В статье Financial Times содержится ложная информация о министре Сибиге, - МИД

Министерство иностранных дел опровергает информацию газеты Financial Times, что глава ведомства Андрей Сибига обсуждает с западными партнерами территориальные компромиссы, на которые готова пойти Украина для завершения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера МИД Георгия Тихого.

"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы", - заявил Тихий.

Он добавил, что позиция министра - не может быть никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам спикера МИД, Формула мира - это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.

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"Информация источника Financial Times по обсуждению министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", - отметил представитель МИД.

Напоминаем, издание Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, сообщило, что Сибига "оказался прагматичнее" своего предшественника Дмитрия Кулебы в обсуждении компромиссов с РФ для окончания войны.