизм и составляли меньшинство.
Но все они - и арабы, и евреи - считались палестинцами.
На рубеже веков заграничные евреи начали скупать земли и перебираться в Палестину. Антисемитизм в Западной Европе и Российской империи, еврейские погромы, войны и революции, бедность и, конечно, мечта о еврейском государстве подстегивали желание вернуться в землю обетованную.
Несколько волн еврейской иммиграции (алий) растворили в себе местное еврейское население Палестины, с которым у арабов были сложившиеся веками отношения. Начались трения, затем - волнения, а потом пролилась кровь.
Арабам не нравилось, что вновь прибывшие евреи относятся к ним, как колонизаторы к аборигенам. Им претил распущенный по их меркам нрав европеизированных репатриантов, но более всего - их склонность замыкаться и создавать новый быт, новые поселения и новую реальность, а не интегрироваться в существующую.
На горизонте уже маячил призрак еврейского государства на землях, которые арабы столетиями считали своими. Евреи тоже считали их своими, поскольку жили тут тысячелетиями.
Тогда в Палестине проживало полмиллиона мусульман. Христиане и иудеи были в меньшинстве - примерно по 60 тысяч, а среди евреев три четверти по-прежнему составляли коренные, и лишь около 15 тысяч - иммигранты.
Однако ситуация очень быстро изменилась.
Ситуация обострилась с ростом числа репатриантов: евреи массово бежали из Европы, спасаясь от нацизма.
К 1947 году комиссия ООН насчитала в Палестине более 600 тысяч евреев на 1,2 миллиона арабов. За 30 лет до этого арабское население почти в 10 раз превышало еврейское, а теперь - лишь вдвое.
Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.
Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.
Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.
В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.
Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим - Иорданией, а сектор Газа - Египтом.
Под израильской оккупацией оказались сектор Газа, Западный берег и восточный Иерусалим. Заодно Израиль занял сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров.
С этого момента конфликт стал перманентным. Арабы окончательно оформились как смертельные враги еврейского государства. А их надежды на создание Палестинского арабского государства отдалились в туманное будущее.
Международное сообщество считает поселения незаконными.
В проблемы беженцев и поселений упираются любые переговоры об урегулировании - еще до того, как они подходят к основным вопросам о статусе Иерусалима и создании арабской Палестины.
В неустанных попытках всех со всеми помирить в Ливане, французы предложили гениальный план: надо провести выборы, избрать президента Ливана, который проконтролирует выполнение резолюции 1701, что и обеспечит прекращение огня. Где-то в плане затерялась Хезболла с ее ракетными арсеналами, Иран - с имперскими амбициями и планом по уничтожению Израиля, иранские прокси в Сирии, хуситы и прочие мелкие подробности, которые "уточним потом". Мы тут за стратегию отвечаем.
По-прежнему, уже лет этак сто, главный принцип социальной инженерии Запада: в любой непонятной ситуации проводи выборы. Народ не глупый, разберется, а выбор народа - священен и неприкосновенен. Тот факт, что условный "народ" раз за разом выбирает то Хамас, то Путина - никого не смущает.
Ізраїль правільно все робить. ФОРЕВА!