Лукашенко - Гросси: Планов захватить Чернобыльскую АЭС нет ни у Беларуси, ни у России
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию, и он "не понимает", зачем Украина якобы распространяет фейки на эту тему.
Об этом он сказал во время встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Минске, передает Цензор.НЕТ.
Во время встречи Лукашенко отметил, что Беларусь сделает все, что от нее зависит, для обеспечения ядерной безопасности в регионе.
"Мы умные люди и на разного рода авантюры не бросаемся", - сказал диктатор.
Он пояснил, что не просто так поднимает эту тему, поскольку в последнее время в СМИ якобы звучат "вбросы" из Украины о том, что "Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию".
Белорусский диктатор напомнил, что Беларусь и так "натерпелась от того, что произошло после взрыва этой атомной станции".
"Поэтому я вас абсолютно уверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси. И, поверьте мне, со стороны России также: не было, нет и никогда не будет", - добавил Лукашенко.
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Вы читаете секретные документы. Вы обізнаний. А я унылый диванный читатель. И вся моя радость что в ГУГЛе не забанен.
Ну хоть намекните. Только хоть порядок цифр дохлых россиян из за окопов в Рудому лісі.
Зараннее спасибо.
Всі ті мабуть вже згинули.
Другий раз будуть окопуватись під конфайнментом. Там вже напевне залишаться назавжди.