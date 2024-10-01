В Румынии создадут учебный центр для подготовки украинских морпехов
Парламент Румынии одобрил предложение президента Клауса Йоханниса о создании на территории страны учебного центра для подготовки украинских морпехов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Решение поддержали 233 депутата, 18 выступили против, а еще 25 - воздержались.
В письме в парламент Йоханнис писал, что последние события в войне, которую ведет Россия против Украины, актуализировали необходимость усиления подготовки ВСУ.
"В результате проведенного анализа выяснилось, что Румыния имеет возможность внести вклад в Коалицию морских сил и средств, разместив на своей национальной территории морской учебный центр, а также поддержать подготовку украинских морских пехотинцев, в пределах имеющихся возможностей", - отметил президент.
Предложенный план предусматривает, что объект будет действовать в течение двух лет, при этом Румыния оставляет за собой право прекратить обязательства в любое время во время тренировочного процесса или по истечении установленного срока.
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З 1961 по 1991 роки на острові дислокувалася бригада спецназу ВМФ СРСР, а з 1991 по 2004 роки - 7-ма окрема бригада спеціальних операцій ВМС України.
У грудні 2005 року військову частину було розформовано, майно виставлено продаж.
Після 2005 року споруди на острові занедбані, інфраструктура, зокрема, артезіанська свердловина, стає непридатною.
У 2020 році на острові було проведено навчання курсантів Школи морського піхотинця.
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Ось так три президенти поспіль розвалили елітний підрозділ морського спецназу.