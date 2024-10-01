Лукашенко - Гросси: Планов захватить Чернобыльскую АЭС нет ни у Беларуси, ни у России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию, и он "не понимает", зачем Украина якобы распространяет фейки на эту тему.

Об этом он сказал во время встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Минске, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи Лукашенко отметил, что Беларусь сделает все, что от нее зависит, для обеспечения ядерной безопасности в регионе.

"Мы умные люди и на разного рода авантюры не бросаемся", - сказал диктатор.

Он пояснил, что не просто так поднимает эту тему, поскольку в последнее время в СМИ якобы звучат "вбросы" из Украины о том, что "Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию".

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Белорусский диктатор напомнил, что Беларусь и так "натерпелась от того, что произошло после взрыва этой атомной станции".

"Поэтому я вас абсолютно уверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси. И, поверьте мне, со стороны России также: не было, нет и никогда не будет", - добавил Лукашенко.