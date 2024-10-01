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В статье Financial Times содержится ложная информация о министре Сибиге, - МИД

Речник МЗС Тихий

Министерство иностранных дел опровергает информацию газеты Financial Times, что глава ведомства Андрей Сибига обсуждает с западными партнерами территориальные компромиссы, на которые готова пойти Украина для завершения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера МИД Георгия Тихого.

"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы", - заявил Тихий.

Он добавил, что позиция министра - не может быть никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам спикера МИД, Формула мира - это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.

Читайте также: Сибига "прагматичнее", чем Кулеба в дискуссиях с РФ о территориальных уступках, - FT

"Информация источника Financial Times по обсуждению министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", - отметил представитель МИД.

Напоминаем, издание Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, сообщило, что Сибига "оказался прагматичнее" своего предшественника Дмитрия Кулебы в обсуждении компромиссов с РФ для окончания войны.

Автор: 

МИД (6968) Сибига Андрей (421)


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Топ комментарии
+40
Ти диви як відреагували швидко!Значить таки правда
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01.10.2024 17:10
+25
Отже всі чули а ось це зелене не чуло! І кому ми маємо вірити? Ось цьому зеленому ставленнику д'єрмака? Ви довіру українців про**ли! Ідіть геть!
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01.10.2024 17:00
+22
От що таке бути корєшем єрмака. Піди доведи що ти не верблюд
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01.10.2024 16:57
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От що таке бути корєшем єрмака. Піди доведи що ти не верблюд
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01.10.2024 16:57 Ответить
а, може, все ж таки там правда, але журики мали на увазі д"Ермака?
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01.10.2024 16:59 Ответить
А Сибіга, на твою думку, чий?
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01.10.2024 17:11 Ответить
А спростування в Financial Times буде?
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01.10.2024 17:00 Ответить
Буде. Спростують заяву українського єрмаківського МЗС. От Кулеба не ввійде в історію. І це добре для нього, як і добре для мільйонів еллінів, чи давніх римлян, які прожили нормальне життя. Зате у історію потрапив скажімо Герострат, якиц спалив храм Артеміди. І от Сибіга теж має вибір - не потрапити в історвю поряд з Єрмаком, або стати новітнім Геростратом.
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01.10.2024 20:42 Ответить
Отже всі чули а ось це зелене не чуло! І кому ми маємо вірити? Ось цьому зеленому ставленнику д'єрмака? Ви довіру українців про**ли! Ідіть геть!
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01.10.2024 17:00 Ответить
Це шо якась бульварна газетка?
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01.10.2024 17:01 Ответить
Financial Times - британська та міжнародна щоденна ділова газета. Видається англійською мовою у 24 містах світу загальним тиражем близько 356 тис. екземплярів. Спеціалізується на публікації та аналізі новин зі світу фінансів та бізнесу.
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01.10.2024 18:10 Ответить
У кого Хомнет саме зараз не відтворює відеопоток ?
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01.10.2024 17:03 Ответить
Ти диви як відреагували швидко!Значить таки правда
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01.10.2024 17:10 Ответить
Значить,у ФТ все правда.....
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01.10.2024 17:10 Ответить
Ще одна філіал- помийка рашатудей!
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01.10.2024 17:12 Ответить
Ця помийка і про напад у 2022 попереджала
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01.10.2024 18:08 Ответить
Цікаво відповів. Про офіційні зустрічі, де він був. А неофіційні, де не був?
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01.10.2024 17:15 Ответить
Якщо інформація не правдива подавайте в суд нехай спростовують і відшкодовують моральні збитки.
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01.10.2024 17:22 Ответить
за влади зе-лупи-єлдака, як й за совка, дивитися треба на заперечення представників режиму. отже, у "financial times" написана правда. цікаво, хтось, крім глядачів бідломаратону сумнівався?
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01.10.2024 17:22 Ответить
Значить до кордонів 1994 року?
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01.10.2024 17:23 Ответить
Та аби не 1990
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01.10.2024 18:24 Ответить
Ну звісно ж, що ні, і єрмак - не агент рашки
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01.10.2024 17:24 Ответить
Pashli apravdanie , k chemu bi ....🤔
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01.10.2024 17:40 Ответить
Еті западниє СМІ хужє Скабєєвой!!!
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01.10.2024 17:44 Ответить
"не вір нічому, поки це не буде офіційно спростовано" (С) ))
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01.10.2024 17:55 Ответить
Про вторгнення теж усі брехали (хуже скабеевой) ???
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01.10.2024 18:05 Ответить
ну значіть "сапагі харошіє!" ))
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01.10.2024 18:26 Ответить
Дивним було б, якщо Сибіга ратував за протилежне. Він же в Стамбул разом з Чалим супроводжував четвірку "смєлих". ФТ вірно підмітив - таки бояться запроданці з Банкової за свої пердаки. Переживають, бо пердаки свої а землі - та то таке.
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01.10.2024 18:42 Ответить
От цікаво вже ж поступалися землями росіянам і не допомогло від слова ніяк.

Тільки ідіот буде думати, що зараз раптово допоможе.

А розумний подумає, керують ідіоти. Коли вони здадуть моє місто ''заради миру''.

Справа не у всі на кордони 91 року.

Стратегія здачі земель в обмін на якусь обіцянку миру веде до повного програшу у перспективі.

Можна було тоді за такою логікою і не починати супротив у 22 році, здалися і одразу русский мир наступив.
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01.10.2024 18:48 Ответить
Звичайно, звичайно не віримо газеті Financial Times зі світовою репутацією, а віримо шахраям із ОПи і їх "слуг", вони ще ні разу не збрехали?
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01.10.2024 18:50 Ответить
Міністерство закордонних справ спростовує інформацію газети Financial Times? Це значить, що очільник відомства Андрій Сибіга таки обговорює із західними партнерами територіальні компроміси, на які готова піти Україна задля завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3512740
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01.10.2024 18:57 Ответить
Так сказали, що не обговорював.
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01.10.2024 18:58 Ответить
Був би уряд національної єдності, а не гурт ЗЄрмака - можна було б прийняти до уваги слова опозиційних спікерів з цього приводу.

А так це не спростування, а відмазка.
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01.10.2024 19:09 Ответить
Це про це у таємній частині " плану" ведеться ...
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01.10.2024 19:30 Ответить
У нашому МЗС прочитали дописи на Цензорі та швидко відреагували.
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01.10.2024 19:55 Ответить
.... слідкуємо пильно за рухами і руками.
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01.10.2024 20:25 Ответить
А чого такі всі в коментарях збуджені? Наче громадяни держави, яка володіє нуклеарним *********** . Як каже Луценко з Лапіним- зніміть рожеві окуляри. Чи передивились огидного телемарафону?
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01.10.2024 20:29 Ответить
Останнім час у так званих західних ЗМІ практично уся інформація є перевернутою або неправдивою!
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01.10.2024 21:27 Ответить
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
16 хв
Кажуть, в хряка Стефанчука позашлюбна дитина від цьой ескортніци Романовой.
А спалився він, коли завозив в магазин 60 тис$ за шубу, яку вона відклала.
Воно розмножається 🐽🐖
В мене тільки одне питання - ЯК??? 😳
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01.10.2024 21:33 Ответить
 
 