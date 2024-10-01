США поддерживают право Израиля на защиту от "Хезболлы", но призывают к дипломатии, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин 30 сентября провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом после начала наземного наступления Армии обороны Израиля на Ливан. Глава Пентагона подтвердил право государства на самозащиту.

Об этом сообщает министерство обороны США, передает Цензор.НЕТ.

"Министр Остин подтвердил поддержку со стороны США права Израиля защищаться от Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАСа, хуситов и других террористических организаций, за которыми стоит Иран", - заявили в Пентагоне.

По словам Остина, США и Израиль согласились с необходимостью демонтажа "инфраструктуры нападения" на границе с еврейским государством, чтобы исключить нападения ливанской "Хезболлы" на северную часть Израиля, подобные тем, что произошли 7 октября.

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Вместе с этим глава Пентагона отметил необходимость дипломатического урегулирования конфликта, а также обеспечения безопасного возвращения гражданского населения в свои дома по обе стороны границы.

Остин и Галант "обсудили важность окончательного перехода от военных операций к дипломатическому пути, чтобы как можно скорее гарантировать безопасность и стабильность".

Глава Пентагона отметил, что США решительно настроены не допустить использования напряженности или расширения конфликта любой стороной на Ближнем Востоке.

"Соединенные Штаты имеют все возможности для защиты американского персонала, партнеров и союзников перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых им террористических организаций, и решительно настроены не допустить, чтобы какая-либо сторона воспользовалась напряженностью или расширила конфликт", - добавил Остин.

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Напомним, Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

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