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Лукашенко - Гросси: Планов захватить Чернобыльскую АЭС нет ни у Беларуси, ни у России

Лукашенко заявив, що Білорусь та РФ не мають планів захопити Чорнобильську АЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию, и он "не понимает", зачем Украина якобы распространяет фейки на эту тему.

Об этом он сказал во время встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Минске, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи Лукашенко отметил, что Беларусь сделает все, что от нее зависит, для обеспечения ядерной безопасности в регионе.

"Мы умные люди и на разного рода авантюры не бросаемся", - сказал диктатор.

Он пояснил, что не просто так поднимает эту тему, поскольку в последнее время в СМИ якобы звучат "вбросы" из Украины о том, что "Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию".

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Белорусский диктатор напомнил, что Беларусь и так "натерпелась от того, что произошло после взрыва этой атомной станции".

"Поэтому я вас абсолютно уверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси. И, поверьте мне, со стороны России также: не было, нет и никогда не будет", - добавил Лукашенко.

Автор: 

АЭС (545) Беларусь (7902) Лукашенко Александр (3614) россия (95702)


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Топ комментарии
+21
Вдруге захопити? Чи перший раз можна і забути?
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01.10.2024 13:45
+11
Цих патологічних брехунів, лукашенка, путіна, та їх оточення не потрібно взагалі сприймати всерйоз
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01.10.2024 13:47
+11
Дурік - для чого ж кацапи туди забігли і почали окопи рити?
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01.10.2024 13:48
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Вдруге захопити? Чи перший раз можна і забути?
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01.10.2024 13:45 Ответить
Так первый раз были лунатики, зелёные человечки.
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01.10.2024 19:48 Ответить
a kto v 22om tam okapivalsa v rižem ļesu ? ščo , vse vže podohļi ?
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01.10.2024 13:46 Ответить
Цих патологічних брехунів, лукашенка, путіна, та їх оточення не потрібно взагалі сприймати всерйоз
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01.10.2024 13:47 Ответить
Дурік - для чого ж кацапи туди забігли і почали окопи рити?
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01.10.2024 13:48 Ответить
Навіщо "нам " .....та Україна??? Спочатку тільки Крим,4 області,2 моря та...ще там потрохи...
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01.10.2024 13:48 Ответить
СРУські холуі - **********, ви вже морально налаштовані стати падалью?
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01.10.2024 13:53 Ответить
Бєла-мала-вілікая...
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01.10.2024 14:14 Ответить
Бульбособака вижила з розуму ще при народженні..
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01.10.2024 13:54 Ответить
Середина лютого 2022 року, Лукашенко: Я вас абсолютно запевняю, що це дурість повна, яка мене навіть здивувала. Ми в страшному сні не можемо уявити, що нам доведеться напасти на братерську Україну. Немає такої необхідності з боку Білорусі. І, повірте мені, з боку Росії також: не було, немає і ніколи не буде".
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01.10.2024 13:56 Ответить
Я не знав, що Гроссі психіатр
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01.10.2024 14:02 Ответить
звісно вони планують захопити всю Україну
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01.10.2024 14:02 Ответить
Він не Лукашенко,він лукашенка-***********.
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01.10.2024 14:04 Ответить
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01.10.2024 14:04 Ответить
Уехать из колхоза можно, но выдавить из себя колхоз бульбофюрер так и не смог....
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01.10.2024 14:06 Ответить
не сподобалось капати рудий ліс?

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01.10.2024 14:13 Ответить
Ну вони думали, що руда є...
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01.10.2024 14:16 Ответить
Лука, а звідки кацапи зайшли на ЧАЕС в 2022-му?!
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01.10.2024 14:15 Ответить
це ж питання, до верховного головнокомандуючого україни.
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01.10.2024 14:19 Ответить
У Лукашенко короткая память? А между тем из тех россиян, которые копали окопы у ЧАЭС в 2022, не выжил ни один. И дохли они от радиационного облучения как раз в госпиталях РБ. Еще и трупы "сиятельные" МО рф забирать отказалось. Лукашенко хочет повторить?
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01.10.2024 14:24 Ответить
Вам то хорошо.
Вы читаете секретные документы. Вы обізнаний. А я унылый диванный читатель. И вся моя радость что в ГУГЛе не забанен.
Ну хоть намекните. Только хоть порядок цифр дохлых россиян из за окопов в Рудому лісі.
Зараннее спасибо.
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01.10.2024 14:49 Ответить
В мае-июне 2022 года РБ требовала забрать порядка 140 трупов российских оккупантов. Свой отказ забрать трупы МО рф объяснило трудностями транспортировки тел от которых идет вторичное радиационное заражение. Кстати, их и оставили то в РБ "лечится", потому что внезапно в рф не оказалось нужных специалистов. Это что, секрет? Белоруские медики в 2022 году обсуждали эту проблему на публичных форумах, потому что им тоже не вперлось возится с чужими облученными солдатами.
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01.10.2024 16:52 Ответить
а шо тоді було в 2022-му?
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01.10.2024 14:30 Ответить
В апреле 2022 года подразделения российских оккупантов с территории РБ вышли к ЧАЭС. Там их отцы-командиры заставили рыть окопы. А украинцы с интересом наблюдали за всем этим издалека. Вскоре жалобы оккупантов на внезапные проблемы со здоровьем и первые трупы заставили россиян подозревать, что радиация не так уж и полезна, а идея вторгаться через Чернобыльскую зону не так уж и хороша. Россияне считали себя очень хитрыми, а оказалось, что хитрость - это ум дураков.
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01.10.2024 17:14 Ответить
Перший раз не зараховується. В рудому лісі почали рити шанці.
Всі ті мабуть вже згинули.
Другий раз будуть окопуватись під конфайнментом. Там вже напевне залишаться назавжди.
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01.10.2024 14:39 Ответить
Арестович говорил все сдохли. Их через Беларусь везти запретили. В свинцовых капсулах самолетом сразу в Семипалатинск везли. Там, с самолетом, и оставили. И летчики тоже умерли.
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01.10.2024 15:06 Ответить
Бульбаши зайшли разом п&дворами аж до Бучи , а наш прикордонник кидав на камеру послу бр тридцять срібняків. Зараз Лука дуркує в брататися лізе *****..
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01.10.2024 15:15 Ответить
ЧАЕС - "так собі" актив.
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01.10.2024 15:19 Ответить
Цікаво, а ті виродки, що в весною 22-го окопались в Рудому лісі вже повиздихали?
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01.10.2024 15:23 Ответить
Коли ти вже нікчемна маріонетка здохнеш разом з путіном ?
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01.10.2024 15:26 Ответить
Немає такої необхідності з боку Білорусі. І, повірте мені, з боку Росії також: не було, немає і ніколи не буде", - додав Лукашенко. і як би пес брехливий білоруський Ти не лаяв, не має віри більш Тобі й рашистському куйлу,котрий є Твій господар
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01.10.2024 15:44 Ответить
иди ***** ***********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ты такой же ****** как и твой ***********!
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01.10.2024 15:57 Ответить
Дурнувати картопляний "захопітєль"!
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01.10.2024 17:13 Ответить
 
 