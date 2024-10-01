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Китай не нападет на Тайвань при моем президентстве, но Пекин сделает это со временем, - Трамп

Трамп про можливе вторгнення Китаю на Тайвань

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Китай не решится напасть на Тайвань во время его возможного будущего президентства, однако он не исключает, что Пекин сделает это позже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью The Washington Post.

У Трампа спросили о его "миротворческой политике", если он победит на президентских выборах в ноябре.

Бывшему президенту США припомнили его заявления о том, что если бы он сейчас возглавлял Соединенные Штаты, Россия не начала бы полномасштабную войну против Украины, а Иран воздержался бы от нападения на Израиль.

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Трамп согласился, и тогда журналист спросил о судьбе возможного военного противостояния между Китаем и Тайванем и о том, нападет ли он.

"Нет, пока я президент. Но со временем они это сделают", - ответил Трамп.

Экс-президент США подчеркнул, что хочет, чтобы тайваньские власти использовали следующие четыре года для увеличения своих инвестиций в оборону, поскольку сейчас Тайбэй тратит 2,6% своего ВВП на оборону, "а должны тратить 10%".

О войне в Украине

Кроме того, Трамп в очередной раз повторил, что если бы он все еще был президентом США, Путин "никогда бы не вторгся в Украину".

"Путин никогда бы не напал на Украину. Мы бы говорили об этом, и он бы оберегал ее как зеницу ока, но он никогда бы не вторгся туда, пока я был у власти", - убежден бывший президент Америки.

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Трамп добавил, что захват Крыма и начало войны на Донбассе началось во времена Барака Обамы, а полномасштабное вторжение РФ в Украину - при лидерстве в США Байдена.

Но, как добавил Трамп, Путин якобы "ничего не взял" за время его президентства.

Автор: 

Китай (2996) Тайвань (113) Трамп Дональд (5403)


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Топ комментарии
+12
З Довбойобії. Як і у 73% нашого населення яке обрало у 2019 році на посаду Верховного Головнокомандувача блазня та його слуг.
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01.10.2024 09:56
+9
Тобто третя світова вже почалась. Трамп лише послабить позицію заходу, щоб китайозам було простіше нападати як хутіну
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01.10.2024 09:43
+8
ХЗ, що арестович з ними зробив)). Ванга, блєать. ЖОДНОГО слова по справах, лише фігня з рота якась, для наріда...
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01.10.2024 09:45
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Правила форума Совет форумчан
Тобто третя світова вже почалась. Трамп лише послабить позицію заходу, щоб китайозам було простіше нападати як хутіну
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01.10.2024 09:43 Ответить
ta zastreļite vže cei pudeļ kto ņibudj
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01.10.2024 09:44 Ответить
*******
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01.10.2024 09:44 Ответить
В нас не краще.
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01.10.2024 10:41 Ответить
ХЗ, що арестович з ними зробив)). Ванга, блєать. ЖОДНОГО слова по справах, лише фігня з рота якась, для наріда...
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01.10.2024 09:45 Ответить
невже американці виберуть цього дов@@оба?
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01.10.2024 09:45 Ответить
ми ж, дуже розумні й освідчені вибрали.
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01.10.2024 09:52 Ответить
Так у нас совкодрочерів ще дофіга та ригорускамірців ідейних. А де в Америці стільки ******** набралось? Але надіюсь, що адекватних там все ж більше половини.
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01.10.2024 10:46 Ответить
ну по-перше -- там мацкальні не так вже й мало..
по-друге -- подивіться американський сегмент ютубу трішки і здивуєтесь своїм уявленням про американців
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01.10.2024 13:00 Ответить
Мої родичі з окупованого села Запорізької області в Штатах- син там. Так от, за цього рижого зеленського будуть голосувати, "бо син сказав, що за нього раніше краще жилося". Триндець якийсь 73-відсотковий на планеті.
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01.10.2024 10:46 Ответить
Большая война неминуема, с Трампом она начнется раньше, с демократами ну может на 2-3 года позже. Что лучше для Украины думайте сами
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01.10.2024 09:50 Ответить
Якщо Китай так само прогадає зі сценарієм "захоплення в 3 дні", і Тайвань чинитиме озброєний супротив -- буде знищено всі виробничі потужності та інтелектальні центри які й Китай отримає спустошену безкорисні територію... Невже "еліта" цього не усвідомлює?..
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01.10.2024 09:56 Ответить
Та думаю с Тайванем договорятся, там половина инвестирует в Китай, китайцы инвестируют в Тайвань, порешают вопрос как в гон конге. С водами южно китайского моря там проблемы в основном.
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01.10.2024 10:02 Ответить
інтелектуальні центри всі в США, або в самому Китаї. Тайвань це світова фабрика чіпів і ще багато чого. Більша фабрика захопить меншу, от і все.
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01.10.2024 10:02 Ответить
А що буде знищено всі виробничі потужності та інтелектуальні центри Китаю, то це якось навіть й не розглядається...
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01.10.2024 10:17 Ответить
Як це по кацапськи ( після нас хоч потоп!
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01.10.2024 09:50 Ответить
Китай той острів просто проковтне. А американці будуть про ескалації просторікувати
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01.10.2024 09:51 Ответить
у нього, випадково, генетичне коріння не з кассапердонії? 👀🧐
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01.10.2024 09:54 Ответить
З Довбойобії. Як і у 73% нашого населення яке обрало у 2019 році на посаду Верховного Головнокомандувача блазня та його слуг.
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01.10.2024 09:56 Ответить
У нього яйкі в тисках кацапердолії. Хоча тепер над ним навис ще й тюремний строк.
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01.10.2024 10:50 Ответить
А шо, Китай ось так і заявив - зуб даю шо не нападу на Тайвань як шо Тампона оберуть президентом?
Американці, обирайте Трампона, ХУЖЕ НЕ БУДЕТ.
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01.10.2024 09:55 Ответить
Він вже керівник Китаю, рішає коли йому нападати, коли ні. А скоріш за все кацапакитайський агент на зарплатні, палиться сам не розуміє як.
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01.10.2024 09:56 Ответить
Трамп, це шанс для України повністю не програти війну. можливо навіть в обмін на якусь бумажку повернути хоча б якісь території.
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01.10.2024 10:00 Ответить
Точно! Ті території,де ти живеш,треба залишити Кацапії! Ти згоден?
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01.10.2024 10:02 Ответить
Тромб вам дурням прямим текстом вже каже - за його президентства він тимчасово замириться з косоокими і віддать частину України русні, а після нього косоокі в русня полізуть далі - де ти тут непрограш побачив, чому ви **** такі тупорилі?
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01.10.2024 10:04 Ответить
Території просрані при сімейці Обами, через рік заберуть Донбас, візьмуться за Дніпропетровщину, а ти марафонне чуферло все бредитимиш про "перемогу"
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01.10.2024 10:11 Ответить
Що з твоєю головою???

Все, що просрано в Україні, просрано виключно нарітом.
Може Обама тобі і у ліфті насрав???
Це зайвохромосомним то Обама заважає, то Байден... а на трампа вся надія.
Ти з ни
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01.10.2024 10:26 Ответить
Вербував, купляв, тиснув на тутешніх лохів хто? Хто залишив без жодної ракети на 2014 рік? Проспись.
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01.10.2024 10:30 Ответить
Звернися до лікаря.
Якомога швидше.
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01.10.2024 10:35 Ответить
Що ж тобі сказати, гниді брехливій - нічого, ненапишеш же як в Україні створювалась ціла мережа "активістів" по розброєнню, розбазарюванню. Хто бігав в посольство за цим?
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01.10.2024 10:41 Ответить
****** ***** в свою Засрашку, там і здавайся!
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01.10.2024 11:30 Ответить
Да ти говноїд куплений, як с*чка на базарі вже здав Україну раніше всіх
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01.10.2024 12:00 Ответить
я тебе прошу, нагадай будь ласка хто був президентом США в 2005 коли Обама лазив по Донбасу )))))))))
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03.10.2024 12:21 Ответить
розкажи що було не просране при Тромбі. Які потужні досягнення в сфері протидії рашки, китайозам, кімам? З Сирії рашку викинули? З Донбасу русню? у Кіма ракети відібрали чи хоч розробки зупинили? Ну може хоч стіну від мексів добудував? ))
чому ви ідіоти так на нього дрочите, коли він повний імпотент і не зробив рівним рахунком ніхуа корисного на міжнародній арені ? )
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03.10.2024 12:30 Ответить
У нього застяні очі та вуха божою росою.
Він нічого не бачить і не чує..., а може просто трохи недорозвинений.
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01.10.2024 10:29 Ответить
Дебіл, я навіть знаю, за кого ти в Україні голосував!
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01.10.2024 10:48 Ответить
Трамп це самозакоханий нарцис з манією величі!
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01.10.2024 10:01 Ответить
лише один записний трампіст форуму , тут тільки виліз посрати брехнею...
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01.10.2024 10:12 Ответить
А інопланетяни не нападуть на США...
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01.10.2024 10:31 Ответить
Тампон Аляску отдаст, шоп не было 3 мировой. 🤣🤣🤣
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01.10.2024 10:41 Ответить
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01.10.2024 10:55 Ответить
А ще при трампі ні один астероїд не посміє наблизитись до Землі.
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01.10.2024 12:15 Ответить
Пистит как троцкий!
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01.10.2024 12:24 Ответить
 
 