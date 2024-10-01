Китай не нападет на Тайвань при моем президентстве, но Пекин сделает это со временем, - Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Китай не решится напасть на Тайвань во время его возможного будущего президентства, однако он не исключает, что Пекин сделает это позже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью The Washington Post.

У Трампа спросили о его "миротворческой политике", если он победит на президентских выборах в ноябре.

Бывшему президенту США припомнили его заявления о том, что если бы он сейчас возглавлял Соединенные Штаты, Россия не начала бы полномасштабную войну против Украины, а Иран воздержался бы от нападения на Израиль.

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Трамп согласился, и тогда журналист спросил о судьбе возможного военного противостояния между Китаем и Тайванем и о том, нападет ли он.

"Нет, пока я президент. Но со временем они это сделают", - ответил Трамп.

Экс-президент США подчеркнул, что хочет, чтобы тайваньские власти использовали следующие четыре года для увеличения своих инвестиций в оборону, поскольку сейчас Тайбэй тратит 2,6% своего ВВП на оборону, "а должны тратить 10%".

О войне в Украине

Кроме того, Трамп в очередной раз повторил, что если бы он все еще был президентом США, Путин "никогда бы не вторгся в Украину".

"Путин никогда бы не напал на Украину. Мы бы говорили об этом, и он бы оберегал ее как зеницу ока, но он никогда бы не вторгся туда, пока я был у власти", - убежден бывший президент Америки.

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Трамп добавил, что захват Крыма и начало войны на Донбассе началось во времена Барака Обамы, а полномасштабное вторжение РФ в Украину - при лидерстве в США Байдена.

Но, как добавил Трамп, Путин якобы "ничего не взял" за время его президентства.