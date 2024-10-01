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В Румынии создадут учебный центр для подготовки украинских морпехов

румунія

Парламент Румынии одобрил предложение президента Клауса Йоханниса о создании на территории страны учебного центра для подготовки украинских морпехов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Решение поддержали 233 депутата, 18 выступили против, а еще 25 - воздержались.

В письме в парламент Йоханнис писал, что последние события в войне, которую ведет Россия против Украины, актуализировали необходимость усиления подготовки ВСУ.

"В результате проведенного анализа выяснилось, что Румыния имеет возможность внести вклад в Коалицию морских сил и средств, разместив на своей национальной территории морской учебный центр, а также поддержать подготовку украинских морских пехотинцев, в пределах имеющихся возможностей", - отметил президент.

Предложенный план предусматривает, что объект будет действовать в течение двух лет, при этом Румыния оставляет за собой право прекратить обязательства в любое время во время тренировочного процесса или по истечении установленного срока.

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Автор: 

Румыния (1100) морская пехота (40)


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01.10.2024 22:03 Ответить
"Первомайський - штучний острів, насипаний між Кінбурном та Очаковом.
З 1961 по 1991 роки на острові дислокувалася бригада спецназу ВМФ СРСР, а з 1991 по 2004 роки - 7-ма окрема бригада спеціальних операцій ВМС України.
У грудні 2005 року військову частину було розформовано, майно виставлено продаж.
Після 2005 року споруди на острові занедбані, інфраструктура, зокрема, артезіанська свердловина, стає непридатною.
У 2020 році на острові було проведено навчання курсантів Школи морського піхотинця.
---------------
Ось так три президенти поспіль розвалили елітний підрозділ морського спецназу.
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01.10.2024 22:49 Ответить
може навпаки? українці мають навчати.
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02.10.2024 01:15 Ответить
 
 